নিৰ্বাচনী হিংসা : কলিয়াবৰত নিশা দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে অগপৰ কাৰ্যালয়

নিৰ্বাচনী হিংসা : কলিয়াবৰত নিশা দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে অগপৰ কাৰ্যালয়
কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত অগপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় কোনে ভাঙিলে ?
Published : April 7, 2026 at 3:19 PM IST
কলিয়াবৰ: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ মঙলবাৰে আবেলি অন্ত পৰিব । ৰাজ্য়ৰ কেবাঠাইতো নিৰ্বাচনী হিংসা সংঘটিত হৈছে । ইয়াৰ মাজতেই প্ৰচাৰৰ সামৰণিৰ অন্ত পৰাৰ এদিন পূৰ্বে নগাওঁ জিলাৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিশা দুৰ্বৃত্তই ভাঙিলে অগপৰ কাৰ্যালয় । ইপিনে, এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে যুৱতীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
যুৱতীক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ :
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সৌজন্যতাৰ সীমা চেৰালে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সময়ত কলিয়াবৰৰ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে যুৱতীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা যুৱতীক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই সন্দৰ্ভত যুৱতীগৰাকীয়ে শিলঘাট আৰক্ষীক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে ।
অগপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় ভাঙিলে দুষ্টচক্ৰই :
ইপিনে, কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত অগপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় ভাঙিলে দুষ্টচক্ৰই । সোমবাৰে নিশা কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত অগপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ বেনাৰ, পোষ্টাৰ ফলাৰ লগতে কাৰ্যালয়টোৰ আঁৰকাপোৰ ফালি পোলোৱাৰো ৰাইজে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী অগপ সমৰ্থকে কয়, "অগপ কাৰ্যালয়টো এনেকৈ ভাঙিব লগা নাছিল । আমি বৰ দুখত আছো । আমাৰ বাইদেউৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই দুই-তিনিজনৰ কাৰণে আমাৰ বদনাম হৈছে । গতিকে, ইহঁতক ইয়াৰ পৰা উলিয়াই খেদিব লাগে । সিহঁতে চিন্তা কৰা নাই আমাৰ লাভ কিহত হ'ব ? গতিকে, আমাক সিহঁতক (নিৰ্দলীয়) নালাগে।"
