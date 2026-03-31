অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দহগৰাকী শীৰ্ষ কোটিপতি প্ৰাৰ্থী কোন কোন ?

এডিআৰে প্ৰকাশ কৰিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ খতিয়ান । চাওঁ আহক সেই অনুসৰি ধনী প্ৰাৰ্থীসকলৰ তালিকাত প্ৰথম দহটা স্থানত কোন কোন আছে ?

প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ খতিয়ান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 9:46 PM IST

নিউজ ডেস্ক: সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ এসপ্তাহ ৷ ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তত জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে ৷ ১২৬ টা সমষ্টিৰ বাবে ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এই নিৰ্বাচনত । মনোনয়নৰ সৈতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে নিজৰ সম্পত্তিৰ তালিকা । নিৰ্বাচন বুলিলে প্ৰায় সকলোৰে এক উৎসুকতা থাকে প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিক লৈ । কোন প্ৰাৰ্থীৰ কিমান সম্পত্তি, আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী কোন, আটাইতকৈ দুখীয়া প্ৰাৰ্থী কোন, এইসমূহক বিষয়ক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলে ।

এই তালিকাৰ প্ৰথমতেই আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ৰ পুত্ৰ ৰাহুল ৰয়ৰ নাম । তেওঁ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক । ৰাহুল ৰয়ৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ২৬১ কোটিতকৈও অধিক । তেওঁ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৯,৩৯,৩২,৫৫০ টকা । তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ২,৫১,৮৫,৯৯,৩২৫ টকা । হাইলাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰাহুল ৰয়ে ।

তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে এ আই ইউ ডি এফৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ মৌলানা মঃ বদৰুদ্দিন আজমলৰ নাম । বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা আজমলৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য ২২৬ কোটিতকৈও অধিক । তেওঁৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৫২,৭৪,৩৯,৩৫০ টকা । আনহাতে তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ১,৭৩,৫৬,৬১,২৩০ টকা ।

অগপ ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া জয়ন্ত খাউণ্ড আছে ধনী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত । তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ৬৭ কোটিতকৈ অধিক । তেওঁৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৫৩,৬৯,৬২,৯২১ টকা । আনহাতে তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ১৪,০৫,০০,০০০ টকা । নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে জয়ন্ত খাউণ্ড ।

তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰী । তেওঁ হৈছে বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী । শিউলী মহিলাৰীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৬৩ কোটিত টকাতকৈ অধিক । তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৩৪,১৭,৯৪,০০০ টকা । আনহাতে শিউলী মহিলাৰীৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ২৯,০২,৯৪,০০০ টকা ।

হাজো-শুৱালকুছি সমষ্টিৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰ’জী আহমেদ আছে ধনী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত । ৰাজ্যৰ এগৰাকী পৰিচিত ৰাজনীতিক দুলু আহমেদৰ পত্নী ৰ’জীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৫৪ কোটি টকা । তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ১৫,২৬,৯৫,৪৮০ টকা । আনহাতে তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৩৯,০০,০০,০০০ টকা ।

চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নন্দগিৰি ভূঞা আছে এই তালিকাৰ ষষ্ঠ স্থানত । তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৪৭ কোটি টকা । ভূঞাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আছে ৩১,৯০,৬৬,৯৯২ কোটি টকাৰ । আনহাতে তেওঁ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৫,৫৫,০০,০০০ টকা ।

এই তালিকাৰ সপ্তম স্থানত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৩৫ কোটি টকা । তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৫,৯১,০৫,৭৬৫ টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৯,২৫,০০,০০০ টকা ।

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাছতেই এই তালিকাত আছে অসমৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহল । মুঠ প্ৰায় ৩৪ কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী সিংহল । তেওঁ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ২১,২৯,৬৫,১৩৫ টকা । আনহাতে সিংহলৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ১৩,৩৭,৯৮,৯১০ টকা ।

তালিকাৰ নৱম স্থানত আছে ঢকুৱাখনা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী নৱ কুমাৰ দলে । তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৩৩ কোটি টকা । নৱ দলেৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৯,০০,০৩,৫১৭ টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ২৪,৪১,৯৪,৩৫০ টকা ।

কাছাৰ জিলাৰ সোণাই সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আমিনুল হক লস্কৰ আছে ধনী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ দশম স্থানত । তেওঁৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ৩০ কোটি টকা । লস্কৰৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৩,৭৮,১৬,৯৭১ টকা আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ২৬,৯৭,৫০,০০০ টকা ।

