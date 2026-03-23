বৰঢোল-বেণ্ডপাৰ্টীৰ উখল-মাখল শব্দৰ মাজেৰে তপন দাসৰ মনোনয়ন দাখিল

বৰঢোল-বেণ্ডপাৰ্টীৰ উখল-মাখল শব্দৰ মাজেৰে তপন দাসৰ মনোনয়ন দাখিল
৩৪নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসে এক বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
Published : March 23, 2026 at 3:37 PM IST
সোণাপুৰ : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তাল হৈ আছে ৷ ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম ৩৪নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসে এক বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
বিশাল সমদল আৰু উষ্ম আদৰণি
খানাপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশাল সমদলত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । বৰঢোল, বেণ্ডপাৰ্টীৰ শব্দ আৰু ‘তপন দাস জিন্দাবাদ’, ‘অগপ জিন্দাবাদ’, ‘এন ডি এ জিন্দাবাদ’, ‘বিজেপি জিন্দাবাদ’ আদি ধ্বনিৰে সমগ্ৰ পথছোৱা মুখৰিত হৈ পৰে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থকসকলৰ উচাহ-উদ্দীপনাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে ।
মনোনয়ন দাখিল
খানাপাৰাৰ পৰা গৈ সমদলটো কামৰূপ(ম) জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত প্ৰাৰ্থী দাসে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । অগপ-বিজেপিৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকে ।
ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা
মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ড৹ তপন দাসে ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী দাসে কয়, ‘‘মোৰ সেৱাৰ থলী শ্ৰদ্ধাৰ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজে এন ডি এ-ৰ প্ৰতি দেখুওৱা নিৰন্তৰ আস্থা আৰু সমৰ্থনৰ ওচৰত আমি সদায় ঋণী আৰু কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম । সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ মৰম-আশিস শিৰত লৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ ।’’
বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে এন ডি এ চৰকাৰৰ যি বিকাশৰ ধাৰা, তাক ডিমৰীয়াত অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিয়াই হ’ব তেওঁৰ নিৰ্বাচন জয়ৰ মূল লক্ষ্য ৷ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ সঁহাৰি আৰু আন্তৰিকতাই তেওঁক অধিক উৎসাহিত কৰিছে বুলিও দাসে মন্তব্য কৰে ।
সম্প্ৰতি ডিমৰীয়া সমষ্টিত তীব্ৰতৰ হৈছে অগপ আৰু বিজেপিৰ যুটীয়া প্ৰচাৰ অভিযান ৷ এই বিশাল শক্তি প্ৰদৰ্শনে সমষ্টিটোত এন ডি এ-ৰ স্থিতি অধিক সবল কৰি তোলা বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ধাৰণা কৰিছে ।
