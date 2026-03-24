মোৰ বিৰোধিতা কৰা কেইজনৰ পত্নীয়েও মোক ভোট দিব ! অগাধ বিশ্বাস ৰমাকান্তৰ

মোৰ বিৰোধিতা কৰা কেইজনৰ পত্নীয়েও মোক ভোট দিব ! অগাধ বিশ্বাস ৰমাকান্তৰ
Published : March 24, 2026 at 8:20 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷ মৰিগাঁৱতো বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ জনসভা ৷ এইবাৰো মৰিগাঁৱৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়ী হ’ব বুলি দাবী কৰিছে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৷ স্বভাৱসুলভ কথনশৈলীৰে নিৰ্বাচনী সভাত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ প্ৰদান কৰে নেতাগৰাকীয়ে ৷ ৰাইজক পুনৰ এবাৰ বিজেপি দলক ক্ষমতালৈ আনিবলৈ অনুৰোধ জনায় ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৷
জনতাক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল, ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু সেইসকল মানুহ এতিয়া দূৰলৈ আঁতৰি গৈছে ৷ তেওঁৰ বিৰোধিতা কৰা সকলৰ পৰিয়ালৰ লোক তথা পত্নীয়েও বিজেপিক ভোট দিব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় বিধায়কগৰাকীয়ে ৷
ইফালে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহিব বুলি উল্লেখ কৰি দেউৰীয়ে কয় যে, বিজেপিৰ চৰকাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ দিনাই হৈ গৈছে ৷ ভাৰতত বিজেপিৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প নাই ৷ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাহিৰে বিকল্প নাই ৷ যোৱা ছমাহৰ পৰা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ চলি আছিল ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মানি তেওঁ মনে মনে ধৈৰ্য ধৰি আছিল ৷
বিৰোধিতা কৰা সকলক তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মৰিগাঁৱলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ৷ ইফালে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কমেও ৮০,০০০ ভোট লাভ কৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে ৷ ৰাইজে তেওঁৰ প্ৰতি বিপুল সঁহাৰি আগবঢ়োৱা বুলিও কয় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়কগৰাকীয়ে ৷
