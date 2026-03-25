প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : নৱগঠিক ডিমৰীয়া সমষ্টিক লৈ কি পৰিকল্পনা এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ ?

নতুনকৈ গঠন হোৱা ডিমৰীয়া সমষ্টিত এ ডি এৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হৈছে ডঃ তপন দাস । সমষ্টিটোক লৈ কি সপোন আছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ?

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাস (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 3:06 PM IST

সোণাপুৰ : ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে । অৱশ্যে কামৰূপ জিলাৰ ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিটোত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে । নৱগঠিত সমষ্টিটোৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে । নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা ভোটাৰৰ চূড়ান্ত তালিকা অনুসৰি সমষ্টিটোত এইবাৰ গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত মুঠ ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী ভোটাৰে অংশ ল'ব ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ তালিকা পৰ্যৱেক্ষণ কৰিলে দেখা যায় যে সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক । মহিলা ভোটাৰ ১,১১,৫৫৯ গৰাকী আছে । আনহাতে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৫,৩৮৪ টা । তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৬ গৰাকী ।

ভোটকেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থাপনা :

সুচাৰুৰূপে ভোটদান সম্পন্ন কৰিবলৈ প্ৰশাসনে সমষ্টিটোত ২৬২ টা ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত গড় ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ব প্ৰায় ৮২৮ গৰাকী । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ অন্যতম বিশেষত্ব হ'ল মহিলা সবলীকৰণৰ নিদৰ্শন । সমষ্টিটোৰ ৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মহিলা বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব, যিয়ে নিৰ্বাচনটোত এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ।

ডঃ তপন দাসৰ সপোন আৰু সংকল্প :

দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা পৃথক হৈ নতুনকৈ গঠন হোৱা ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলিছে । এই সমষ্টিত এন ডি এ সমৰ্থিত অসম গণ পৰিষদৰ (অগপ) প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে এগৰাকী শিক্ষিত, নম্ৰ তথা জনপ্ৰিয় প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাস । ছাত্ৰ অৱস্থাৰে পৰা সমাজসেৱাৰ সৈতে জড়িত ডঃ দাসে ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁৰ শৈশৱ, শিক্ষা, ক্ৰীড়া জীৱন আৰু ডিমৰীয়াৰ ভৱিষ্যতক লৈ থকা তেওঁৰ সপোনৰ কথা ব্যক্ত কৰে ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ বিভিন্ন পৰিকল্পনা ডঃ তপন দাসৰ (ETV Bharat)

শিক্ষা আৰু ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি

ডঃ তপন দাসৰ বৌদ্ধিক আৰু ৰাজনৈতিক ভেটি গঢ় লৈ উঠিছিল গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত । বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ তেতিয়াৰ কটন মহাবিদ্যালয়ত উচ্চশিক্ষা লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু পি এইচ ডি লাভ কৰে ।

কটন মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়তে তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ (আছু) সৈতে জড়িত হৈ পৰে আৰু পিছলৈ সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰে । ২০০১ চনত তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদকো আছিল । ১৯৯৯ চনৰ পৰাই তেওঁ অগপৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ সৈতে জড়িত হৈ দলৰ সাংগঠনিক কামত আত্মনিয়োগ কৰে । বৰ্তমান তেওঁ অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

ক্ৰীড়া সংগঠক (ETV Bharat)

ক্ৰীড়া আৰু সমাজসেৱা :

তেওঁ কেৱল ৰাজনীতিতে জড়িত নহয় । তেওঁ এজন দক্ষ খেলুৱৈও । তেওঁ টাইকোৱাণ্ডোত বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ চেম্পিয়ন আছিল ।

ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপেও তেওঁৰ অভিজ্ঞতা অনন্য :

হকী আৰু চাইক্লিং : তেওঁ অসম হকী সন্থা আৰু আছাম চাইক্লিং এছ'চিনেশ্যনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ উপৰিও অল ইণ্ডিয়া চাইক্লিং ফেডাৰেশ্যনৰ যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে ।

সমাজ সেৱা :

ক'ভিড মহামাৰী আৰু বানৰ সময়ত তেওঁ ডিমৰীয়াৰ ৰাইজৰ কাষত থিয় দি আৰ্তজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল । আনহাতে যুৱ প্ৰজন্মক মৎস্য পালন আদিৰ দৰে স্ব-নিয়োজনৰ পথ দেখুৱাই তেওঁ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । সপোনৰ ডিমৰীয়াক এটা আদৰ্শ সমষ্টি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ডঃ তপন দাসৰ কেইবাটাও সপোন আছে ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সমষ্টিটোত এখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ সপোন আছে । স্থানীয় প্ৰতিভাসম্পন্ন ফুটবল খেলুৱৈসকলৰ বাবে এখন অত্যাধুনিক ফুটবল একাডেমী নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে ।" ডিমৰীয়াৰ ঐতিহাসিক আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ স্থানসমূহক বিশ্বৰ দৰবাৰত চিনাকি কৰাই দি ইয়াক এক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিত নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা (ETV Bharat)

ইফালে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "জনজাতি ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে । ট্ৰাইবেল বেল্টৰ সমস্যা, ভূমি পট্টাৰ সমস্যা, খোৱাপানী, ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে বিভিন্ন সমস্যা আছে ।" তেওঁৰ মতে জনজাতীয় আৰু অ-জনজাতীয় সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰি ক্ৰীড়া, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উত্তৰণ ঘটোৱা তেওঁৰ অন্যতম লক্ষ্য ।

ডিমৰীয়া সমষ্টিত অগপ দলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ডঃ তপন দাসক (ETV Bharat)

বিৰোধী সম্পৰ্কে স্থিতি আৰু দৃঢ়তা :

প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক বিভিন্ন সমালোচনা আৰু ষড়যন্ত্ৰক তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ কয়, "সত্য আৰু সততাৰ পথত মই আছোঁ । ৰাইজে মোক অন্তৰত স্থান দিছে । উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এন ডি এ চৰকাৰ পুনৰ শাসনলৈ আহিব আৰু ডিমৰীয়া সমষ্টি কোনো কাৰণতে পিছপৰি নাথাকে । মই মাত্ৰ এক প্ৰতীকহে । উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ জনতা জনাৰ্দনে এন ডি এক ভোট দিব ।" ডঃ তপন দাসৰ এই সপোনবোৰে বাস্তৱ ৰূপ পালে ডিমৰীয়া সমষ্টি যে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে এখন অগ্ৰণী সমষ্টি হৈ পৰিব সেয়া নিশ্চিত । কিন্তু ৰাইজ কাৰ পক্ষত থাকে সেয়া ৪ মে'ত গম পোৱা যাব ।

