ETV Bharat / politics

বিজেপিয়ে কংগ্রেছক বিধ্বস্ত কৰিব : প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে মানৱ ডেকাৰ মন্তব্য

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে মানৱ ডেকাই । টিকট লাভ কৰি ইটিভি ভাৰতৰ আগত নিজৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে মানৱ ডেকাই ।

Manab Deka, who won the BJP candidacy, expressed his first reaction in Lakhimpur
প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছতে মানৱ ডেকাৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 11:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ: লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টিকট লাভ কৰিলে মানৱ ডেকাই । বিগত সময়ত সমষ্টিটোত উন্নয়নৰ যজ্ঞত নিজক বিলীন কৰা মানৱ ডেকাই পুনৰ টিকট লাভ কৰাত সুখ অনুভব কৰিছে কৰ্ম-কৰ্তাসকলে । উত্তৰ অসমৰ ভিতৰতে এজন টেঙৰ আৰু কৰ্মদক্ষ বিধায়ক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজন ঘনিষ্ঠ বুলি সুনাম আছে মানৱ ডেকাৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে তেওঁৰ টিকট ঘোষণা কৰাৰ পাছত তেওঁ অনুভব প্ৰকাশ কৰি কয়, "লখিমপুৰ সমষ্টিত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ পাই সুখী অনুভব কৰিছোঁ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, অতুল বৰা, দিলীপ শইকীয়া, হাগ্ৰামা মহিলাৰী আদিয়ে মোক এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰাত ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । যোৱাবাৰ মই এন ডি এ ৰ নহয় অকল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ । প্ৰথম পাঁচ বছৰ মই কাম শিকিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু এতিয়া দিছপুৰৰ পৰা কাম আদায় কৰি অনাত মই নিজকে এক্সপাৰ্ট বুলি গণ্য কৰোঁ । যোৱাবাৰ সমষ্টিটোত যিমান কাম হৈছিল এইবাৰ তাৰ চাৰি গুণ হ'ব ।"

প্ৰত্যেক মাহতে হ'ব একোখন নতুন উন্নয়নী আঁচনিৰ সংযোজন:

টিকট লাভ কৰি অত্যুৎসাহী হৈ পৰা মানৱ ডেকাই কয়, "যোৱাবাৰ পাঁচ বছৰত যিখিনি কাম কৰিলোঁ, এইবাৰ তিনি বছৰতে সম পৰিমাণৰ কাম কৰিম । মূলতঃ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেচনৰ ওপৰত কাম কৰিম । ইতিমধ্যে তাৰ বেছটো মই বনাই লৈছোঁ । লখিমপুৰ কলেজক ইউনিৰ্ভাৰচিটি কৰা হ'ল । এইবাৰ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ । বহুত অগ্ৰগতি দেখিব লখিমপুৰত ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "যোৱা ৬০ মাহত যেনেকৈ প্ৰতি মাহত এটা এটা নতুন উন্নয়নী আঁচনি দেখা পাইছিল তেনেদৰে ৰাইজে যদি আশীর্বাদ দিয়ে, মই যদি পুনৰ বিধায়ক হওঁ, তেন্তে প্ৰতি মাহতে লখিমপুৰত একোটা নতুন উন্নয়নী আঁচনি সংযোজন হোৱা দেখা পাব ।"

তেওঁ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ পুঁজিৰে লখিমপুৰত ৰূপায়ণ হোৱা কেতবোৰ আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি এই সকলোবোৰৰ বিবৰণ দিবলৈ কমেও এঘণ্টা সময় লাগিব বুলি উল্লেখ কৰে ।

কেনেকুৱা আছিল ৰাজনৈতিক জীৱন:

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে লখিমপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবঢ়া মানৱ ডেকাৰ কেনেকুৱা আছিল ৰাজনৈতিক জীৱন ?

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কলেজীয়া জীৱনৰ পৰাই মই ছাত্র ৰাজনীতি কৰিছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত মই কংগ্রেছলৈ আহিলোঁ । হু ইজ বদৰুদ্দিনৰ টাইমত আমি কংগ্রেছত আছিলোঁ, যেতিয়া এভ্ৰিথিং ইজ বদৰুদ্দিন হ'ল তেতিয়া আমি কংগ্রেছ এৰি বিজেপিলৈ আহিলোঁ । বিজেপিত বিভিন্ন পদবীত আছিলোঁ । বিভিন্ন সামাজিক কামতো জড়িত আছিলোঁ । মই এজন শিক্ষকৰ ঘৰৰ ল'ৰা । এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ল'ৰা । বিভিন্ন ঘাট-প্ৰতিঘাট ঠেলা হেঁচা অতিক্রম কৰি বৰ্তমানৰ পৰ্যায় পাইছোহি ।"

বিজেপিয়ে বিধ্বস্ত কৰিব কংগ্রেছক:

সমাগত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত অনুভব ব্যক্ত কৰি মানৱ ডেকাই কয়, "বিজেপিয়ে কংগ্রেছক বিধ্বস্ত কৰিব । কিন্তু কিছুমান চীটত আকৌ কংগ্রেছে বিজেপিক বিধ্বস্ত কৰিব । পিছে এনে চীটৰ সংখ্যা ২২টা মান হ'ব । বিপৰীতে বিজেপিয়ে ১০৪ টা ছীটত কংগ্রেছক বিধ্বস্ত কৰিব । লখিমপুৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি এনডিএ দখল কৰিব ।"

TAGGED:

লখিমপুৰ বিধানসভা সমষ্টি
বিধায়ক মানৱ ডেকা
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.