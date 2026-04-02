মুখ্যমন্ত্রীৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী হিংসা : কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, বহুজন আহত

জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগ আৰু সমৰ্থকৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ । কেইবাজনো লোক আহত । ঘটনাত বিজেপি কৰ্মী জড়িত থকাৰ অভিযোগ ।

মুখ্যমন্ত্রীৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী হিংসা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 11:22 AM IST

গুৱাহাটী : তুংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বুধবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰীত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয় । বিৰোধী মিত্রজোঁটৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এই ঘটনাত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক আহত হয় । ঘটনাটো জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পাণ্ডু অঞ্চলত সংঘটিত হয় । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগে অভিযোগ কৰা অনুসৰি বিজেপি কৰ্মীয়ে এই আক্ৰমণ কৰে ।

প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "সকলো অনুমতি লৈ আমি বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰেলী কৰি আহি আছিলোঁ । পাণ্ডু অঞ্চলত অহাৰ লগে লগে চাৰি-পাঁচটামান স্থানত বিজেপিৰ বহু কৰ্মী লগ লাগি আমাক বাধা প্ৰদান কৰে । আমি শান্তি-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলোঁ । আৰক্ষীৰ লোকেও তেওঁলোকক ৰখোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল । কিন্তু বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে আমাক বিভিন্ন স্থানত ৰখাই আমাৰ বাহন আৰু কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায় । মোৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰে । আমাৰ বহু লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । আমাৰ বাহনসমূহৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে । বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে লাঠি আৰু অস্ত্রৰে আমাক আক্ৰমণ কৰে ।"

মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিক লক্ষ্য কৰি তেওঁ লগতে কয়, "এই ঘটনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুণ্ডাবাহিনীয়ে সংঘটিত কৰে । কিহৰ ইমান ভয় বিজেপিৰ ? জালুকবাৰীত এতিয়া বিজেপিৰ একমাত্ৰ হাথিয়াৰ হৈছে গুণ্ডাগিৰি আৰু হিংসা । এনে আক্ৰমণেৰে ৰেলী বন্ধ কৰি, আমাৰ গাড়ী ভাঙি আমাক ভয় খুৱাব নোৱাৰে । জনসাধাৰণৰ স্বতন্ত্ৰ সমৰ্থন দেখি বিজেপিৰ পালিনেতাসকল এতিয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে । মনত ৰাখিব, যিমানেই আমাক আঘাত কৰিব, সিমানেই আমাৰ সংগ্ৰাম আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব । পাণ্ডুত হোৱা প্ৰতিটো অন্যায়ৰ হিচাপ জালুকবাৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিজন ভোটাৰে দিব ।"

উল্লেখ্য যে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিদিশা নেওগৰ সমৰ্থনত মালিগাঁৱৰ পাণ্ডু অঞ্চলত উলিওৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰেলীত বিজেপি কৰ্মীয়ে বাধা প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলক মাৰপিট কৰাৰ লগতে কেইবাখনো বাহন আৰু মটৰ চাইকেল ভাঙি পেলোৱা ঘটনাক কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে বিৰোধী মিত্রজোঁটে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে । এই ঘটনাক তীব্ৰ নিন্দা কৰাৰ লগতে ধিক্কাৰ জনাইছে । প্ৰশাসন আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক শীঘ্ৰে ঘটনাটোৰ লগত জড়িতসকলৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলে দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :

নদুৱাৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত সঁচাকৈয়ে আক্ৰমণ চলিছিল নেকি ! চালি-জাৰি চাই আছে আৰক্ষীয়ে

