মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা বিভাগৰ ওপৰতে অভিযোগ তুলিছে দেৱলাল গাৰ্লোচাই : কটাক্ষ নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ
হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু প্ৰাক্তন বিজেপি নেত্ৰীৰ মাজত তুংগত বাকযুদ্ধ ।
Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST
হাফলং : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ডিমা হাছাওত দেৱলাল গাৰ্লোচা আৰু নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে । দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতেই বিজেপি ত্য়াগ কৰি নিশাটোৰ ভিতৰতেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰৱ হৈ পৰিছে দেৱলাল গাৰ্লোচা ।
উল্লেখ্য় যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচা আৰু নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ মাজতে ৰাজনৈতিক দূৰত্বৰ সৃষ্টি হৈছিল । বিজেপিৰ এই দুগৰাকী নেতাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক দূৰত্বৰ বাবে এইবাৰ বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হয় নন্দিতা গাৰ্লোচা ।
হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাই নন্দিতা গাৰ্লোচাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ পিছতে নন্দিতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে দেৱলাল গাৰ্লোচা । শুকুৰবাৰে মাহুৰত এখন নিৰ্বাচনী সভাত নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ সমালোচনাত সৰব হৈ উঠে দেৱলাল গাৰ্লোচা । ইয়াৰ পিছতে নন্দিতা গাৰ্লোচাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "মাহুৰত নিৰ্বাচনী জনসভাত দেৱলাল গাৰ্লোচাই মোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে মই বিধায়িকা থকাৰ সময়ত মুছলমান ঠিকাদাৰক কাম দিছো; কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন । কিয়নো এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে অনলাইন নিবিদাৰ আহ্বান কৰে । ইয়াত বিধায়িকা হিচাবে মোৰ কোনো কাম নাই । লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কোনো কাম হ'লে মুখ্য় অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ নিবিদা আহ্বান কৰা হয় ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে নিজৰ বিভাগৰ কথা :
নন্দিতা গাৰ্লোচাই পুনৰ কয়, "এই লোক নিৰ্মাণ বিভাগ আমাৰ বিভাগো নহয় । এই বিভাগটো আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু এই বিষয়টো এজন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হৈ তেওঁৰ জনা উচিত আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে এনে অভিযোগ কৰি কাৰ্যতঃ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা বিভাগৰ ওপৰতে অভিযোগ তোলে দেৱলাল গাৰ্লোচাই । "
নন্দিতা গাৰ্লোচাই কয়, "এনে ভিত্তিহীন অভিযোগ আমাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰি বিজেপি দলৰ কোনো লাভ নহ'ব । দেৱলাল গাৰ্লোচাই অৰুণোদয় আঁচনি নন্দিতাৰ আঁচনি নহয় বুলি বিভিন্ন নিৰ্বাচনী জনসভাত মন্তব্য় কৰি আছে; কিন্তু দেৱলালে হয়তো নাজানে অৰুণোদয় আঁচনি চৰকাৰৰ আঁচনি, এই আঁচনি নন্দিতাৰ নহয় । ডিমা হাছাও জিলাত কেইগৰাকীয়ে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰিছে সেয়াও নাজানে দেৱলাল গাৰ্লোচাই ।"
নন্দিতাৰ মানুহ বুলি নাম বাদ দিছিল দেৱলালে :
"নন্দিতাৰ মানুহ বুলি এই আঁচনিৰ পৰা বহু কেইগৰাকীৰ নাম বাদ দিয়াৰো চেষ্টা চলাইছিল দেৱলাল গাৰ্লোচা আৰু তেওঁৰ পৰিষদৰ সদস্যসকলে । অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী সকলোকে দিয়াৰ বাবে মই কাম কৰিছো ডিমা হাছাও জিলাত । ইয়াৰ উপৰি অৰুণোদয় ৩.০ আঁচনিৰ অধীনত ২৬ হাজাৰৰ পৰা ৩০ হাজাৰ কৰিবলৈ কিমান কষ্ট কৰিছো সেয়া দেৱলাল গাৰ্লোচাই নাজানে ।"
ক্ষমতালোভী কোন ? নন্দিতা নে দেৱলাল ?
দেৱলাল গাৰ্লোচাই কেইদিনমান পূৰ্বে নন্দিতা গাৰ্লোচাক ক্ষমতালোভী বুলি কৰা মন্তব্য়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, " মই মানুহৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহিছো । অন্যৰ ফালে আঙুলি তোলাৰ আগতে নিজৰ ফালে টোৱাই চোৱা উচিত । ডিমা হাছাও জিলাৰ ৰাইজে জানে ক্ষমতালোভী কোন ।"
লগতে পঢ়ক:ইমান সন্মান দিয়াৰ পিছতো নন্দিতা গাৰ্লোচাই দলৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে : দেৱলাল গাৰ্লোচা
বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 : মই বিধায়ক হ’লে কোনেও যাতে মোক 'ছাৰ' বুলি নামাতে... ! কোনে ক'লে ?