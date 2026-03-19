বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম নাই বহুকেইজন বিধায়কৰ: কোন কোন বঞ্চিত হ'ল টিকটৰ পৰা ?

বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম নাই বহুকেইজন বিধায়কৰ: কোন কোন বঞ্চিত হ'ল টিকটৰ পৰা ?
বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া তালিকাত জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠৰ সমাৱেশ ঘটিছে যদিও বৰ্তমানৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বহুকেইগৰাকী বিধায়কে টিকট নাপালে ।
Published : March 19, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 4:24 PM IST
গুৱাহাটী: বহু জল্পনা-কল্পনা আৰু উৎকণ্ঠাৰ অন্তত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থী তালিকা । প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া ৮৯ টা সমষ্টিৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিয়ে ৮৮ টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । বাতৰি লিখা সময়লৈ চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । পৰৱৰ্তী সময়ত সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা বিজেপিৰ ৮৮ জনীয়া তালিকাত জ্যেষ্ঠ আৰু কণিষ্ঠৰ সমাৱেশ ঘটিছে যদিও বৰ্তমানৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বহু কেইগৰাকী বিধায়কে টিকট নাপালে । ইয়াৰ ভিতৰত পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই টিকট নাপালে । তেওঁ নতুনকৈ হোৱা নিউ গুৱাহাটীৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল । নিউ গুৱাহাটীত দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক ।
আনহাতে দিছপুৰ সমষ্টিক দীৰ্ঘ সময়ৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা বিধায়ক অতুল বৰাৰ এইবাৰ পাখি কটা গ'ল । দলে তেওঁক টিকট নিদি মঙলবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বুধবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দিছপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । সেইদৰে বিহপুৰীয়াৰত টিকট নাপালে বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞাই । এইবাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি নতুনকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক ।
ইফালে বিশ্বনাথ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে সমষ্টিটোৰ দুবাৰৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে । বিশ্বনাথ সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক । সেইদৰে পলাশবাৰীত টিকট কটা গ'ল বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে দিয়া ইংগিত অনুসৰি পলাশবাৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপালে হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই । তাৰ পৰিৱৰ্তে পলাশবাৰীত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যক ।
আনহাতে বোকাজান সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন এইবাৰ টিকট বঞ্চিত হ'ল । বোকাজান সমষ্টিত ডাঃ নোমল মমিনৰ ঠাইত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল সূৰ্য ৰংফাৰক । অৱশ্যে সমষ্টিটো অনুসূচীত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত । সেইদৰে হাফলং সমষ্টিত টিকট নাপালে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই । কেবিনেট মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাৰ পৰিৱৰ্তৰ হাফলং (এছটি) সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হয় ৰূপালী লাংথাছাক ।
ইফালে শিলচৰৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীক এইবাৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিলে । শিলচৰত দলে বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে । সেইদৰে হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই এইবাৰ নাপালে টিকট । মাতৃ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল যদিও অৱশেষত সফল নহ'ল । টিকট বঞ্চিত হ'ল বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া । আনহাতে এইবাৰ টিকট বঞ্চিত হ'ল ডিফুৰ বিধায়ক বিদ্যা ছিং ইংলেং । তেওঁৰ ঠাইত টিকট পালে নিছ' তেৰাংপীয়ে ।
সেইদৰে বিহালীত বিধায়ক দিগন্ত ঘাটোৱাল আৰু হোজাইত বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ টিকট বঞ্চিত হ'ল । হোজাইত বিজেপিয়ে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । বিহালী সমষ্টিত বিগত উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা দিগন্ত ঘাটোৱালক দলে এইবাৰ টিকট নিদিলে ।
সেইদৰে বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰকো এইবাৰ দলে টিকট নিদিলে । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল ফণীধৰ তালুকদাৰ । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এ আই ইউ ডি এফ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল আৰু উপ-নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ টিকট বঞ্চিত হ'ল ।
ইফালে হাওৰাঘাটৰ বিধায়ক দৰছিং ৰংহাঙক এইবাৰ দলে টিকট নিদিলে । সেইদৰে বৈথালাংছ’ৰ বিধায়ক ৰূপছিং টেৰণকো দলে এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে । আনহাতে উদৰবন্দৰ বিধায়ক মিহিৰকান্তি সোমে এইবাৰ নাপালে টিকট । ধলাই সমষ্টিৰ বিধায়ক নিহাৰৰঞ্জন দাসেও নাপালে টিকট । বিগত উপ-নিৰ্বাচনত ধলাই সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল নিহাৰৰঞ্জন দাস । মুঠতে বহুকেইজন বিধায়কৰ টিকট কৰ্তন কৰি এইবাৰ বিজেপিয়ে নতুনক প্ৰাধান্য দিয়া দেখা গৈছে ।
