নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা ৰাজ্যৰ সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী: প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নেতাৰ কোটিপতি পত্নীক জানেনে ?

এইবাৰ নিৰ্বাচনত ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে বিন্নাকান্দি সমষ্টিত । চাওক সবিশেষ-

Assam Assembly Election 2026
কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ খতিয়ান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 3:42 PM IST

গুৱাহাটী: এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিটো হৈছে হোজাই জিলাৰ বিন্নাকান্দি সমষ্টি । ক‍াৰণ এই সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থী । কেৱল কোটিপতি প্ৰাৰ্থীয়েই ১২৬ টা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হোৱা মুঠ ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে বিন্নাকান্দি সমষ্টিত । বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা অসমৰ আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীজনে নিৰ্বাচন খেলিছে । বিন্নাকান্দি সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থীজন হৈছে এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ।

২০২৪ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত প্ৰথমটো খোজ দিছে । বদৰুদ্দিন আজমলে দাখিল কৰা মনোনয়ন পত্ৰৰ শপতনামাত উল্লেখ কৰা সম্পত্তিৰ তথ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । শপতনামাত দিয়া তথ্য মতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৪৬ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত আজমলৰ নিজৰ নামত আছে ৫২.৪৩ কোটি টকাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি । তদুপৰি পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তি হৈছে ৩১ লাখ টকা ।

আজমলৰ সম্পত্তিৰ তালিকা (ETV Bharat Assam)

একেদৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিজৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ১৬৯.৯০ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত কৃষি ভূমি, অনা কৃষি ভূমি আৰু বাণিজ্যিক ভৱনৰ মূল্যও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । আনহাতে পত্নীৰ নামত আছে ২৩.৬৫ কোটি টকা মূল্যৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি । অর্থাৎ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ২৪৬.৩১ কোটি টকা । তদুপৰি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৪৫ লাখ টকাৰ ঋণো আছে ।

বদৰুদ্দিন আজমল (ETV Bharat Assam)

ইফালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ হৈ বিন্নাকান্দি সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা অজাপৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক খলিলুৰ ৰহমান চৌধুৰীৰ পুত্ৰ ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ৯ কোটি ৬০ লাখ টকা । ৰেজাউল কৰিম চৌধুৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ১.৪৭ কোটি টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি পৰিমাণ ৫.১৬ কোটি টকা । তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা অস্থাৱৰ সম্পত্তি হৈছে ১.৭৯ কোটি টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি হৈছে ১.১৭ কোটি টকা ।

আজমলৰ ঋণৰ পৰিমাণ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বিন্নাকান্দি সমষ্টিটোত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্ৰাৰ্থী চাহাব উদ্দিন মজুমদাৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । মজুমদাৰৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ৩২ লাখ টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি ২.৪৯ কোটি টকা । একেদৰে তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি ৩ লাখ টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তি ২০ লাখ টকা । তেনেস্থলত সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা মূল তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েই কোটিপতি ।

বিন্নাকান্দিৰ তিনি কোটিপতি প্ৰাৰ্থী (ETV Bharat Assam)

সম্পত্তি বাঢ়িছে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ পৰিয়ালৰ

এইবাৰ আহোঁ বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ বিষয়লৈ ৷ পুনৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা মানৱ ডেকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সম্পত্তি বিগত পাঁচ বছৰত বহু বৃদ্ধি পালে । বিগত ৫ টা বছৰত বিধায়কগৰাকীয়ে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মাটি-সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে । কেৱল অসমতেই নহয়, গোৱাতো সম্পত্তি কৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাই । শেহতীয়া ৫ টা বছৰত বিধায়কগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ প্ৰায় ৮ কোটি টকাৰ সম্পত্তি বাঢ়িছে ।

মানৱ ডেকা আৰু পত্নী (ETV Bharat Assam)

২০২১ চনত লখিমপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সময়ত মানৱ ডেকাই দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিৰ মূল্য আছিল ৬ কোটি টকা । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ সৈতে তেওঁ দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় ১৪ কোটি টকা । শেহতীয়া ৫টা বছৰত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীয়ে লখিমপুৰ, কামৰূপ জিলাৰ আজাৰা, পলাশবাৰীত ক্ৰয় কৰিছে বিঘাই বিঘাই মাটি । ২০২১ চনৰ পৰাই একপ্ৰকাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এইদৰে প্ৰতি বছৰে মাটি ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে ।

২০২৫ চনৰ ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত বিধায়ক মানৱ ডেকাই নর্থ গোৱাত এটা বিলাসী ভিলা ক্ৰয় কৰিছে । ২,৪৫০ বর্গমিটাৰৰ এই ভিলাটো তেওঁ ২ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰা বুলি দেখুৱাইছে । বিধায়কগৰাকীৰ পত্নীৰ আছে ৭.৬৯ কোটি টকাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি । মানৱ ডেকাৰ পত্নীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৮.২৭ কোটি টকা । শেহতীয়া ৫ বছৰত মানৱ ডেকাই তেওঁৰ পত্নীৰ নামত বিভিন্ন স্থানত মাটি ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে ।

শিউলী মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী

বিগত সময়চোৱাত চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পত্নীসকলো সমানে ঐশ্বৰ্যশালী হৈছে । বহু মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ পত্নী কোটিপতিৰ শাৰীত উপনীত হৈছে । এনে একাংশ নেতা-মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ কোটিপতি পত্নীক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোৱাইছে । ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবেলি প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বি টি চিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীও এনে এগৰাকী কোটিপতি মহিলা ।

৩ নং কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱা শিউলী মহিলাৰী ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ধনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে চিহ্নিত হৈছে । মনোনয়নৰ সৈতে দাখিল কৰা শপতনামাৰ তথ্য অনুসৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীৰ স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৫৪ কোটি টকা । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত তেওঁ উপাৰ্জন কৰিছে ৯,৩৩,৭৮,৪৩৫ টকা । শিউলী মহিলাৰীৰ হাতত থকা নগদ ধনৰ পৰিমাণ হ'ল ৩১,৬৯,০০০ টকা ।

শিউলী মহিলাৰীৰ সম্পত্তিৰ খতিয়ান (ETV Bharat Assam)

বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীতকৈ তেওঁৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীৰ সম্পত্তি বহুগুণে বেছি । শপতনামাত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি শিউলী মহিলাৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৩০.৫১ কোটি টকা । ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁৰ ৩৭ টা ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট আৰু ফিক্সড ডিপ'জিট একাউণ্টত জমা থকা ধনৰ পৰিমাণো সোমাই আছে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী তথা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ আছে ৩২.৫০ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ ।

শিউলী মহিলাৰীৰ নামত মুঠ ৩২ খন বাহন আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত বাহনৰ উপৰিও এক্সকেভেটৰ, ডাম্পাৰ, ট্ৰেক্টৰ, স্কুল বাছ আদিও আছে । তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ বৰ্তমানৰ বজাৰ মূল্য হৈছে ২৩.৫৩ কোটি টকা । গোসাইগাঁৱত তেওঁৰ আছে আৰ এন বি মটৰ্ছ নামৰ গাড়ীৰ এটা শ্ব’ৰুম । ইয়াৰ উপৰি তেওঁৰ কোকৰাঝাৰৰ কেইবাটাও স্থানত আছে বাণিজ্যিক কামত ব্যৱহৃত সা-সম্পত্তি ।

শিউলী মহিলাৰীয়ে শপতনামাত উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি তেওঁৰ স্বামী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতত থকা নগদ ধনৰ পৰিমাণ হ'ল ৫,৫৫,৫০০ টকা । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৩.৬৬ কোটি টকা । বি টি চি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ আছে ৫.৪৯ কোটি টকাৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি । মুঠৰ ওপৰত বি টি চিৰ ৰাজনীতিত সুদীর্ঘকাল দপদপাই থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেওঁৰ পত্নী শিউলী মহিলাৰীক ৰাজ্যৰ অন্যতম সম্পদশালী মহিলা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সফল হৈছে ।

উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘলীয়া ৷ আন বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে কোটিপতি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত ৷

