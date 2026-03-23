প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: ঐতিহাসিক নাওবৈচা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাসৰ পৰিকল্পনা কি ?

প্ৰাৰ্থীক জানো আহক: ঐতিহাসিক নাওবৈচা সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাসৰ পৰিকল্পনা কি ?
১৯৬৭ চনত নাওবৈচা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় হিচাপে ড৹ ভূপেন হাজৰিকা জয়ী হৈছিল । ঐতিহাসিক সমষ্টিটোত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে জয় প্ৰকাশ দাসে ।
Published : March 23, 2026 at 2:46 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ জিলাৰ এটা ঐতিহ্যবাহী সমষ্টি হ'ল ৭৫ নং নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টি । সমষ্টিটো অতীতৰ গৌৰৱেৰে সমুজ্বল । কিয়নো সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই এই সমষ্টিটোতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
সেয়া ১৯৬৭ চনৰ কথা আছিল । কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ আহ্বানত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই নাওবৈচা সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হয় । একাংশ জ্যেষ্ঠ ভোটাৰৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত কথা অনুসৰি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই এখন জীপ গাড়ী লৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল ।
জীপ গাড়ীত কেৱল গীত বাজিছিল । চাইকেলৰ প্ৰতীকত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছিল । নাওবৈচাৰ ৰাইজে তেওঁক মতদান কৰে । বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ।
সমষ্টিটোৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ বিধায়কসকল-
- ১৯৭২ চন - লীলা কান্ত দাস - কংগ্রেছ
- ১৯৭৮ চন - আলাউদ্দিন আহমেদ - নিৰ্দলীয়
- ১৯৮৩ চন - আলাউদ্দিন আহমেদ - কংগ্রেছ
- ১৯৮৫ চন - জগত হাজৰিকা - নিৰ্দলীয়
- ১৯৯১ চন - মণি কুমাৰ চুব্বা - কংগ্রেছ
- ১৯৯৬ চন - মণি কুমাৰ চুব্বা - কংগ্রেছ
- ১৯৯৮ চন - মণিৰাম পাঠৰি - অগপ
- ২০০১ চন - চুলতান চাদ্দিক - নিৰ্দলীয়
- ২০০৬ চন - চুলতান চাদ্দিক - নিৰ্দলীয়
- ২০১১ চন - সঞ্জয় ৰাজ চুব্বা - কংগ্রেছ
- ২০১৬ চন - মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী - এ আই ইউ ডি এফ
- ২০২১ চন - ভৰত নৰহ - কংগ্রেছ
বৰ্তমানৰ কংগ্রেছ প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাসৰ বিষয়ে জানো আহক -
সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বসন্ত দাসক টিকট দিয়াৰ বিপৰীতে কংগ্রেছ দলে প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয় প্ৰকাশ দাসক প্ৰক্ষেপ কৰিছে । জয় প্ৰকাশ দাসে এন এছ ইউ আইৰ কৰ্মী হিচাপে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিভিন্ন পদবীৰ লগতে সংগঠনটোৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্রহণ কৰে । পিছৰ পৰ্যায়ত যুৱ কংগ্রেছৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক, অল ইণ্ডিয়া য়ুথ কংগ্রেছ, লখিমপুৰ জিলা কংগ্রেছৰ সভাপতি, প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আদি বিভিন্ন দলীয় পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ।
কি কয় প্ৰাৰ্থী জয় প্ৰকাশ দাসে ?
উল্লেখ্য যে নাওবৈচা সমষ্টি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত । তেওঁ কয়, "এনে সমস্যাজৰ্জৰ সমষ্টিটোত মই কংগ্রেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ । সমষ্টিটোত বান, খহনীয়া, ৰাস্তা-ঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আদি সকলো দিশতে সমস্যা আছে । সমষ্টিটোত এতিয়াও বাঁহ-বেতৰ ঘৰত শিক্ষাদান হয় । নাৱত সন্তান জন্ম হয় । ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰক । জিলিকাই তুলিম নাওবৈচা সমষ্টিক । অসমৰ প্ৰথম ৩ টা সমষ্টিৰ এটা হ'ব নাওবৈচা । মোক লৈ পাছত আপোনালোকে গৌৰৱ কৰিব পাৰিব ।" বিগত সময়ত সমষ্টিটোত কংগ্রেছৰ বিধায়কজনে কাম নকৰাৰ অভিযোগে এইবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়া সমষ্টি বিন্যাস হ'ল । তাৰ আগতে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন অংশ ৪ জন বিধায়কৰ এলেকা আছিল ।"
বিগত নিৰ্বাচনৰ ৰেহৰূপ -
২০২১ চনৰ নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিটোত ১২ জনকৈ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছিল । তাৰ ভিতৰত ৫২ হাজাৰ ৯০৫ টা ভোট লাভ কৰি কংগ্রেছৰ ভৰত নৰহে বিজয় সাব্যস্ত কৰে । এইবাৰ সমষ্টিটোত ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল ১ লাখ ৭২ হাজাৰ ৮১১ টা । ইয়াৰে ৮৭ হাজাৰ ৬৭১ জন হ'ল পুৰুষ আৰু ৮৫ হাজাৰ ১৩৮ গৰাকী হ'ল মহিলা ভোটাৰ । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ২ গৰাকী ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ অগপ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসে কি কয় ?