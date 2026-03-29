ETV Bharat / politics

চিচিবৰগাঁও সমষ্টিবাসীক পাঁচ বছৰ বিচাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈয়ে

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠিত হৈছে ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি । নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত চিচিবৰগাঁৱত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে জীৱন গগৈক ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 29, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিত ইতিমধ্যে শাসক আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ নতুনকৈ গঠিত ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈয়ে ৷ ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীকে ধৰি মুঠ ৮ জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে জীৱন গগৈয়ে ।

চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ সবিশেষ:

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত নতুনকৈ গঠিত হৈছে ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি । পূৰ্বতে ধেমাজি জিলাৰ দুটা সমষ্টি আছিল আৰু দুয়োটা সমষ্টিয়েই অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছিল । কিন্তু সমষ্টিৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত শেহতীয়াকৈ চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি হিচাপে চিহ্নিত হয় । বৰ্তমান ধেমাজিত তিনিটা সমষ্টি আছে আৰু চিচিবৰগাঁও সমষ্টিটো অসংৰক্ষিত । আন দুটা সমষ্টি ক্ৰমে ধেমাজি আৰু জোনাই ।

নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত ৭৯ নং চিচিবৰগাঁৱত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে জীৱন গগৈক । বহু ভোটাৰৰ বাবে জীৱন গগৈ এতিয়াও এক অচিনাকী মুখ । তথাপিও দলীয় সমৰ্থকসকলক লগত লৈ অঞ্চলটোত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । মুখত মৃদু হাঁহি লৈ ভোটাৰ কাষ চাপিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী ।

জীৱন গগৈৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ:

জীৱন গগৈয়ে গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সমাপ্ত কৰিয়েই তেতিয়াৰ অসমৰ বিদেশী খেদা আন্দোলনত জড়িত হয় ৷ সেই সময়ৰ পৰাই ৰাজনীতিত সোমাই পৰে তেওঁ । প্ৰথমে অসম গণ পৰিষদ দলত থাকি ২০০০ চনত বিজেপি দলত যোগদান কৰি সক্ৰিয়ভাৱে দলৰ হৈ কাম কৰি আহিছে জীৱন গগৈয়ে ।

বিগত ২৫ বছৰে বিজেপিত জীৱন গগৈ:

বিজেপিৰ পশ্চিম ধেমাজি মণ্ডলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি জীৱন গগৈ ৷ লগতে বিজেপিৰ মাছখোৱা মণ্ডলৰো প্ৰাক্তন সভাপতি গগৈ ৷ তদুপৰি আজুহা বিজেপি শক্তি কেন্দ্ৰৰ আহ্বায়ক, মাছখোৱা জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন নিৰ্বাচিত সদস্য (২০২৫) আৰু বুথ সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিজেপিৰ আজুহা মণ্ডলৰ সম্পাদক আৰু বিজেপি সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে জীৱন গগৈয়ে ৷

বিগত প্ৰায় ২৫ বছৰে ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত হৈ বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰি আহিছে তেওঁ । বিজেপি মিত্ৰজোঁটে তেওঁক বহু চিন্তা-চৰ্চাৰ অন্তত এইবাৰ নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত টিকট প্ৰদান কৰে ৷ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ টিকটৰ বহু কেইগৰাকী দাবীদাৰ আছিল । বিজেপি মিত্ৰজোঁট আৰু ৰাইজৰ প্ৰবল দাবীত নিৰ্বাচনত নামিছে বুলি মন্তব্য কৰে জীৱন গগৈয়ে ।

চিচিবৰগাঁও সমষ্টিক লৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পৰিকল্পনা:

ধেমাজি আৰু জোনাই সমষ্টিৰ পৰা ভাগ হৈ নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিক লৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান চৰকাৰখনে উন্নয়নৰ হকে যথেষ্ট কাম কৰিছে । গতিকে সমষ্টিবাসী ৰাইজে যিহেতু বিপুল সঁহাৰি দিছে, গতিকে মই যদি জয়ী হওঁ সমষ্টিটোৰ বাকী থকা কামবোৰ সমাধানৰ পৰিকল্পনা কৰিম ৷ ৰাইজে মোক পাঁচ বছৰ সময় দিলেই হ’ব ৷’’

লগতে পঢ়ক:

উজনি অসমত প্ৰচাৰ চলাবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন

শিৱসাগৰত নতুন সমীকৰণ; এনডিএ নে অখিল গগৈৰ উত্থান ?

TAGGED:

চিচিবৰগাঁও সমষ্টি
জীৱন গগৈ
বিজেপি
ইটিভি ভাৰত অসম
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.