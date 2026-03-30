প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : কি পৰিকল্পনাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে জীৱন চুতীয়া ?

কি পৰিকল্পনাৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদী দলত যোগ দি জীৱন চুতীয়াই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ?

সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন চুতীয়া (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 30, 2026 at 5:30 PM IST

সৰুপথাৰ : নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত বিজেপি দল ত্যাগ কৰি জীৱন চুতীয়াই অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰিছিল । ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশী জীৱন চুতীয়া এতিয়া ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী । সৰুপথাৰত বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব জীৱন চুতীয়াই । ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বেই বিজেপি দল ত্যাগ কৰিছিল সৰুপথাৰৰ এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে । পিছে বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি দলৰ পৰা অহা এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি সৰুপথাৰত ? কিয় বিজেপি ত্যাগ কৰি অজাপত যোগদান কৰিল ? ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত এই সকলো কথাৰ উত্তৰ দিছে জীৱন চুতীয়াই ।

উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বাজি উঠিছে । অসমৰ ৰাজনৈতিক আকাশত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । বিশেষকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ৰাজ্যৰ সমষ্টিবোৰৰ ভৌগোলিক আৰু জনগাঁথনিৰ যি পৰিৱৰ্তন আহিল, তাৰ পিছত এইবাৰৰ নিৰ্বাচন সকলো প্ৰাৰ্থীৰ বাবে কিছু ব্যতিক্ৰম হৈছে । এই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত থকা অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি হৈছে ১০৭ নং সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি । টিকট ঘোষণাৰ লগে লগেই সৰুপথাৰত শাসক আৰু বিৰোধী উভয় শিবিৰতে এতিয়া ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

সৰুপথাৰৰ নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত সৰুপথাৰত এয়া প্ৰথমটো বিধানসভা নিৰ্বাচন । ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েই এতিয়া উঠি-পৰি লাগিছে । এই সমষ্টিটোত এইবাৰ এক তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ।

বিজেপিৰ শক্তিশালী সমষ্টি সৰুপথাৰ

বিজেপিৰ শক্তিশালী নেতা তথা বৰ্তমানৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন এইবাৰো শাসকীয় পক্ষৰ হৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব । চৰকাৰী উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু সাংগঠনিক শক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ নিজৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে । কিন্তু তেওঁৰ এই আধিপত্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু হৈছে বিৰোধী ঐক্য ।

বিজেপি ত্যাগী নেতা জীৱন চুতীয়া

২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ টিকট প্ৰত্যাশী জীৱন চুতীয়া এইবাৰ নিৰ্বাচনত সৰুপথাৰত বিৰোধী ঐক্যৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । বিগত সময়ছোৱাত বিজেপি দলৰ পৰা অহা এইজন প্ৰাৰ্থীয়ে বিজেপিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি সৰুপথাৰত ? কাৰণ জীৱন চুতীয়াই ইতিমধ্যে সমষ্টিটোৰ চুকে-কোণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে । বিশেষকৈ আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰাসংগিকতাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে ।

কিমান আশাবাদী জীৱন চুতীয়া ?

ইটিভি ভাৰত অসমৰ সন্মুখত তেওঁ কয়, "মই এইবাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ মনোনয়ন দিয়াৰ পৰাই আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ । আমি গাঁৱে-গাঁৱে, বুথে-বুথে গৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ সৈতে আমাৰ সু-সম্পৰ্ক আছে । ৰাইজৰ সৈতে আমি পোনপটীয়াভাৱে সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ । আমি য'লৈকে গৈছোঁ তাতে ৰাইজ যথেষ্ট উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে । ৰাতিও ৰাইজ ওলাই আহে, আন্ধাৰতো ৰৈ থাকে । ৰাইজৰ এই উৎসাহ দেখি আমি নিশ্চিত যে ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনত আমি জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ম ।"

ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী দলৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদী দললৈ জীৱন চুতীয়াৰ যাত্ৰা

এই সন্দৰ্ভত অজাপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "আমি প্ৰথমে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ বিজেপি দললৈ আহিছিলোঁ । য'ত মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আছিল । কিন্তু বৰ্তমান পুৰণি বিজেপিৰ কোনো গুৰুত্ব নাই । যোৱা ৫ বছৰ মই দলৰ এজন সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ । কিন্তু দলৰ পৰা মই কোনো সঁহাৰি নাপালোঁ । ২০২১ৰ পূৰ্বে মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিলোঁ । তাৰ পিছত মোক দলে সাংগঠনিক কাম-কাজ কৰিবলৈকো দায়িত্ব নিদিলে । দলে মোৰ ক্ষেত্ৰত একোৱে নিদিলে । সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপেই থাকিলোঁ । আনকি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তো মই কাম-কাজ কৰিছিলোঁ কিন্তু সভাসমূহতো মোক একাষৰীয়া কৰি ৰখা হৈছিল । গতিকে য'ত সন্মান নাই তাত থকাৰো পৰিৱেশ নাই । এনে অনুভৱ কৰিয়েই মই দল ত্যাগ কৰিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়া যিহেতু আমাৰ জাতীয়তাবাদ আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি এক আৱেগ জড়িত হৈ আছে, সেয়েহে অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ দৰে দলসমূহৰ সৈতে জড়িত হৈ আমি ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৯০ শতাংশ লোকেই গ্ৰামাঞ্চলত থাকে । তেওঁলোকৰ বাট-পথৰ সমস্যা, শিক্ষা আৰু কৃষিৰ সমস্যাসমূহ বুজি পাই মই আগুৱাই যাব বিচাৰিছোঁ । বিশেষকৈ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে মই বিধানসভাত মাত মাতিবলৈ সাজু আছোঁ ।"

মুঠতে বিজেপি এৰি আঞ্চলিকতাবাদৰ আশ্ৰয় লোৱা জীৱন চুতীয়াই যিকোনো প্ৰকাৰে সমষ্টিতো নিজৰ দখললৈ নিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু তেওঁৰ সপোন পূৰণ হ'ব নে ? সেয়া ৯ এপ্ৰিলত ইভিএমত বন্দী হোৱা ভোটাৰৰ মতামতে স্পষ্ট কৰিব ।

