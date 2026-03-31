প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : কিয় বিজেপি ত্য়াগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নজৰুল ইছলামে ?

বিজেপিৰ প্ৰভাৱ নথকা দিনৰে পৰাই তেওঁ সংখ্য়ালঘু অধ্য়ুষিত অঞ্চলত গেৰুৱা দলটোৰ হৈ কাম কৰিছিল । কিন্তু কিয় ত্য়াগ কৰিলে দল ?

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নজৰুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 4:40 PM IST

বঢ়মপুৰ: এসময়ত তেওঁ আছিল বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সংখ্য়ালঘু নেতা । যিসময়ত অসমত বিজেপি অস্তিত্বহীন হৈ আছিল সেই সময়তেই দলটোৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সংখ্যালঘু এলেকাত গুৰিবঠা ধৰি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰিছিল । এইবাৰ কিন্তু তেওঁ সমষ্টিটোত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা । কাৰণ কি জানেনে ?

এইগৰাকী সংখ্যালঘু নেতাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও তেওঁ কিন্তু দলটোক বেয়া নাপায় । মাথোঁ কিছুমান কাম-কাজত ক্ষুব্ধ হোৱা বাবেহে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

বঢ়মপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নজৰুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)

অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা লেখত ল'বলগীয়া সমষ্টি হৈছে নগাঁও জিলাৰ ৫৯ নং বঢ়মপুৰ সমষ্টি । এই বঢ়মপুৰ সমষ্টিত এইবেলিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে । নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাঁথো ৯ দিন বাকী থকা অৱস্থাত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইয়ে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি নেতা হিচাপে সমষ্টিটোত এইগৰাকী নেতাই কাম কৰি আছিল যদিও শেহতীয়াভাৱে দলীয় স্থিতিৰ বাবেই এইবাৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । জিতু গোস্বামী আৰু ৰাজেন গোহাঁইক একপ্ৰকাৰ প্ৰত্য়াহ্বান জনাবলৈ প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তোলা এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম নজৰুল ইছলাম ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজেপি দলত থাকি দলৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাত উঠি-পৰি লাগিছিল নজৰুল ইছলামে । যিসময়ত অসমত বিজেপি অস্তিত্বহীন হৈ আছিল সেই সময়ত দলটোৰ এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে সংখ্যালঘু এলেকাত গুৰিবঠা ধৰি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰিছিল । এই সম্পৰ্কত নজৰুল ইছলামে ই টিভি ভাৰতক কয়, "মই ২০ বছৰ বয়সৰ পৰাই ৰাজনীতিত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আহিছো । বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সংগঠনত আছিলো । এইবিলাকত মই ধৈৰ্য আৰু নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰিছিলো । ইমান দিনে ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ সুখে-দুখে আছিলো । ২০১৪ চনৰ পৰা মই বিজেপি কৰিছো । যিসময়ত কোনো মুছলমান মানুহে বিজেপিৰ নাম ল'ব বিচৰা নাছিল সেইখিনি সময়ৰ পৰাই মই বিজেপি কৰিছো ।"

একনিষ্ঠভাৱে বিজেপি কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "যিখিনি কৰ্ম বা ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি বিজেপিয়ে যথেষ্ট কৰিছে ; কিন্তু সংখ্যালঘু মানুহখিনিৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান মন্তব্য কৰিছে যি কাৰণে মই সংখ্যালঘু হিচাপে বেয়া লাগিছে । মই তিনিটা কাৰ্যকালত জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ উপ-সভাপতি আছিলো । লগতে চাপৰমুখ গৰুবাট মণ্ডলৰ উপ-সভাপতি আছিলো । দলীয় কাম-কাজ সততাৰে কৰি গৈছিলো ।"

নিৰ্দলীয় হিচাপে কিয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া হ'ল সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত নজৰুল ইছলামে কয়, "আমাৰ এই কচুৱা পঞ্চায়তটো ৰহা সমষ্টিত আছিল । এতিয়া বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল । কচুৱা , চানখোলা, বকুলগুৰী এই ঠাইবোৰ একেবাৰে অনুন্নত হৈ আছে । স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিয়েই কংগ্ৰেছকো ভোট দিছে, অগপকো দিছে, বিজেপিকো দিছে; কিন্তু এই অঞ্চলবোৰৰ যি ধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল সেইধৰণে হোৱা নাই । ৰাস্তা-ঘাটৰ অৱস্থা বেয়া, ওলাবই নোৱাৰো । মহিলাৰ উদ্যমিতা, অৰুণোদয়, ৰেচন কাৰ্ড এইবিলাক আঁচনিত আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । যিসকল মুছলমান মহিলাই আগতে অৰুণোদয় আঁচনি পাইছিল সেই সকলৰো কৰ্তন কৰা হৈছে ।"

নজৰুল ইছলামে কয়,"আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিক প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে অৱহেলা কৰিছে । মই স্থানীয় যুৱক হিচাপে এটা পদক্ষেপ লৈছো । যিহেতু মই ৰাইজৰ লগত সুখে-দুখে থাকো, সেয়ে ৰাইজে মোক নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আহ্বান জনোৱাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছো ।"

জিতু গোস্বামীয়ে যথেষ্ট কাম কৰিছে :

সমষ্টিটোৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে যথেষ্ট কাম কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," আমাৰ অঞ্চলত অৱেশ্য়ে তেওঁ কাম কৰা নাই । নিয়ম মতে বেছিভাগ আমাৰ অঞ্চলটোতে কৰিব লাগিছিল । আমাৰ অঞ্চলত ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা, এখন আদৰ্শ চিকিৎসালয় আছে; কিন্তু নামতহে আদৰ্শ চিকিৎসালয়, ইয়াত কেইজন ডাক্তৰ আছে ;নাৰ্ছ কেইগৰাকী আছে বা ইয়াত কি সুবিধা আছে ?"

ৰাজেন গোহাঁয়ে অঞ্চলটোত দেখাই দিয়া নাছিল :

ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ তেওঁ কয়, "ৰাজেন গোহাঁয়ে তিনিটা কাৰ্যকালত সাংসদ আছিল; কিন্তু তেওঁ কাম কৰাটো দূৰৰে কথা অঞ্চলটোত দেখাই দিয়া নাছিল । আমাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিত আশী হাজাৰৰ ওপৰত সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে । যদি সংখ্যালঘু লোকে মোক স্থানীয় যুৱক হিচাপে চিন্তা কৰে আৰু সংখ্যালঘু ল'ৰা এটা বুলি মোক আগুৱাই দিয়ে, মই যদি জয়ী হ'ব পাৰো তেনেহ'লে আগন্তুক দিনত সংখ্যালঘু লোকৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত বিধানসভাত মাত মাতিম । আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ আশাবাদী ।"

