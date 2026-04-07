উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই : আত্মবিশ্বাসী সুৰেণ ফুকনৰ মনৰ কথা

আমি সাংস্কৃতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, সাংস্কৃতিকভাৱে আমি সমন্বয়, সদ্ভাৱ, প্ৰগতি আনিব লাগিব । সংস্কৃতিৰ সুবাস বিলাই সুৰেণ ফুকনৰ মন্তব্য ।

Suren Phukan
উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই: আত্মবিশ্বাসী সুৰেণ ফুকনৰ মনৰ কথা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 2:03 PM IST

তিনিচুকীয়া : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ এটা দিন । তেনে সময়তে ৰাজ্যজুৰি চলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিটো চলিছে নিৰ্বাচনী বতাহ । ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হ’বলৈ মন মেলিছে সুৰেণ ফুকনে ৷

সুৰেণ ফুকনৰ জন্মস্থান ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিংৰাই গাঁৱত । পিতৃ প্ৰয়াত তিলেশ্বৰ ফুকন । সুৰেণ ফুকনে ছাত্ৰকালত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স’তে জড়িত আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰে । ২০০১ চনত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সুৰেণ ফুকনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে জয়যুক্ত হয় ।

সুৰেণ ফুকনৰ মনৰ কথা (ETV Bharat Assam)

২০০৬ চনত অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা ডিগবৈ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰয়াত ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ স’তে বহু কমসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১১ চনত বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স’তে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা গৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে ।

বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পাছতে ২০১১ চনত ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে যদি ৮ টাকৈ কাৰ্যকাল শাসন কৰা ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ স’তে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে কমসংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানতে পৰাজয়বৰণ কৰে ৷ অৱশেষত ২০১৬ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত সুৰেণ ফুকন বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।

Suren Phukan
ৰাইজৰ মাজত সুৰেণ ফুকন (ETV Bharat Assam)

ঠিক তেনেকৈয়ে ২০২১ চনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হয় আৰু এতিয়া পুনৰ ২০২৬ চনতো ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হোৱাৰ মন মেলিছে সুৰেণ ফুকনে ।

এতিয়া সুৰেণ ফুকনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত বক্তব্য কমকৈ আগবঢ়াই বিহু আৰু ঝুমুৰ নাচিহে আনন্দ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

Suren Phukan
আত্মবিশ্বাসী সুৰেণ ফুকন (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সুৰেণ ফুকনে কয়, "মই আচলতে ভাষণ কমকৈ ৰাখোঁ । মই যিহেতু বছৰৰ ১২ মাহেই সভা-সমিতি কৰি থাকোঁ, ক'ৰবাত আধাৰশিলা হ’লেও যাওঁ, ক’ৰবাত সকাম হ’লেও যাওঁ । গতিকে সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিয়েই থাকোঁ । আমি যিহেতু সাংস্কৃতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব, সাংস্কৃতিকভাৱে আমি সমন্বয়, সদভাব, প্ৰগতি আনিব লাগিব ।"

Suren Phukan
ৰাইজৰ মাজত সুৰেণ ফুকন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "মই ভাবোঁ সংস্কৃতিয়ে সকলোকে এক কৰি ৰাখে । এতিয়া মৰাণ, ঝুমুৰ, ত্তাই, লেছেৰি, চিংফৌ সকলো ওলাই আহে এটা সমন্বয় গঢ়িবলৈ । মই এই সমন্বয়টো বহুত ভালপাওঁ আৰু সকলোৰে লগত অতি আন্তৰিকতাৰে থাকো । গতিকে এইবাৰ মই ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হ’ম আৰু মই প্ৰতিবাৰেই নিজৰ অভিলেখ মই নিজে ভংগ কৰোঁ, ৰাইজে কৰে । সেইকাৰণে মোৰ বিশ্বাস আছে যে এইবাৰো ডাবোল ভোটত জয়ী হ’ম, কাৰণ মই ১২ মাহেই ৰাইজৰ লগত থাকো ।"

Suren Phukan
উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই: আত্মবিশ্বাসী সুৰেণ ফুকনৰ মনৰ কথা (ETV Bharat Assam)

সমান্তৰালভাৱে সুৰেণ ফুকনে কয়, "মোৰ সমষ্টিত কোনো বিৰোধ নাই ৷ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ আগত সমষ্টিৰ বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই কিবা ক’ব পাৰে । মই সকলোৰে লগত এটা পৰিয়ালৰ নিচিনাকৈ থাকো । মোৰ ঘৰখন ৰাইজৰ বাবে সদায় খোলা থাকে । মোৰ ঘৰৰ গে'টত কোনো আৰক্ষী নাই, চকীদাৰ নাই । এইবাৰ বিৰোধীৰ কথা ক’বলৈ নাই । মই যিহেতু ৫০ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ’ম, গতিকে বিৰোধীৰ কথা কি ক’ম ? গণতন্ত্ৰত সকলোৰে অধিকাৰ আছে, যোগ্য প্ৰাৰ্থী । কিন্তু উন্নয়ন যিয়ে কৰিছে তাকেই ভোট দিব জনতাই ।

লগতে পঢ়ক :কিয় হাতীৰ পৰা নামি হাতত ধৰিলে ? ৰঙানদী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ মনৰ কথা
লগতে পঢ়ক :দুবছৰে বুকুত জুই লৈ আছো : কাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

