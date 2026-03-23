বৰঢোল-বেণ্ডপাৰ্টীৰ উখল-মাখল শব্দৰ মাজেৰে তপন দাসৰ মনোনয়ন দাখিল

৩৪নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসে এক বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷

Assam Assembly Election 2026
এন ডি এ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 3:37 PM IST

সোণাপুৰ : আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তাল হৈ আছে ৷ ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পাঁচটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্যতম ৩৪নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ তপন দাসে এক বিশাল সমদল বাহিৰ কৰি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷

বিশাল সমদল আৰু উষ্ম আদৰণি

খানাপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশাল সমদলত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় । বৰঢোল, বেণ্ডপাৰ্টীৰ শব্দ আৰু ‘তপন দাস জিন্দাবাদ’, ‘অগপ জিন্দাবাদ’, ‘এন ডি এ জিন্দাবাদ’, ‘বিজেপি জিন্দাবাদ’ আদি ধ্বনিৰে সমগ্ৰ পথছোৱা মুখৰিত হৈ পৰে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থকসকলৰ উচাহ-উদ্দীপনাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে ।

খানাপাৰৰ পৰা সমদল কৰি দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

মনোনয়ন দাখিল

খানাপাৰাৰ পৰা গৈ সমদলটো কামৰূপ(ম) জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত প্ৰাৰ্থী দাসে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । অগপ-বিজেপিৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকে ।

ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ড৹ তপন দাসে ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী দাসে কয়, ‘‘মোৰ সেৱাৰ থলী শ্ৰদ্ধাৰ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজে এন ডি এ-ৰ প্ৰতি দেখুওৱা নিৰন্তৰ আস্থা আৰু সমৰ্থনৰ ওচৰত আমি সদায় ঋণী আৰু কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম । সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ মৰম-আশিস শিৰত লৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ ।’’

Assam Assembly Election 2026
মনোনয়ন দিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ড৹ তপন দাস (ETV Bharat Assam)

বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে এন ডি এ চৰকাৰৰ যি বিকাশৰ ধাৰা, তাক ডিমৰীয়াত অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিয়াই হ’ব তেওঁৰ নিৰ্বাচন জয়ৰ মূল লক্ষ্য ৷ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ সঁহাৰি আৰু আন্তৰিকতাই তেওঁক অধিক উৎসাহিত কৰিছে বুলিও দাসে মন্তব্য কৰে ।

সম্প্ৰতি ডিমৰীয়া সমষ্টিত তীব্ৰতৰ হৈছে অগপ আৰু বিজেপিৰ যুটীয়া প্ৰচাৰ অভিযান ৷ এই বিশাল শক্তি প্ৰদৰ্শনে সমষ্টিটোত এন ডি এ-ৰ স্থিতি অধিক সবল কৰি তোলা বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ধাৰণা কৰিছে ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
৩৪নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ড° তপন দাস
মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

