মই ১,৩৬,৮২৭ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হ'ম... ! আচৰিত নহ'ব, এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিজা এগজিত প'ল এয়া

মই ১,৩৬,৮২৭ টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হ'ম... ! আচৰিত নহ'ব, এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিজা এগজিত প'ল এয়া
পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত এআইইউডিএফৰ বিজয় নিশ্চিত ! নিজাববীয়া সমীক্ষা চলালে মিনাক্ষী ৰহমানে ।
Published : May 1, 2026 at 3:54 PM IST
বৰপেটা: "এগজিট প’ল প্ৰকৃত প’ল নহয় ।"-এই মন্তব্য পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মিনাক্ষী ৰহমানৰ । পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় ১৯ হাজাৰ ভোটৰ ব্যবধানত জয় নিশ্চিত বুলি দাবী মিনাক্ষী ৰহমানৰ । নৱগঠিত পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত ১,৩৬,৮২৭ টা ভোট লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মিনাক্ষী ৰহমানে ।
এই সমীক্ষা ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । নিৰ্বাচনৰ পিছত নিৰপেক্ষভাৱে সমষ্টিৰ পৰা এই তথ্য লাভ কৰাৰ কথা সংবাদ মেল যোগে জনায় পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । দলীয় কৰ্মী আৰু বুথ পৰ্যায়ৰ সদস্যসকলে ভোট গণনাৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ মাজত গৈ চলাইছিল নিৰ্বাচনত কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান ভোট লাভ কৰিব ।
ৰাইজৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এইবাৰ পাকাবেতবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী মিনাক্ষী ৰহমানৰ জয়ী এশ শতাংশই নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে । ইফালে ৪ মে'ত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী ভোট গণনাত যাতে কোনোধৰণৰ খেলিমেলি নহয় তাৰ বাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগ আৰু ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা বুলি তেওঁ সদৰী কৰে । অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ আস্থা থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মিনাক্ষী ৰহমানে ।
এই সন্দৰ্ভত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়,"আমি কেইটামান সংবাদমাধ্যমত এগজিট প’ল দেখিছোঁ । এগজিট প’লক লৈ বিভিন্ন বাক-বিতণ্ডা, বিভিন্ন টক শ্ব'বোৰ হৈ আছে । বিভিন্ন সমষ্টিত কোনে আগবাঢ়িছে, কোনে কিমান বোট লাভ কৰিব, এই ধৰণৰ কিছু সমীক্ষা আগবঢ়াই আছে । যেতিয়াৰ পৰা নৱগঠিত পাকাবেতবাৰী সমষ্টি গঠিত হ'ল, প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰ আগৰ পৰা সমষ্টিটোৰ দিন-ৰাতি প্ৰতিখন গাঁৱে গাঁৱে, প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"মোৰ যিখিনি জনসংযোগ হৈছিল, ৰাইজৰ পৰা মই যিখিনি মৰম, আশীৰ্বাদ, দোৱা পাইছোঁ, মই অন্তত মোৰ ফালৰ পৰা দৃঢ় বিশ্বাস যে ওপৰত ওপৰৱালা আছে আৰু ইতিমধ্যে ভোটৰ বাকচত ৰাইজে নিজৰ সিদ্ধান্ত দিছে । মোৰ বিশ্বাস এইবাৰ পাকাবেতবাৰী সমষ্টিত এআইইউডিএফ দলে নিশ্চিতভাৱে জয় লাভ কৰিম ।"