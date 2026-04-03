নিউ গুৱাহাটী-ডিমৰীয়া সমষ্টিত মন্দিৰ, নামঘৰত সেৱা লৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ

নিউ গুৱাহাটী-ডিমৰীয়া সমষ্টিত মন্দিৰ, নামঘৰত সেৱা লৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ
বিজেপিৰ দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ লগতে অগপৰ তপন দাসৰ প্ৰচাৰ তুংগত ।
Published : April 3, 2026 at 6:53 PM IST
গুৱাহাটী: বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সন্মুখত আৰু মাত্ৰ ছটা দিন । সেয়েহে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত তুলিছে প্ৰাৰ্থীসকলে । সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্য়াৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিছে ।
গুৱাহাটীৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্য়তম নিউ গুৱাহাটী, ডিমৰীয়া আৰু দিছপুৰ সমষ্টিতো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ব্য়াপক প্ৰচাৰ চলাইছে । ডিমৰীয়া, নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপি আৰু অগপ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে ।
কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৩৪ নং ডিমৰীয়া, ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে শাসক-বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন । ডিমৰীয়া সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্তই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ডিমৰীয়া সমষ্টিত অগপ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে আৰু নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ চলাইছে ।
অগপ প্ৰাৰ্থী তপন দাসৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ :
দুয়োটা সমষ্টিতেই দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ অভিযানৰে ভোটাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । শুকুৰবাৰে ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী তপন দাসে মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । পুৱাৰে পৰাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কেইবাটাও স্থানত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ লগতে কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত পানীখাইতি, তাঁতীমাৰা, ৰাজগড়, নলঘুলি, পাণবাৰীকে আদি কৰি কেইবা ঠাইত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ লগতে প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও মন্দিৰ, নামঘৰত সেৱা লৈ প্ৰচাৰ চলায় । নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে থাকি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মত-বিনিময় কৰে । তেওঁ সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে হাতীৰ ছবিত ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।
নুনমাটিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ :
একেদৰে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচাৰ চলাই আছে । শুকুৰবাৰে নুনমাটি শংকৰ মন্দিৰত সেৱা জনাই তেওঁ কেতবোৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এফচিআই, আনন্দ নগৰ আদি ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমষ্টিবাসীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।
এই প্ৰচাৰৰ মাজতে নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাই কয়,"নামঘৰত আইমাতৃৰ সেৱা লৈছো । ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে । যথেষ্টখিনি কাম বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে । বিধায়কগৰাকীয়ে যথেষ্ঠখিনি কাম কৰি গৈছে । সেই কামখিনি মোৰ বাবে সম্পদ । যিখিনি কাম আধৰুৱা হৈ আছে সেইখিনি কামৰ বুজ লৈছো । নিউ গুৱাহাটীৰ ৰাইজে ইতিমধ্য়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু মৰম মই সদায় শিৰত লৈ থাকিম । সমষ্টিৰ সেৱক হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য় আৰু দায়িত্ব মই পালম কৰিম । "
এই সমষ্টিটোত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ খোৱাপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে নলা-নৰ্দমা, বাট-পথৰ সমস্যা, শিক্ষা আদিকে ধৰি কেতবোৰ উন্নয়ন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
ইপিনে, দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিতো বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত কুমাৰ দাসে চলাইছে প্ৰচাৰ । প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বিভিন্ন অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক:তপন দাসে ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব: ডিমৰীয়াত প্ৰচাৰ চলাই ক'লে অতুল বৰাই