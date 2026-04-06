অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬; দৰঙত তিনি হাজাৰৰো অধিক পোষ্টেল বেলট ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ

৮৫ বছৰৰ উৰ্ধৰ লোক, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে ভোটগ্ৰহণৰ বিশেষ ব্য়ৱস্থা ।

দৰঙত পোষ্টেল বেলট ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 12:32 PM IST

মঙলদৈ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী । মঙলবাৰে আবেলি সামৰণি পৰিব এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ । অহা ৮ এপ্ৰিলৰ পুৱাৰে পৰাই এই ভোটগ্ৰহণৰ সৈতে জড়িত বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে ৰাওনা হ'ব ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ । সেয়েহে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰিব নোৱাৰিব ।

৮৫ বছৰৰ উৰ্ধৰ লোক, দিব্য়াংগ, আৰক্ষী, সাংবাদিকৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱাৰে জড়িতসকলে নিজৰ নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰলৈ গৈ ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰাতো সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে এই লোকসকলৰ বাবে ইতিমধ্য়ে আৰম্ভ হৈছে পোষ্টেল বেলট যোগে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া ।

ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিখন জিলাতেই এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহি ভোটদান কৰিব নোৱাৰা বাবে পোষ্টেল বেলট যোগে ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে আবেদন কৰা দৰং জিলাৰ ভোটাৰসকলৰ বাবে ঘৰতে ভোটদান সম্পন্ন কৰা হৈছে । এতিয়া দৰং জিলাৰ নিৰ্বাচনী কাম কাজত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দৰং জিলা প্ৰশাসনে ।

দৰং জিলাত এই পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটদান ৪ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ৮ এপ্ৰিললৈ চলিব । নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ প্ৰশিক্ষণ হৈ থকা মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়, মঙলদৈ কমাৰ্চ কলেজ আৰু মঙলদৈ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ৪ আৰু ৫ এপ্ৰিলত পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোট দান গ্ৰহণ কৰে জিলা প্ৰশাসনে । প্ৰশাসনে ৬ আৰু ৭ এপ্ৰিলত আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত পোষ্টেল ভোটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত পুনৰ ৮ এপ্ৰিলত মঙলদৈ কলেজত পোষ্টেল ভোটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত দৰং জিলাৰ সহ আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল বৰুৱা কয়, "বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ হৈ থকা তিনিটা চেণ্টাৰত মঙলদৈ কলেজ, মঙলদৈ কমাৰ্চ কলেজ আৰু মঙলদৈ পুলিচ ৰিজাৰ্ভত পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ চলি আছে । ৬,৭ আৰু ৮ এপ্ৰিলত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰ থাকিব । ৮ তাৰিখে পুনৰ মঙলদৈ কলেজত এটা কেন্দ্ৰ থাকিব । তিনি হাজাৰৰো অধিক পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে আমি ভোট লম । "

উল্লেখ্য় যে ৮৫ বছৰৰ উৰ্ধৰ আৰু দিব্যাংগ ভোটাৰৰ বাবে ঘৰতে ভোটগ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশমৰ্মে দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্য়ে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিছে । এই সম্পৰ্কে সহ আয়ুক্ত প্ৰাঞ্জল বৰুৱা কয়, "জিলাখনত ৮৪০ গৰাকী এনে ভোটাৰ আছে । ইতিমধ্যে এই আটাইবোৰ ভোটাৰৰ ভোট লোৱা সম্পূৰ্ণ হৈছে।" যোৱা ৩০ মাৰ্চৰ পৰা পৰা ৩ এপ্ৰিললৈ সংশ্লিষ্ট ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলে আবেদানকাৰী ভোটাৰসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ৮৫ বছৰৰ উৰ্ধৰ ভোটাৰ আৰু দিব্যাংগ ভোটাৰসকলৰ বাবে দৰং জিলা প্ৰশাসনে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

ETV Bharat Logo

