উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই : আত্মবিশ্বাসী সুৰেণ ফুকনৰ মনৰ কথা

উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই : আত্মবিশ্বাসী সুৰেণ ফুকনৰ মনৰ কথা
আমি সাংস্কৃতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, সাংস্কৃতিকভাৱে আমি সমন্বয়, সদ্ভাৱ, প্ৰগতি আনিব লাগিব । সংস্কৃতিৰ সুবাস বিলাই সুৰেণ ফুকনৰ মন্তব্য ।
Published : April 7, 2026 at 2:03 PM IST
তিনিচুকীয়া : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন । তেনে সময়তে ৰাজ্যজুৰি চলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিটো চলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হ’বলৈ মন মেলিছে সুৰেণ ফুকনে ৷
সুৰেণ ফুকনৰ জন্মস্থান ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিংৰাই গাঁৱত । পিতৃ প্ৰয়াত তিলেশ্বৰ ফুকন । সুৰেণ ফুকনে ছাত্ৰকালত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স’তে জড়িত আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰে । ২০০১ চনত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সুৰেণ ফুকনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে জয়যুক্ত হয় ।
২০০৬ চনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা ডিগবৈ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰয়াত ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ স’তে বহু কমসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১১ চনত বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স’তে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে ।
বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছতে ২০১১ চনত ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে যদি ৮ টাকৈ কাৰ্যকাল শাসন কৰা ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ স’তে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কমসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানতে পৰাজয়বৰণ কৰে ৷ অৱশেষত ২০১৬ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত সুৰেণ ফুকন বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
ঠিক তেনেকৈয়ে ২০২১ চনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হয় আৰু এতিয়া পুনৰ ২০২৬ চনতো ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হোৱাৰ মন মেলিছে সুৰেণ ফুকনে ।
এতিয়া সুৰেণ ফুকনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত বক্তব্য কমকৈ আগবঢ়াই বিহু আৰু ঝুমুৰ নাচিহে আনন্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত সুৰেণ ফুকনে কয়, "মই আচলতে ভাষণ কমকৈ ৰাখোঁ । মই যিহেতু বছৰৰ ১২ মাহেই সভা-সমিতি কৰি থাকোঁ, ক'ৰবাত আধাৰশিলা হ’লেও যাওঁ, ক’ৰবাত সকাম হ’লেও যাওঁ । গতিকে সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিয়েই থাকোঁ । আমি যিহেতু সাংস্কৃতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, সাংস্কৃতিকভাৱে আমি সমন্বয়, সদভাব, প্ৰগতি আনিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই ভাবোঁ সংস্কৃতিয়ে সকলোকে এক কৰি ৰাখে । এতিয়া মৰাণ, ঝুমুৰ, ত্তাই, লেছেৰি, চিংফৌ সকলো ওলাই আহে এটা সমন্বয় গঢ়িবলৈ । মই এই সমন্বয়টো বহুত ভালপাওঁ আৰু সকলোৰে লগত অতি আন্তৰিকতাৰে থাকো । গতিকে এইবাৰ মই ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হ’ম আৰু মই প্ৰতিবাৰেই নিজৰ অভিলেখ মই নিজে ভংগ কৰোঁ, ৰাইজে কৰে । সেইকাৰণে মোৰ বিশ্বাস আছে যে এইবাৰো ডাবোল ভোটত জয়ী হ’ম, কাৰণ মই ১২ মাহেই ৰাইজৰ লগত থাকো ।"
সমান্তৰালভাৱে সুৰেণ ফুকনে কয়, "মোৰ সমষ্টিত কোনো বিৰোধ নাই ৷ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ আগত সমষ্টিৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই কিবা ক’ব পাৰে । মই সকলোৰে লগত এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ থাকো । মোৰ ঘৰখন ৰাইজৰ বাবে সদায় খোলা থাকে । মোৰ ঘৰৰ গে'টত কোনো আৰক্ষী নাই, চকীদাৰ নাই । এইবাৰ বিৰোধীৰ কথা ক’বলৈ নাই । মই যিহেতু ৫০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ’ম, গতিকে বিৰোধীৰ কথা কি ক’ম ? গণতন্ত্ৰত সকলোৰে অধিকাৰ আছে, যোগ্য প্ৰাৰ্থী । কিন্তু উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই ।