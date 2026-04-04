ভোটৰ ৰাজনীতিত এইবাৰ 'খৰম' প্ৰসংগ ! কোনে সযতনে ৰাখি থৈছে কাৰ খৰম ?
উত্তৰ কমলাবাৰীত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মঞ্চৰ পৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা দেখা গ’ল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক ৷
Published : April 4, 2026 at 5:24 PM IST
মাজুলী: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ ৪ দিন ৷ অহা ৭ এপ্ৰিলৰ বিয়লি অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ অভিযান ৷ ইতিমধ্যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে ৰাজনৈতিক দলসমূহে জোৰদাৰ গতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ মাজুলীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভুৱন গামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ’ল অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ৷ জেংৰাইমুখ আৰু উত্তৰ কমলাবাৰীত দুখনকৈ সভাত অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
উত্তৰ কমলাবাৰীত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত মঞ্চৰ পৰাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংশাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা দেখা গ’ল বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামক ৷ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি গামে কয় যে তেওঁৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে ৷
ভুৱন গামে কয়, ‘‘আমাৰ মাজুলীত শংকৰ গুৰুজনাই সত্ৰনগৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৷ কংগ্ৰেছে ৬০ বছত এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পৰা নাছিল, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পাঁচবছৰত এই সপোন বাস্তৱ কৰিছিল । মোৰ বেকত দুজন গুৰুজনাই আছে, যেনে শংকৰ গুৰুজনা-মাধৱ গুৰুজনা, সেয়া হ’ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । তেওঁলোকে মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে, যেনেকৈ হনুমানে পাহাৰ দাঙিছিল, মই তেনেকৈ দাঙিব খোজোঁ ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই সোণোৱালক কৈছোঁ, মই আপোনাৰ খৰমযোৰ ৰাখি থৈছোঁ ৷ যেতিয়া বনবাসৰ পৰা উভতি আহিব মই তেখেতক এই খৰম উভতাই দিম ৷ যিজন ব্যক্তিয়ে মাজুলীক উজলাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মোক সেই কাম কৰিবলৈ নিয়োগ কৰিলে ৷ মাজুলীৰ ৰাইজ জ্ঞাত, ৬০ বছৰে ইয়াত কি কৰিছিল কংগ্ৰেছে । আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৰুজনাৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলে ।’’
‘‘মোক উপ-নিৰ্বাচনত কৈছিল, কথা ক’ব নজনা মানুহ কাম কেনেকৈ কৰিব ৷ মই কৈছিলোঁ কথাৰে নহয় কামেৰে দেখুৱাম ৷ কংগ্ৰেছে কিমান কাম কৰিলে আৰু মই কিমান কাম কৰিলোঁ সেয়াই মই ক’ব খোজো ৷ মোৰ বেকত দুয়োজন গুৰু আছে, মাজুলীক মই উজলাই তুলিম ৷’’ গামে কয় ৷
লগতে পঢ়ক:
