অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ঃ শোণিতপুৰৰ চাৰিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তি কিমান ?
মনোনয়নৰ লগত ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে উল্লেখ কৰিছে নিজৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ৷ শোণিতপুৰৰ চাৰিগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ সম্পত্তিৰ তালিকা সম্পৰ্কে জানি লওক এই প্ৰতিবেদনত ৷
Published : March 21, 2026 at 6:39 PM IST
তেজপুৰ: আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শোণিতপুৰ জিলাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন পত্ৰৰ সৈতে নিৰ্বাচনী আয়োগত দাখিল কৰা শপতনামাত তেওঁলোকৰ বেংকত থকা জমা ধন, স্থাৱৰ-অস্থাৱৰ সম্পত্তি, ব্যৱসায়িক বিনিয়োগ আদিৰ সৱিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই শপতনামাত কোটি টকাৰ সম্পত্তি ঘোষণা কৰিছে । সেই অনুসৰি বেংকত থকা স্থায়ী জমা ধনৰ পৰিমাণ ৫.১২ কোটি টকা, লগতে সঞ্চয় আৰু এছআইপি একাউণ্টত ৩.১০ কোটি ধন জমা আছে । ইয়াৰ লগতে দুগ্ধ পাম, পশুধন, ধান কল, তেল পেৰা কল আৰু পেট্ৰ’ল পাম্প আদি ব্যৱসায়ত ২.১১ বিনিয়োগ কৰিছে ।
তেওঁৰ আন সম্পত্তিৰ ভিতৰত গুৱাহাটী আৰু বিশ্বনাথত বাসগৃহ আৰু বাণিজ্যিক সম্পত্তিৰ লগতে বৃহৎ কৃষি ভূমি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ৷ এইবোৰৰ মুঠ মূল্য ২০ কোটিৰো অধিক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । হাজৰিকা পূৰ্বৰ চতিয়া সমষ্টিৰ পৰা পাঁচবাৰকৈ বিধায়ক হৈ আহিছে ।
আনহাতে ঢেকিয়াজুলিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক আনন্দ সিংহলে নিজৰ সম্পত্তি প্ৰায় ৫.০৮ কোটি টকা বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷ এই পৰিমাণৰ সৈতে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত থকা ১০.৯৩ কোটি আৰু পৰিয়ালৰ (HUF) ৫.২৮ কোটি সম্পত্তি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । তেওঁৰ বিনিয়োগৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ আৰু বণ্ডত ৪ কোটিৰো অধিক, বেংকত প্ৰায় ১১.৬৮ লাখ আৰু বীমা আদিত প্ৰায় ৫৬.৮৭ লাখ টকা জমা আছে । অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালে মুঠ ১২ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ সম্পত্তি ঘোষণা কৰিছে ।
ৰঙাপৰাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে মুঠ সম্পত্তি প্ৰায় ৬২ লাখ বুলি ঘোষণা কৰিছে । তেওঁৰ বেংকত জমা প্ৰায় ১৮.৮০ লাখ আৰু নগদ ধন ১.৫ লাখ আছে । তেওঁ এখন ইন’ভা গাড়ী (২৮ লাখ) আৰু এখন মটৰচাইকেলৰ লগতে সোণৰ অলংকাৰৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে । কৃষি ভূমি আৰু বাসগৃহসহ তেওঁৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মুঠ মূল্য প্ৰায় ৬২ লাখ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁ কোনো ঋণ নাই বুলি শপতনামাত উল্লেখ কৰিছে ।
সমান্তৰাললভাৱে তেজপুৰৰ জেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা প্রথমবাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা ঋতুবৰণ শৰ্মায়ো নিজৰ আয়, বেংক জমা, মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু বীমাত বিনিয়োগ আদি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি প্ৰায় ৪০.২৮ লাখ আৰু পত্নীৰ ২৪.৪৬ লাখ বুলি উল্লেখ কৰিছে । অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহ আৰু কৃষি ভূমিসহ তেওঁৰ সম্পত্তিৰ মূল্য প্ৰায় ১ কোটি, আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত আছে ২.৭৮ কোটি টকা । তেওঁ প্ৰায় ১৩.২২ লাখ ঋণ থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
এই নিৰ্বাচনী শপতনামাসমূহে প্ৰাৰ্থীসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থাৰ এক স্পষ্ট ছবি আগবঢ়ায়, যি নিৰ্বাচনত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বাধ্যতামূলক ব্যৱস্থা । মনোনয়ন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে জিলাখনত নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি অধিক তীব্ৰতৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ।
