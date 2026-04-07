প্ৰচাৰৰ শেষৰটো দিনত বাইক ৰেলীৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন মঙলদৈৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ
কি বিজেপি, কি কংগ্ৰেছ, মঙলদৈৰ প্ৰতিটো দলৰে প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰি ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলায় ৷
Published : April 7, 2026 at 4:31 PM IST
মঙলদৈ: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত দৰং জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থীসকলে শেষ চমক দিবলৈ চেষ্টা কৰে । দৰঙৰ সদৰ মঙলদৈ সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী নীলিমা দেৱীয়ে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ বুধবাৰে এক মটৰ চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰে ।
মঙলদৈ ভেবাৰঘাট কৃষ্টি সংঘৰ বাকৰিৰ পৰা মঙলদৈ চহৰৰ মাজেৰে কেৰিমেৰী, বৰুৱাপাৰা, কৰিমচ’ক হৈ বেজপাৰাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই ৰেলীৰ সামৰণি পৰে ৷ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক এই ৰেলীত সংগ দিয়ে বসন্ত দাস, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ৷ মঙলদৈৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়ী হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ।
সমান্তৰালভাৱে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৰেকৃষ্ণ ডেকায়ো শ শ সমৰ্থকক লৈ মটৰ চাইকেলেৰে ৰেলী বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ একেদৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিজুমণি তালুকদাৰেও পূৱ মঙলদৈ এলেকাত এক বিশাল বাইক ৰেলী উলিয়ায় ।
উল্লেখযোগ্য যে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ বাইক ৰেলীয়ে মঙলদৈৰ নিৰ্বাচনী সমীকৰণ সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি পেলোৱা যেন অনুভৱ হৈছে । কিয়নো শ শ সংখ্যালঘু যুৱকে এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এই ৰেলীয়ে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ শিবিৰত আলোড়ন কৰাত বিজেপি শিবিৰ উৎফুল্লিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।
জিলাখনৰ ৪৯ নং ছিপাঝাৰ সমষ্টিতো বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে শেষ নিৰ্বাচনী চমক দিবলৈ সক্ষম হয় । বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লৈ এক বিশাল বাইক ৰেলী উলিয়াই ছিপাঝাৰ সমষ্টি পৰিভ্ৰমণ কৰে । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজবংশীক বিশেষভাৱে সংগ দিয়ে দলটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ।
বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বিনন্দ শইকীয়ায়ো ছিপাঝাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী শেষ চমক দিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ বিনন্দ শইকীয়াই বাইক ৰেলীৰে ছিপাঝাৰৰ আকাশ-বতাহ গৰম কৰি তোলে । ১৫ বছৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াই পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ ভেটি থৰক-বৰক কৰা দেখা যায় ।
একেদৰে দৰঙৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য সমষ্টি হৈছে দলগাঁও সমষ্টি ৷ এই সমষ্টিটোত এআইইউডিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী মুজিবুৰ ৰহমান, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আইনুল হক, ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আজিজুৰ ৰহমানে নিৰ্বাচনৰ শেষৰটো দিনত ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা কৰে ৷ মুঠৰ ওপৰত সমষ্টিটোত কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পিছপৰি থকা নাই ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সফল সামৰণিৰ পিছত ৯ এপ্ৰিলত ভোটাৰসকলে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ’ব ৷
