ETV Bharat / politics

মৰিয়নীত তিনিকোণীয়া হ'ব নেকি নিৰ্বাচনী যুঁজ ? ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে ৰণক্ষেত্ৰত চিকিৎসক-অধ্যাপক

বিগত প্ৰায় ৪০ বছৰে এটা পৰিয়ালৰ হাতত আছে মৰিয়নী সমষ্টি ৷ এইবাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে কোন কোন নামিব নিৰ্বাচনী যুঁজত ?

Assam Assembly Election 2026
মৰিয়নীত কোন কোন নামিব যুঁজত? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 4:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । ইতিমধ্যেই ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰস্তুত পৰ্ব প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে । কোনো কোনো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা হৈছে যদিও কিছুমান সমষ্টিত এতিয়াও প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেই ঘোষণা কৰা নাই দলসমূহে ৷ উজনি অসমৰ এটা অন্যতম সমষ্টি হৈছে মৰিয়নী সমষ্টি ৷ বিগত চাৰিটাকৈ নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ আহিছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৷

২০২১ চনলৈকে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিল যদিও সেই বছৰ জয়ী হৈ অহাৰ কিছুদিন পাছতেই বিজেপিত যোগ দিয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ৷ উপ-নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বেনাৰ পুনৰ জয়ী হৈ দিছপুৰলৈ আহে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাগৰাকী ৷ এই সমষ্টিত পূৰ্বতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মাতৃ ৰূপম কুৰ্মীয়ে ৷ প্ৰায় ৪০ বছৰ ধৰি সমষ্টিটো এটা পৰিয়ালৰ দখলত আছে ৷

মৰিয়নীত তিনিকোণীয়া হ'ব নেকি নিৰ্বাচনী যুঁজ ? (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ বিজেপিয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকেই পুনৰ প্ৰক্ষেপ কৰাতো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে ৷ ইফালে ৰাইজৰ দলে প্ৰকাশ কৰা ১১ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত এই সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰিছিল ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰাক ৷ কলেজ শিক্ষকৰ চাকৰি এৰি ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিয়া জ্ঞানশ্ৰী বৰা এগৰাকী অতি সৰব যুৱনেত্ৰী ৷ কিন্তু যদিহে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা চূড়ান্ত হয় তেন্তে ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছ দলক এই সমষ্টিটো এৰি দিব লগা হ'ব পাৰে৷ ইফালে কংগ্ৰেছে যি ৪২ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে, সেই তালিকাত মৰিয়নী সমষ্টিত কৰ্কট ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ যদুনাথ বুঢ়াগোঁহায়ে টিকট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইতিমধ্যে সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ বুজ লোৱা দেখা গৈছে ডাঃ বুঢ়াগোঁহাইক ৷

লগতে পঢ়ক: বিধায়কৰ দায়িত্ব কেৱল সমষ্টিত বিয়া-সকাম খোৱা নহয় : জ্ঞানশ্ৰী প্ৰসংগত ৰূপজ্যোতিক আক্ৰমণ অখিল গগৈৰ

ৰাজ্যজুৰি নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলি থকাৰ মাজতে ই টিভি ভাৰত অসমৰ সাংবাদিক কাষ চাপিছিল কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী ডাঃ যদুনাথ বুঢ়াগোঁহাইৰ ৷ মৰিয়নী সমষ্টি তথা আগন্তুক নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিকে সোধা কেবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে চিকিৎসক তথা কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ কয়, "চিকিৎসা খণ্ডত সমাজ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ দৰেই ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনতো সমাজ সেৱা কৰা হ'ব ৷ মাত্ৰ ৰাজনীতিত সমাজ সেৱা বহল ভিত্তিত হ'ব ৷ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰখনত ব্যক্তিভিত্তিক সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ, এতিয়া সমাজভিত্তিক সেৱা আগবঢ়াম ৷"

সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত মৰিয়নী সমষ্টিৰ জনগাঁথনিত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিছে, এই পৰিৱৰ্তনে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক হ'ব, তেওঁ সমষ্টিৰ মানুহখিনিক লৈ কাম কৰিব লাগিব ৷ তেওঁ যি সম্প্ৰদায়ৰে নহওক কিয়, ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব৷ যিজন উপযুক্ত হ'ব, তেওঁকেই ৰাইজে ভোট দি জয়ী কৰাব লাগে ৷"

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সমস্যা আৰু সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অব্যাহত থকা বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ইমান দিনে ইয়াৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই৷ হস্তী-মানৱ সংঘাতৰ বিষয়টোক বৰ্তমানৰ বিধায়কজনে গুৰুত্বসহকাৰে লোৱা নাই বুলিও কয় ডাঃ বুঢ়াগোঁহায়ে ৷ ইফালে ধোদৰ আলিৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সন্দৰ্ভতো বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷ তাৰোপৰি মৰিয়নীৰ বিভিন্ন বাগিচা অঞ্চলৰ লগতে আন কেতবোৰ অঞ্চলত উদ্ভৱ হোৱা খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধানতো বিধায়ক কুৰ্মী ব্যৰ্থ হোৱা বুলি কয় ডাঃ যদুনাথ বুঢ়াগোঁহায়ে ৷ তেওঁ কয় যে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ কালত মৰিয়নী সমষ্টিত সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই ৷ সেয়ে সমষ্টিটোত এক পৰিৱৰ্তনৰ আশা কৰিছে ডাঃ বুঢ়াগোঁহায়ে ৷

লগতে পঢ়ক: বিজেপিৰ লগত এতিয়ালৈকে আসন বুজাবুজি হোৱা নাই: হাগ্ৰামা

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মৰিয়নী সমষ্টি
ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
ডঃ জ্ঞানশ্ৰী বৰা
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.