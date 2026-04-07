কিয় হাতীৰ পৰা নামি হাতত ধৰিলে ? ৰঙানদী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ মনৰ কথা

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে তেওঁ আছিল আঞ্চলিক দলৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী । পিছে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰূপে ।

Congress candidate of Rongonadi lac Jayanta Khaund
ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ড (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 12:56 PM IST

লখিমপুৰ: নৱগঠিত ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ কোনে বিজয়ৰ শেষ হাঁহিটি মাৰিব সেই লৈ চলিছে ব্য়াপক চৰ্চা । কাৰণ এই সমষ্টিটোত কেইমাহমান আগলৈকে আঞ্চলিক দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা জয়ন্ত খাউণ্ডে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ ঋষিৰাজ হাজৰিকাই ।

ধন, প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিয়ে জনতাৰ হৃদয় জয় কৰিব নোৱাৰে । ই টিভি ভাৰতক এইদৰে মনৰ ক'লে ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডে । লখিমপুৰৰ ৭৪ নং ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ প্ৰধান আঞ্চলিক দল অগপৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰূপে কাম কৰি আহিছিল । এই সমষ্টিটো অগপই বিজেপিক এৰি দিয়াত ক্ষুব্ধ হৈ তেওঁ অগপ ত্য়াগ কৰি যোগ দিছিল কংগ্ৰেছত ।

ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ড (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে খাউণ্ড আছিল ৰঙানদী সমষ্টিত বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ । তেওঁৰ হৈ অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বক্তব্যও আগবঢ়াইছিল । সকলোৱে নিশ্চিত আছিল জিলাখনৰ নৱগঠিত ৰঙানদী সমষ্টিটোত বিজেপি অগপৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ন্ত খাউণ্ড । অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদকৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা জয়ন্ত খাউণ্ডক মিত্ৰজোঁটে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল; কিন্তু মূৰকত সকলো ওলট-পালট হৈ পৰিল ।

Congress candidate of Rongonadi lac Jayanta Khaund
ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ড (ETV Bharat Assam)

বিজেপিয়ে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ অগপক সমষ্টিটো এৰি নিদিলে । দিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাক । এই লৈ অগপৰ নেতৃত্বই একোৱেই কৰিব নোৱাৰিলে । ফলত ক্ষুণ্ণ হ'ল জয়ন্ত খাউণ্ড, ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত । লগে লগে ত্যাগ কৰিলে অগপ । দলত্যাগ কৰি পোনে পোনে কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত তেওঁ ভৰি থৈ গ্রহণ কৰিলে সদস্য পদ । কংগ্রেছে জয়ন্ত খাউণ্ডক আঁকোৱালি লৈ ৰঙানদী সমষ্টিত দলীয় প্রার্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিলে । এতিয়া ৰঙানদী সমষ্টিৰ কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ড ।

ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ ৰাইজৰ মাজত সোমাই তীব্র কৰি তুলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই, প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আদিয়ে তেওঁৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । এনে প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে ই টিভি ভাৰতক নিজৰ মনৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি জয়ন্ত খাউণ্ডে কয়,"মই অগপ দলৰ এজন কৰ্মী আছিলো । অগপ দলৰ হৈ বহু বছৰ কাম কৰিছিলো । পোন্ধৰ বছৰ ধৰি মই অগপত কাম কৰিছিলো । এতিয়া মই কংগ্রেছত যোগদান কৰিলো । সকলোৱে মোক সঁহাৰি জনাইছে ।"

Rongonadi Assembly constituency
ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

ৰাইজে এতিয়া পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়,"বিজেপি চৰকাৰ শাসনত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতো লখিমপুৰৰ নাওবৈচা বা ৰঙানদী সমষ্টিত অথবা এই অঞ্চলটোৰ কোনো উন্নয়নৰ কাম নহ'ল । কেইটামান হিতাধিকাৰী আঁচনি দিয়াৰ বাদে একোৱেই নকৰিলে । ধন, প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি, হিতাধিকাৰী আঁচনিৰে জনতাৰ হৃদয় জয় কৰিব নোৱাৰে ।এই কথাটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনত দিব ।"

ন-কংগ্রেছী হিচাপে ৰাইজে কেনেদৰে লৈছে ?

এই সন্দৰ্ভত জয়ন্ত খাউণ্ডে কয়,"ৰাইজ ওলাই আহিছে । মই প্ৰতিখন গাঁৱলৈ গৈছো । প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিছো । সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছে ।" তেওঁ লগতে কয়," ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে । পৰিৱৰ্তনকামী জনসাধাৰণে এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বতৰা লৈ কংগ্রেছক শাসনত অধিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে পণ লৈছে ।"

Congress candidate of Rongonadi lac Jayanta Khaund
ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ড (ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে কৰিব সমষ্টিৰ সমস্যা সমাধান ?

এই সন্দৰ্ভত জয়ন্ত খাউণ্ডে কয়, "বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত ৰঙানদী সমষ্টি । বহু সমস্যা আছে এই সমষ্টিটোত। এই সমস্যাবোৰ আমি সমাধান কৰিব লাগিব । ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি ৰাইজে যেনেদৰে আগবাঢ়িবলৈ কয় তেনেদৰে ৰাইজৰ লগত হাত মিলাই আমি একেলগে কাম কৰি যাম ।"

লগতে পঢ়ক:দুবছৰে বুকুত জুই লৈ আছো : কাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

ছিণ্ডিকেটৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি অসমৰ পৰা বিদায় দিম : ধেমাজিত গৌৰৱ গগৈ

