গেৰুৱাময় হৈ পৰিল শিৱসাগৰ; ঢোলে-দগৰে আহি মনোনয়ন দিলে কুশল দুৱৰী-সুশান্ত বৰগোঁহায়ে

গেৰুৱাময় হৈ পৰিল শিৱসাগৰ; ঢোলে-দগৰে আহি মনোনয়ন দিলে কুশল দুৱৰী-সুশান্ত বৰগোঁহায়ে
দেওবাৰে নিশা সলনি হ'ল সিদ্ধান্ত । শিৱসাগৰত অগপ-বিজেপিৰ হ'ব বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ।
Published : March 23, 2026 at 3:58 PM IST
শিৱসাগৰ: নিশাটোৰ ভিতৰতে সলনি হ'ল শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ দৃশ্য়পট । প্ৰথমতে মিত্ৰজোঁট অগপক এই সমষ্টিটো এৰি দিছিল যদিও দেওবাৰে নিশা সলনি হ'ল সিদ্ধান্ত । সোমবাৰে কুশল দুৱৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে । সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত ৯৬ নং শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলে প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীক টিকট প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
শিৱসাগৰত বিজেপি দলৰ দুই প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে সুশান্ত বৰগোঁহাই আৰু কুশল দুৱৰীয়ে সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । বিশাল জনসমৰ্থন লৈ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা সুশান্ত বৰগোঁহাই আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা কুশল দুৱৰীয়ে প্ৰদান কৰিলে মনোনয়ন ।
জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীক সমদল কৰি শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ আদৰি নিয়ে । ডিমৌ সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোঁহাইয়ে জনতাৰ সমৰ্থন দেখি অভিভূত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সমুখত কয়, "মই আজিলৈকে কোনো নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ এনে সঁহাৰি দেখা পোৱা নাছিলো । যোৱা নিৰ্বাচনত মই ৩৩ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিলো,এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে তাৰো অধিক ভোটত জয়ী হ'ম ।"
বৰগোঁহাইৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী একালৰ তেওঁৰ সতীৰ্থ কংগ্ৰেছ দলৰ অজয় গগৈ হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে । আনহাতে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ টিকট প্ৰদান সন্দৰ্ভত তেওঁ দলীয় স্বাৰ্থত কেতিয়াবা মিত্ৰতাপূৰ্ণ যুঁজ কৰিব লগা হয় বুলি উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে জল্পনা-কল্পনাৰ শেষত ৯৬ নং শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলে প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীক টিকট প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য হয় । শিৱসাগৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা অগপ দলৰ প্ৰদীপ হাজৰিকাক টিকট প্ৰদান কৰিছিল যদিও বিজেপি দলৰ সমৰ্থকৰ হেঁচাত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা কুশলক দিবলৈ বাধ্য হয় । এই সন্দৰ্ভত দুৱৰীয়ে সোমবাৰে বিজেপি দলৰ নেতৃবৰ্গৰ লগতে সমষ্টিৰ ৰাইজক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰে ।
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুশল দুৱৰীয়ে কয়, "আমি কাকো দুৰ্বল বুলি নাভাবো । প্ৰদীপদাৰ লগত বন্ধুত্বমূলকভাৱে নিৰ্বাচন খেলিম ।"
