প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : মাহমৰা সমষ্টিটোক লৈ কি পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে ?

কি হ’ব আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ? জয়ী হ’বলৈ কি কি পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে, জানো আহক তেওঁৰ মুখেৰে...

Assam assembly election 2026
মাহমৰা সমষ্টিটোক লৈ কি পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 12:26 PM IST

ডিব্ৰুগড় : নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ দৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰাত ৰাজনৈতিক দলসমূহে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । শাসক বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলে দিনে নিশাই চলাইছে মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান ।

ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত এইবাৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সুকীয়া হৈ উঠিছে । কিয়নো বিজেপি দলে এইবাৰ ন বিজেপি নেতা সূৰুজ দিহিঙীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । এইগৰাকী সূৰুজ দিহিঙীয়া বিগত ২০১৬ আৰু ২০২১ চনত মাহমৰাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী যোগেন মহনৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল । কিন্তু এটা বছৰৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰি টিকট লাভ কৰাত দলটোৰ ভিতৰত একাংশৰ মাজত ক্ষোভ-অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

আনহাতে কংগ্ৰেছ দলে জ্ঞানদ্বীপ মহনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি বিজেপি সন্মুখত এক প্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে ।‌ পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলাত থকা মাহমৰা সমষ্টি ২০১৫ চনত চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় । কিয়নো ২০১৫ চনত সোণাৰি আৰু মাহমৰা সমষ্টিক লৈ গঠন হৈছিল চৰাইদেউ জিলা ।

বৰ্তমান ১৭টাকৈ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু এটা পৌৰসভা থকা সমষ্টিটোৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী লাভ কৰি প্ৰচাৰ তুংগত কৰিছে জ্ঞানদ্বীপ মহনে ।‌

২০২১ ৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল :

মাহমৰা সমষ্টিত যোৱা ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আছিল অতি আকৰ্ষণীয় । বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ লগতে আন কেইবাটাও দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল । ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বিমান বৰুৱাই ৬৯৩ টা ভোট লাভ কৰিছিল ।

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী যোগেন মহনে ৫১২৮২ টা , ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সূৰুজ দিহিঙীয়াই ৩৮১৪৭ টা, অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী মানিক গগৈয়ে ১১৩৫৭ টা ভোট লাভ কৰিছিল । ঠিক সেইদৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত চাহুৱে ৬৪২ টা আৰু লোহিত গগৈয়ে লাভ কৰিছিল ৯৪৪১ টা ভোট ।

’২১ চনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বৰ্তমানৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সূৰুজ দিহিঙীয়াই ৩৮১৪৭ টা ভোট লাভ কৰিছিল । তেনেস্থলত এইবাৰ মাহমৰাত ভোট যুদ্ধ কোনো এটা দলৰ বাবেই সহজ নহ'ব ।

কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ উৎসাহে অপ্ৰতিৰোধ্য হ'ব নতুন যাত্ৰা :

মাহমৰা সমষ্টিত এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ দলে জ্ঞানদ্বীপ মহনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিলে । এই সম্পৰ্কে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "সকলো দলৰে আশা থাকে নিজৰ দলীয় চিহ্নিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ।‌ সেইদৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলেও এইটোৱে বিচাৰে । কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল আশাবাদী । তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে । কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে যি ধৰণেৰে উৎসাহিত কৰিছে মই নাভাবো মোৰ এই যাত্ৰা কোনোবাই ৰোধিব পাৰিব ।

প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনৰ প্ৰচাৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)

বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰভাৱ পৰিব :

"ৰাজ্যত গঠন হোৱা বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰভাৱ মাহমৰা সমষ্টিত পৰিব । ইতিমধ্যে মাহমৰা সমষ্টিত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰা হৈছে ৷" বিৰোধী ঐক্য গঠনক লৈ এই মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনে ।

তেওঁ লগতে কয়, "বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে সুন্দৰভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ৷’’

কংগ্ৰেছ দলত থাকোতে সূৰুজ দিহিঙীয়া আছিল পথ প্ৰদৰ্শক :

একালৰ সতীৰ্থৰ সৈতে এইবোৰ ভোট যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হোৱাত জ্ঞানদ্বীপ মহনে কয়, "মই ছাত্ৰকালৰ পৰাই কংগ্ৰেছ কৰিছো । যুৱ কংগ্ৰেছ কৰিছো, জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলো ।‌ সেই দীঘলীয়া সময়চোৱাত সূৰুজ দা মোৰ প্ৰেৰণা‌দায়ক ব্যক্তি আছিল । কংগ্ৰেছ দলত কাম কৰি যাবলৈ বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ দিছিল ।’’

ভয় ভাবুকি দি ৰাইজৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে :

মাহমৰা সমষ্টিত বিগত দুটা কাৰ্যকালত বিজেপি দলৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভা সাংসদ যোগেন মহনে । দহ বছৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী থকা সমষ্টিটোক লৈ কি পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানদীপ মহনৰ ।

তেওঁ কয়, "যোগেন মহন মানুহ হিচাপে সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰত খুবেই জনপ্ৰিয় । ৰাস্তা পথৰ কিছু উন্নয়ন হৈছে ঠিকেই, কিন্তু ৰাস্তাৰ দুইকাষে থকা মানুহৰ উন্নয়ন হোৱা নাই । মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে সকলোকে । ভয়-ভাবুকি দি ৰাইজৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে । আনাগত দিনত ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে দিব ।’’

