এইবাৰ অসমত হেট্ৰিক কৰিব এন ডি এই, আসনৰ সংখ্য়া বাঢ়িব অগপৰ : বৰপেটাত ক’লে অতুল বৰাই

এইবাৰ অসমত হেট্ৰিক কৰিব এন ডি এই, আসনৰ সংখ্য়া বাঢ়িব অগপৰ : বৰপেটাত ক’লে অতুল বৰাই
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিলক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্য়া দি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাটো এক অলীক কল্পনা বুলি কটাক্ষ ৷
Published : March 27, 2026 at 8:26 PM IST
বৰপেটা: অসমত এইবাৰ এন ডি এই হেট্ৰিক কৰাৰ উপৰিও অভিলেখ সংখ্যক আসনত বিজয়ী হ’ব বুলি শুকুৰবাৰে বৰপেটাত দাবী কৰে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই । একেদৰে অসম গণ পৰিষদেও পূৰ্বতকৈ অধিক আসনত বিজয়ী হ’ব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় সভাপতিগৰাকীয়ে । অতুল বৰাই বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাক লৈও মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বাবে এনে ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক । যিটো দলে দেশ স্বাধীন কৰিছিল সেইটো দলৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন যেতিয়া বাতিল হয়, তেওঁ মনোনয়ন দাখিলত ব্যৰ্থ হ’ল ৷’’
আনহাতে কংগ্ৰেছে ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰেই বুলি দাবী কৰি বৰাই কয়, "কংগ্ৰেছৰ ক্ষমতা দখল এক অলীক কল্পনা । কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত পাঁচ বছৰত যি উন্নয়ন হৈছে, কংগ্ৰেছে সেয়া কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে । ৰাইজৰ এইবাৰ বিপুল সঁহাৰি আছে ৷ আমি ভাবো এন ডি এই হেট্ৰিক কৰিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ হ’ব ৷’’
বৰপেটা সমষ্টিত দুজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে আৰু দুয়োজনৰ বিপৰীতে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অভিলেখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ’ব বুলি কয় অতুল বৰাই । কংগ্ৰেছে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নেকি বুলি সোধাত তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ ব্যৰ্থ ৷ অসমত গোটেই বিৰোধী দুৰ্বল হৈ পৰিছে ৷ এন ডি এ উৎফুল্লিত হৈছে ৷
ইপিনে বৰপেটা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতেই মই অগপত যোগদান কৰিছিলোঁ ৷ ৮ মাহ পূৰ্বৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক বৰপেটা সমষ্টিত কাম কৰিবলৈ জনাইছিল ৷ তেওঁৰ কথামতেই অগপত যোগদান কৰি তেওঁৰ উন্নয়নৰ সহযোগী হ’ব বিচাৰিছোঁ | অসম আৰু ভাৰতৰ নাগৰিকৰ বাবে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন বিচক্ষণ ৰাজনীতিক ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি সমৰ্থন সেয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিতে বিৰল ৷"
শুকুৰবাৰে অতুল বৰাই দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী, বৰপেটা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাস, অগপৰ জিলা সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক গুনীন্দ্ৰ নাথ দাস, বৰপেটা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ দাসৰ লগতে অগপ আৰু বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ এখন যৌথ কৰ্মীসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সভাৰ জৰিয়তে বৰাই দুয়োটা দলৰ কৰ্মীসকলক এন ডি এ তথা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দীপক কুমাৰ দাসক অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
অসমত অসমীয়াৰ দাদাগিৰি নচলাই আমি আজমলৰ দাদাগিৰি চলিবলৈ দিম নেকি ? দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হুংকাৰ
বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে এষাৰো বেয়া কথা নোকোৱাৰ সিদ্ধান্ত বিশ্বজিৎ ফুকনৰ