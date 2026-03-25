ৰাজেন গোহাঁইয়ে মহিলাক সন্মান কৰিব নাজানে: পীযুষ হাজৰীকা

বঢ়মপুৰ সমষ্টিত ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান ।

BJP joining program in Barhampur lac
বঢ়মপুৰ সমষ্টিত ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান (@Piyush Hazarika FB)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 1:32 PM IST

বঢ়মপুৰ: বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ মহাভাৰতৰ যুঁজখন ভালকৈয়ে আৰম্ভ হৈছে । শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিতামহ ভীষ্ম, অৰ্জুন আদি সকলো চৰিত্ৰৰেই যেন আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে । বিশেষকৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ৰাজেন গোহাঁইৰ বাকযুদ্ধত প্ৰকাশ পোৱা এই চৰিত্ৰক লৈ এইবাৰ মন্তব্য় কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "ৰাজেন গোহাঁয়ে যদি নিজকে কৃষ্ণ বুলি কয় তেনেহ'লে কোনজন কৃষ্ণৰ কথা কৈছে বৰ্ণনা কৰি দিলে ভাল হয় । মহিলাক তেখেতে অসন্মান কৰে । ৰাজেন গোহাঁইয়ে মহিলাক সন্মান নকৰে । গতিকে মহিলাক সন্মান নকৰা ব্যক্তিক মই ভোট দিব নালাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছো ।"

বঢ়মপুৰ সমষ্টিত ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতিসহ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজেপিত যোগদান (ETV Bharat Assam)

বঢ়মপুৰৰ ৰাইজে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিষয়ে গমেই নাপাই বুলি উল্লেখ কৰি পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "জাতীয় পৰিষদে ভোট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে বুলি ৰাইজে গমেই নাপায় । গতিকে তাৰ পৰা অনুমেয় কোন জিকিব । নিশ্চয়কৈ জিতু গোস্বামী জিকিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ।"

মঙলবাৰে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ পুৰণিগুদাম মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বাপুজী পুথিভঁৰাল খেলপথাৰত আয়োজিত যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পিচতেই সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিত বঢ়মপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰঞ্জিত বৰাৰ নেতৃত্বত নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ লগতে মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে ।

জাগীৰোডত জিকিব নে পীযুষ হাজৰীকা ?

মন্ত্ৰী হাজৰীকাই এনডিএৰ চৰকাৰ অসমত তৃতীয়বাৰৰ বাবে হ'ব বুলি দাবী জনাই কয়, "জাগীৰোডত ৰাইজে আশাৰ্বাদ কৰালে জিকিম বুলি ভাৱিছো ।"

চাহ জনজাতীয়ৰ বঞ্চনাৰ ইতিহাস নাইকিয়া হ'ল :

চাহ জনজাতীয় এলেকাত বিজেপিৰ ফলাফল কেনে হ'ব বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "খুব ভাল হ'ব । দুশ বছৰ ধৰি যিখিনি মানুহে নিজৰ ঠাই এৰি নিজৰ ৰাজ্য এৰি অসমলৈ আহিছিল অসমৰ চাহ শিল্পৰ বাবে,যিটোৰ দ্বাৰা অসম বিশ্ব বিখ্যাত সেই মানুহখিনিক কোনো চৰকাৰে এডোখৰ মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে; কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকক মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে । দুশ বছৰীয়া বঞ্চনাৰ ইতিহাস নাইকিয়া হ'ল । নিশ্চয়কৈ চাহ বাগানৰ মানুহে বিজেপিক দিব ।"

মধ্য অসমৰ ৰাইজে ৰকিবুল হুছেইনক বেয়া পায় :

ইপিনে,কংগ্ৰেছৰ জ্য়েষ্ঠ নেতা তথা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মধ্য অসমৰ ৰাইজে ৰকিবুল হুছেইনক বেয়া পায় । তেওঁ গড়কেইটাকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে । সেয়েহে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে বিজেপিত যোগদান কৰিছে । জিতু গোস্বামীয়ে মোৰ লগত কাজিয়া কৰি কৰি আঁচনি আনে । বঢ়মপুৰত জিতু গোস্বামী পুনৰ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক:বিজেপিৰ জিতু গোস্বামীৰ অত্য়াচাৰ বাঢ়িছে, বঢ়মপুৰত অসহায় হৈ ক'লে ৰাজেন গোঁহাইয়ে

বঢ়মপুৰ সমষ্টিত জিতু গোস্বামীলৈ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন নগাঁও জিলা চাহ মজদুৰ সংঘৰ

