ভোটদান কৰি বিজয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ আশা প্ৰকাশ কেশৱ মহন্তৰ

ভোটদান কৰি বিজয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ আশা প্ৰকাশ কেশৱ মহন্তৰ
কলিয়াবৰৰ 99 নং তেলিয়াগাঁও আংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে সমষ্টিটোৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক তথা অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই ৷
Published : April 9, 2026 at 12:08 PM IST
কলিয়াবৰ: বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ এইবাৰ ৰাজ্যৰ 126 টা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ ৷
নিকা আৰু সুচাৰুৰূপে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ পুৱা 7 বজাত আৰম্ভ হোৱা এই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলিব বিয়লি 5 বজা পৰ্যন্ত ৷
কলিয়াবৰৰ 99 নং তেলিয়াগাঁও আংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰিলে সমষ্টিটোৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক তথা অগপ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই ৷ পুৱাতেই সপৰিয়ালে ভোট দিবলৈ আহে মন্ত্ৰীগৰাকী ৷ ভোটদান কৰি সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ নিজৰ বিজয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ ক, ‘‘গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত সাংবিধানিক কৰ্তব্য আমি পালন কৰি ভোটদান কৰিলোঁ ৷ এইকেইদিনৰ যি প্ৰচাৰ কাৰ্য চলোৱা হ’ল, তাৰ পৰা অনুমান কৰিছোঁ যে কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত পূৰ্বতকৈও অধিক ভোটত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হ’ম ৷ নতুন বহুতো যুৱক-যুৱতীয়ে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছে ৷ তেওঁলোকক মই নিজৰ বিচাৰ-বিবেচনাৰে ভোটদান কৰিবলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷’’
‘‘এনডিএৰ অংশীদাৰ হিচাপে অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ৷ পুনৰ তেওঁৰ নেতৃত্বত অসমত এনডিএৰ চৰকাৰ হ’ব ৷’’ মহন্তই লগতে কয় ৷ ইফালে ভোটদান কৰি পুত্ৰক বিজয়ৰ বাবে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে কেশৱ মহন্তৰ মাতৃয়ে ৷ তেওঁৰ পত্নীয়ে কয় যে অসমত পুনৰ এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ’ব বুলি আশাবাদী ৷ যোৱা সময়ছোৱাৰ দৰে এইবাৰো ৰাইজে কেশৱ মহন্তক আশীৰ্বাদ দিব বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নীয়ে ৷
