নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী: প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নেতাৰ কোটিপতি পত্নীক জানেনে ?
এইবাৰ নিৰ্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে বিন্নাকান্দি সমষ্টিত । চাওক সবিশেষ-
Published : March 28, 2026 at 3:42 PM IST
গুৱাহাটী: এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিটো হৈছে হোজাই জিলাৰ বিন্নাকান্দি সমষ্টি । কাৰণ এই সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থী । কেৱল কোটিপতি প্ৰাৰ্থীয়েই ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে বিন্নাকান্দি সমষ্টিত । বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীজনে নিৰ্বাচন খেলিছে । বিন্নাকান্দি সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীজন হৈছে এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ।
২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত প্ৰথমটো খোজ দিছে । বদৰুদ্দিন আজমলে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰৰ শপতনামাত উল্লেখ কৰা সম্পত্তিৰ তথ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । শপতনামাত দিয়া তথ্য মতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৪৬ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত আজমলৰ নিজৰ নামত আছে ৫২.৪৩ কোটি টকাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি । তদুপৰি পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তি হৈছে ৩১ লাখ টকা ।
একেদৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিজৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ১৬৯.৯০ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত কৃষি ভূমি, অনা কৃষি ভূমি আৰু বাণিজ্যিক ভৱনৰ মূল্যও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । আনহাতে পত্নীৰ নামত আছে ২৩.৬৫ কোটি টকা মূল্যৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি । অর্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৪৬.৩১ কোটি টকা । তদুপৰি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৪৫ লাখ টকাৰ ঋণো আছে ।
ইফালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ বিন্নাকান্দি সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰীৰ পুত্ৰ ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ৯ কোটি ৬০ লাখ টকা । ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১.৪৭ কোটি টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি পৰিমাণ ৫.১৬ কোটি টকা । তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তি হৈছে ১.৭৯ কোটি টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি হৈছে ১.১৭ কোটি টকা ।
আনহাতে বিন্নাকান্দি সমষ্টিটোত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্ৰাৰ্থী চাহাব উদ্দিন মজুমদাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । মজুমদাৰৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ৩২ লাখ টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি ২.৪৯ কোটি টকা । একেদৰে তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ৩ লাখ টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি ২০ লাখ টকা । তেনেস্থলত সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মূল তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েই কোটিপতি ।
সম্পত্তি বাঢ়িছে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ পৰিয়ালৰ
এইবাৰ আহোঁ বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ বিষয়লৈ ৷ পুনৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মানৱ ডেকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সম্পত্তি বিগত পাঁচ বছৰত বহু বৃদ্ধি পালে । বিগত ৫ টা বছৰত বিধায়কগৰাকীয়ে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাটি-সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে । কেৱল অসমতেই নহয়, গোৱাতো সম্পত্তি কৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই । শেহতীয়া ৫ টা বছৰত বিধায়কগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায় ৮ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাঢ়িছে ।
২০২১ চনত লখিমপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সময়ত মানৱ ডেকাই দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ মূল্য আছিল ৬ কোটি টকা । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ সৈতে তেওঁ দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় ১৪ কোটি টকা । শেহতীয়া ৫টা বছৰত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীয়ে লখিমপুৰ, কামৰূপ জিলাৰ আজাৰা, পলাশবাৰীত ক্ৰয় কৰিছে বিঘাই বিঘাই মাটি । ২০২১ চনৰ পৰাই একপ্ৰকাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এইদৰে প্ৰতি বছৰে মাটি ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে ।
২০২৫ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত বিধায়ক মানৱ ডেকাই নর্থ গোৱাত এটা বিলাসী ভিলা ক্ৰয় কৰিছে । ২,৪৫০ বর্গমিটাৰৰ এই ভিলাটো তেওঁ ২ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰা বুলি দেখুৱাইছে । বিধায়কগৰাকীৰ পত্নীৰ আছে ৭.৬৯ কোটি টকাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি । মানৱ ডেকাৰ পত্নীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৮.২৭ কোটি টকা । শেহতীয়া ৫ বছৰত মানৱ ডেকাই তেওঁৰ পত্নীৰ নামত বিভিন্ন স্থানত মাটি ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে ।
বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী
বিগত সময়চোৱাত চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পত্নীসকলো সমানে ঐশ্বৰ্যশালী হৈছে । বহু মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ পত্নী কোটিপতিৰ শাৰীত উপনীত হৈছে । এনে একাংশ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ কোটিপতি পত্নীক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোৱাইছে । ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবেলি প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বি টি চিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীও এনে এগৰাকী কোটিপতি মহিলা ।
৩ নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা শিউলী মহিলাৰী ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ধনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । মনোনয়নৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৫৪ কোটি টকা । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত তেওঁ উপাৰ্জন কৰিছে ৯,৩৩,৭৮,৪৩৫ টকা । শিউলী মহিলাৰীৰ হাতত থকা নগদ ধনৰ পৰিমাণ হ'ল ৩১,৬৯,০০০ টকা ।
বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীতকৈ তেওঁৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীৰ সম্পত্তি বহুগুণে বেছি । শপতনামাত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি শিউলী মহিলাৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৩০.৫১ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁৰ ৩৭ টা ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট আৰু ফিক্সড ডিপ'জিট একাউণ্টত জমা থকা ধনৰ পৰিমাণো সোমাই আছে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী তথা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ আছে ৩২.৫০ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ ।
শিউলী মহিলাৰীৰ নামত মুঠ ৩২ খন বাহন আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত বাহনৰ উপৰিও এক্সকেভেটৰ, ডাম্পাৰ, ট্ৰেক্টৰ, স্কুল বাছ আদিও আছে । তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ বৰ্তমানৰ বজাৰ মূল্য হৈছে ২৩.৫৩ কোটি টকা । গোসাইগাঁৱত তেওঁৰ আছে আৰ এন বি মটৰ্ছ নামৰ গাড়ীৰ এটা শ্ব’ৰুম । ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ কোকৰাঝাৰৰ কেইবাটাও স্থানত আছে বাণিজ্যিক কামত ব্যৱহৃত সা-সম্পত্তি ।
শিউলী মহিলাৰীয়ে শপতনামাত উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ স্বামী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতত থকা নগদ ধনৰ পৰিমাণ হ'ল ৫,৫৫,৫০০ টকা । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৩.৬৬ কোটি টকা । বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ আছে ৫.৪৯ কোটি টকাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি । মুঠৰ ওপৰত বি টি চিৰ ৰাজনীতিত সুদীর্ঘকাল দপদপাই থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীক ৰাজ্যৰ অন্যতম সম্পদশালী মহিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘলীয়া ৷ আন বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত ৷
