প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : মাহমৰা সমষ্টিটোক লৈ কি পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে ?
কি হ’ব আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ? জয়ী হ’বলৈ কি কি পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে, জানো আহক তেওঁৰ মুখেৰে...
Published : March 31, 2026 at 12:26 PM IST
ডিব্ৰুগড় : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ দৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত ৰাজনৈতিক দলসমূহে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । শাসক বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলে দিনে নিশাই চলাইছে মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান ।
ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত এইবাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সুকীয়া হৈ উঠিছে । কিয়নো বিজেপি দলে এইবাৰ ন বিজেপি নেতা সূৰুজ দিহিঙীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । এইগৰাকী সূৰুজ দিহিঙীয়া বিগত ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত মাহমৰাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী যোগেন মহনৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল । কিন্তু এটা বছৰৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰি টিকট লাভ কৰাত দলটোৰ ভিতৰত একাংশৰ মাজত ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
আনহাতে কংগ্ৰেছ দলে জ্ঞানদ্বীপ মহনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি বিজেপি সন্মুখত এক প্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে । পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলাত থকা মাহমৰা সমষ্টি ২০১৫ চনত চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় । কিয়নো ২০১৫ চনত সোণাৰি আৰু মাহমৰা সমষ্টিক লৈ গঠন হৈছিল চৰাইদেউ জিলা ।
বৰ্তমান ১৭টাকৈ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু এটা পৌৰসভা থকা সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী লাভ কৰি প্ৰচাৰ তুংগত কৰিছে জ্ঞানদ্বীপ মহনে ।
২০২১ ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল :
মাহমৰা সমষ্টিত যোৱা ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আছিল অতি আকৰ্ষণীয় । বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ লগতে আন কেইবাটাও দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিমান বৰুৱাই ৬৯৩ টা ভোট লাভ কৰিছিল ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী যোগেন মহনে ৫১২৮২ টা , ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সূৰুজ দিহিঙীয়াই ৩৮১৪৭ টা, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী মানিক গগৈয়ে ১১৩৫৭ টা ভোট লাভ কৰিছিল । ঠিক সেইদৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত চাহুৱে ৬৪২ টা আৰু লোহিত গগৈয়ে লাভ কৰিছিল ৯৪৪১ টা ভোট ।
’২১ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সূৰুজ দিহিঙীয়াই ৩৮১৪৭ টা ভোট লাভ কৰিছিল । তেনেস্থলত এইবাৰ মাহমৰাত ভোট যুদ্ধ কোনো এটা দলৰ বাবেই সহজ নহ'ব ।
কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ উৎসাহে অপ্ৰতিৰোধ্য হ'ব নতুন যাত্ৰা :
মাহমৰা সমষ্টিত এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ দলে জ্ঞানদ্বীপ মহনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে । এই সম্পৰ্কে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "সকলো দলৰে আশা থাকে নিজৰ দলীয় চিহ্নিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ । সেইদৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলেও এইটোৱে বিচাৰে । কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আশাবাদী । তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে । কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যি ধৰণেৰে উৎসাহিত কৰিছে মই নাভাবো মোৰ এই যাত্ৰা কোনোবাই ৰোধিব পাৰিব ।
বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰভাৱ পৰিব :
"ৰাজ্যত গঠন হোৱা বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰভাৱ মাহমৰা সমষ্টিত পৰিব । ইতিমধ্যে মাহমৰা সমষ্টিত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে ৷" বিৰোধী ঐক্য গঠনক লৈ এই মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে ।
তেওঁ লগতে কয়, "বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে সুন্দৰভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ৷’’
কংগ্ৰেছ দলত থাকোতে সূৰুজ দিহিঙীয়া আছিল পথ প্ৰদৰ্শক :
একালৰ সতীৰ্থৰ সৈতে এইবোৰ ভোট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হোৱাত জ্ঞানদ্বীপ মহনে কয়, "মই ছাত্ৰকালৰ পৰাই কংগ্ৰেছ কৰিছো । যুৱ কংগ্ৰেছ কৰিছো, জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলো । সেই দীঘলীয়া সময়চোৱাত সূৰুজ দা মোৰ প্ৰেৰণাদায়ক ব্যক্তি আছিল । কংগ্ৰেছ দলত কাম কৰি যাবলৈ বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ দিছিল ।’’
ভয় ভাবুকি দি ৰাইজৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে :
মাহমৰা সমষ্টিত বিগত দুটা কাৰ্যকালত বিজেপি দলৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভা সাংসদ যোগেন মহনে । দহ বছৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী থকা সমষ্টিটোক লৈ কি পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনৰ ।
তেওঁ কয়, "যোগেন মহন মানুহ হিচাপে সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰত খুবেই জনপ্ৰিয় । ৰাস্তা পথৰ কিছু উন্নয়ন হৈছে ঠিকেই, কিন্তু ৰাস্তাৰ দুইকাষে থকা মানুহৰ উন্নয়ন হোৱা নাই । মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সকলোকে । ভয়-ভাবুকি দি ৰাইজৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে । আনাগত দিনত ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে দিব ।’’