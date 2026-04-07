খেড়াৰ অভিযোগৰ পিছতো মৌন কিয় মোদী-শ্বাহ ? যোৰহাটত অলকা লাম্বাৰ প্ৰশ্ন

খেড়াৰ অভিযোগৰ পিছতো মৌন কিয় মোদী-শ্বাহ ? যোৰহাটত অলকা লাম্বাৰ প্ৰশ্ন
পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ বিৰুদ্ধে যি ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, সেয়া তেওঁলোকে তদন্ত কৰক ৷ দাবী অলকা লাম্বাৰ ৷
Published : April 7, 2026 at 2:58 PM IST
যোৰহাট: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাটাও অভিযান বিজেপি পৰাই আৰম্ভ হৈছে নেকি ? কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকী পৰা আঁতৰাই যিদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অধিষ্ঠিত হৈছিল, সেইদৰে একে দশা এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হ’ব নেকি ? যোৰহাটত তাৰ ইংগিত দিলে নিখিল ভাৰত মহিলা কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা অলকা লাম্বাই । মঙলবাৰে বিয়লি অন্ত পৰিব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 ৰ প্ৰচাৰ অভিযান ৷ তাৰ পূৰ্বে যোৰহাটত বিজেপি চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কেবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিলে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
অলকা লাম্বাই কয়, ‘‘আমি ১২৬ সমষ্টিত সাহসেৰে যুঁজ দিছোঁ ৷ মূল্যবৃদ্ধি, ৰোজগাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভ্ৰষ্টচাৰ, চৰকাৰী সা-সম্পত্তি লুট, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰ আৰু পুঁজিপতিৰ চৰকাৰী ভূমি দখল আদি বিষয় লৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ নিৰ্বাচনত অৱৰ্তীণ হৈছোঁ ৷ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰে কামেৰে নহয়, পাকিস্তান, বাংলাদেশৰ নাম লৈ, হিন্দু-মুছলমান, মন্দিৰ-মছজিদ, গো মাতাৰ নাম লৈহে নিৰ্বাচন খেলিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে পৱন খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীৰ ওপৰত যি ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, সেয়া তেওঁলোকে তদন্ত কৰক ৷ কিয়নো ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰতে সকলো কৰিব পাৰে ৷ ‘‘চৰকাৰ তেওঁলোকৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী-গৃহমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ, কিয় অকলে এই বিষয়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাত মাতি আছে ? এতিয়ালৈকে নীৰৱে আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী , গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী শপতনামাত দিয়া ভুৱা তথ্য, পৱন খেড়াই অনা অভিযোগৰ তথ্য-পাতি দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগক দিয়া হৈছে ৷ তেওঁলোকে তদন্ত কৰক আৰু আইন-আদালতে সকলো প্ৰমাণ কৰিব ৷’’ লাম্বাই কয় ৷
গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি তুলি অহা অভিযোগ সন্দৰ্ভত লাম্বাই কয়, ‘‘গৌৰৱ গগৈক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে অতি সাহসিকতাৰে যুঁজ দিছে ৷ এইবাৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ’ব । তেওঁলোকে গো-মাতাৰ কথা কৈ থাকে, কিন্তু বিজেপি নেতাই গো-ধন আৰু গো-মাংসৰ বেপাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে মুকলিকৈ গো-মাংস নাখায়, কিন্তু ভিতৰত গো-মাংস খায় ।’’