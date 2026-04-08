ভোটাধিকাৰ সাব্যস্তৰ পৰা বঞ্চিত ইমৰাণ শ্বাহ-নাহেন্দ্ৰ পাদুনৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তি : ভুল কাৰ ?
ভোট দিবলৈ নাপালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সোণাৰাম বৰুৱায়ো । কিন্তু কিহৰ বাবে অসমৰ অন্যতম অগ্ৰজ নাগৰিককেইজনে ভোটদান কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ?
Published : April 8, 2026 at 6:15 PM IST
শিৱসাগৰ : বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এক বুজন পৰিমাণৰ লোক ভোট প্ৰদানৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ খবৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজতো । শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, অসমৰ এক লাখতকৈ অধিক ভোটাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোট প্ৰদান কৰাৰ সুবিধা লাভ নকৰিলে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক নিয়ম অনুসৰি, ৮৫ বছৰ বয়সৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ ভোট তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থালৈ চাই নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষই ঘৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব লাগে । বিগত নিৰ্বাচনসমূহত এই প্ৰক্ৰিয়া বিধিগতভাৱে সম্পন্ন হৈছিল যদিও এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এনে কৰা দেখা নগ'ল ।
এক অসমৰ্থিত সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিত এনে ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ১৫০০ গৰাকী । ইয়াৰে ভিতৰত ৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ কেৱল মাত্ৰ ৬১ গৰাকী ভোটাৰৰ ঘৰৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কৰে শিৱসাগৰ জিলা নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষই । ইফালে বিশেষভাৱে সক্ষম এজন লোকৰো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সংগ্ৰহ কৰা নহ'ল ।
এই প্ৰসংগত একাংশ বিএলঅ'ৱে প্ৰদান কৰা ভাষ্য অনুসৰি, তেওঁলোকক এনে কোনো নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল । কিন্তু একাংশৰ মতে, বিএলঅ'সকলে নিজা নিজা এলেকাৰ ৮৫ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ তথ্য বিভাগক প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ ভোট ঘৰৰ পৰা সম্পন্ন হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে । এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভুলৰ বাবে এইসকল জ্যেষ্ঠ আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম নাগৰিকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰিলে নে বিএলঅ'ৰ গাফিলতিৰ বাবে নোৱাৰিলে, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী সমাজসেৱী মহিলাই কয়, "আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত মই যিমান খবৰ ৰাখিলোঁ, প্ৰায় ২৩০০ মানুহ ৮৫ ঊৰ্ধ্বৰ আছিল । কিন্তু অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে আমি নাম পালোঁ মাত্ৰ ৬১ জনৰ । এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে সেই বাকী মানুহখিনিৰ কি হ'ব । মই তেতিয়া সুধিলোঁ কি হ'ল । তেতিয়া ক'লে যে ফৰ্ম ফিল-আপৰ ২০ তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছিল, সেই ফৰ্মখিনি ফিল-আপ নকৰাৰ বাবে মানুহখিনিৰ নাম নাহিল ।"
নিৰ্বাচন আয়োগৰ এক তথ্য অনুসৰি, এইবাৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ এনেধৰণৰ মাত্ৰ ১৯ শতাংশ লোকেহে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিলে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৯.৭৭৪ গৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু ৬.৬৩৮ গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোকে ভোট প্ৰদানৰ সুবিধা লাভ কৰে । বাকী ৮১ শতাংশ লোক এই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হয় ।
অৰ্থাৎ এই পৰিসংখ্যা অনুসৰি, এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় ১ লাখ ১০ হাজাৰ লোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল । ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহ, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক তথা বিশিষ্ট গৱেষক-সাহিত্যিক নাহেন্দ্ৰ পাদুন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সোণাৰাম বৰুৱা আদিয়ে তেওঁলোকৰ অনুভৱী আৰু বিবেক ভোট দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ।
এই সন্দৰ্ভত ঘৰত ভোট প্ৰদানৰ পৰা বঞ্চিত এগৰাকী প্ৰাক্তন আইনসেৱী গদেশ্বৰ গগৈয়ে কয়, "মোৰ বয়স ৯৪ বছৰ । মোৰ সমস্যা আছে । মোৰ কঁকালৰ বিষ, কঁকালৰ বিষৰ কাৰণে মই থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰো । মই যদি ভোটিঙৰ কাৰণে যাওঁ তাত মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰো । মই এঘণ্টা তাত কেতিয়াও ৰৈ থাকিব নোৱাৰো । গতিকে এনেকুৱাবিলাক অসুবিধা আছে । মোৰে নহয়, এনেকুৱা বহু ৰুগীয়া মানুহ আছে, বহু বয়সীয়াল মানুহ আছে যিসকল অক্ষম ।"
যিসমূহ সমষ্টিত নিৰ্বাচনত জয়-পৰাজয়ৰ সংখ্যা হাজাৰৰ তলৰ পৰিসংখ্যাই নিৰ্ণয় কৰে, তেনে সমষ্টিবোৰত এইসকল ভোটাৰ বঞ্চিত হোৱাৰ ঘটনাই বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাব বুলি বিশেষজ্ঞ মহলে মত প্ৰকাশ কৰিছে । কিন্তু এতিয়া এই ভুলৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব সেয়া হৈ পৰিছে লাখটকীয়া প্ৰশ্ন !