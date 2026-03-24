তেজপুৰত মনোনয়ন দাখিল: অগপ-কংগ্ৰেছ-নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ আভাস

তেজপুৰত মনোনয়ন দাখিল: অগপ-কংগ্ৰেছ-নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ আভাস
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সোমবাৰে তেজপুৰত কেবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
Published : March 24, 2026 at 12:12 AM IST|
Updated : March 24, 2026 at 12:19 AM IST
তেজপুৰ: ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী (বিজেপি) আৰু অসম গণ পৰিষদ (অগপ)-ৰ পদস্থ কৰ্মকৰ্তাসকলে সোমবাৰে একেলগে মিলিত হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । এইবাৰ তেজপুৰ সমষ্টিত বৃহৎ ভোটত জয়লাভ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক আশাবাদী ।
অগপৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই কয়, "এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত এখন ৰোমাঞ্চকৰ আৰু তীব্ৰ যুদ্ধ হ’ব, য’ত সকলোৱে একেলগে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব ।"
ইফালে, মনোনয় পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনা শাসক বিৰোধী সকলো পক্ষই নিজৰ নিজৰ মনোনয় পত্ৰ দাখিল কৰে । ৰঙাপৰা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী কাৰ্তিক কুৰ্মীয়ে মনোনয় পত্ৰ দাখিল কৰে ।
ঢেকিয়াজুলিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বাতাস ওৰাঙে কয় যে তেওঁ এইবাৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব । তেওঁৰ অভিযোগ অনুসৰি, বিগত সময়ত তেওঁ সহযোগিতা কৰাৰ ফলতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে জয়লাভ কৰিছিল । কিন্তু এইবাৰ তেওঁ সজোৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছে ।
তেওঁ উন্নয়নৰ নামত বাস্তৱত বিশেষ একো হোৱা নাই বুলি দাবী কৰে । বিশেষকৈ স্বাস্থ্যসেৱাৰ দুৰ্বল অৱস্থাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে । লগতে শেহতীয়া এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত এম্বুলেন্স সেৱা সময় মতে নাপোৱাৰ কথাও তেওঁ উত্থাপন কৰে ।
নদুৱাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুনীল চেত্ৰীয়ে কয়, "দলৰ ভিতৰত কিছু অসন্তুষ্টি থাকিলেও আলোচনাৰ জৰিয়তে একতা স্থাপন কৰা হৈছে । গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু নতুন চিন্তাধাৰাৰে উন্নয়ন আগবঢ়াবলৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । শাসকীয় পক্ষই প্ৰশাসনিক সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচন প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।"
ইফালে, কংগ্ৰেছৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পদত্যাগ কৰা পল্লৱী শইকীয়াই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰে । তেওঁ কয়, "দলীয় টিকট নোপোৱাৰ পাছতো ৰাইজৰ সমৰ্থনত মই আগবঢ়িছো ।" আত্মসম্মান আৰু স্বাভিমানৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেই প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰে, দলীয় টিকটেই সকলো নহয় ।" স্বাস্থ্য, পৰ্যটন আৰু যুৱ উন্নয়নক তেওঁ নিজৰ মূল ইচ্ছু হিচাপে উল্লেখ কৰে ।
বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সমৰ্থিত ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক অলক নাথে কয়, "এইবাৰৰ নিৰ্বাচন মূলতঃ দুটা শক্তিৰ মাজত হ’ব আৰু তৃতীয় প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বিশেষ স্থান নাথাকিব ।" তেওঁ বিশ্বাস প্ৰকাশ কৰে যে ৰাইজে এইবাৰ স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল’ব আৰু শাসকীয় পক্ষৰ বিপৰীতে ঐক্যবদ্ধ হ’ব ।