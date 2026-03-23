প্ৰাৰ্থীক জানো আহক : ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ মনৰ কথা ?
৭৯ নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ উমৈহতীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা ৷ সমষ্টিটোৰ বিষয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ চিন্তা কি?
Published : March 23, 2026 at 2:44 PM IST
জোনাই: অৱশেষত কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মাজত মিত্ৰতা স্থাপন হ'ল । কংগ্রেছে ৰাইজৰ দলক আঁকোৱালি ল’লে ৷ ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল তথা অসম জাতীয় পৰিষদৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাক । দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ঘৰ চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ বেতনিপাম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বেতনিপাম গাঁৱত ।
সমাগত নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ সমান্তৰালভাৱে নতুনকৈ গঠিত ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা, বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জীৱন গগৈৰ লগতে কেইবাজনো নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী যুঁজ আগবঢ়াব ।
ছাত্ৰ সংগঠন ত্যাগ কৰি ৰাজনীতিলৈ
দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাই কয়, ‘‘মই ২২ টা বছৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্বত আছিলো । ২২ বছৰ ৰাজপথৰ সংগ্ৰামত লক্ষ্য কৰিছিলো যে আমাৰ ৰাজপথৰ দাবী চৰকাৰে পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ । এখনৰ পিছত আন এখন চৰকাৰে মাথোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈকে পালন কৰা নাই আৰু আমাৰ সমস্যাসমূহ সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে । ই কেতিয়াও সমাধা নহয় ।
গতিকে আমি অনুভৱ কৰিলো সংসদীয় ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে আমি এই সমস্যাবিলাক সমাধা কৰিব পাৰো, বিধানসভাৰ বা চৰকাৰৰ জৰিয়তে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰো । সেয়ে ৰাইজে আহ্বান জনালে যে চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা মই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ বিধায়ক হিচাপে গৈ ৰাইজৰ হকে কাম কৰিব লাগে ।’’
দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় দলক বাদ দি ৰাইজৰ দলত কিয় ?
দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাই কয়, ‘‘এগৰাকী জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনাৰ মই সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ । জাতিৰ কথাক সদায় প্ৰথম হিচাাপে বিবেচনা কৰি আহিছোঁ, সেইবাবে আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি যোৱাৰ চিন্তা কৰি আহিছোঁ । আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন উৎস আছে ৷ এই উৎসসমূহৰ পৰা আমি ৰাজ্যখন আগবঢ়াই নিব লাগিছিলে, তেনেধৰণে আমি ইমান সম্পদ থকাৰ পিছতো ৰাজ্যখনক আগবঢ়াই নিব পৰা নাই । গতিকে আমি অনুভৱ কৰিছো যে আমাৰ এই আঞ্চলিকতাবাদী ভেটি শক্তিশালী কৰি জাতিটোক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আগুৱাই নিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ ৷ সেয়ে ৰাইজৰ দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছোঁ ।’’
নতুনকৈ গঠিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টিক লৈ কি পৰিকল্পনা
প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘২০০৪ চনতে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা খচৰা প্ৰকাশ হৈছে ৷ তেতিয়া আমি পূৰ্বৰ বিধানসভা সমষ্টি ধেমাজি আৰু জোনাইত আছিলো । সমষ্টিৰ পুনৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াত ধেমাজি জিলাৰ তৃতীয়টো সমষ্টি চিচিবৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টি গঠিত হ’ল । কিন্তু এইটো সমষ্টিও জনজাতিসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত সমষ্টি বুলি প্ৰকাশ হৈছিল ।’’
‘‘জিলাখনৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টি সংৰক্ষিত হোৱাৰ বাবে জনজাতি সংগঠন ট্ৰাইবেল সংঘৰ উদ্যোগত বিভিন্ন জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যৌথভাৱে সেই সময়ত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থকা কুলদীপ সিঙক দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰি মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছিলো । জনজাতীয় লোকসকলেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে । যিহেতু ধেমাজি জিলাত বসবাস কৰা অজনজাতীয় লোকসকলে স্বাধীনতাৰ পিছত দীৰ্ঘদিনে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাছিল, গতিকে ‘‘গণতান্ত্ৰিক সম অধিকাৰ লাভ কৰক’’ - এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই সকলোৰে সহযোগিতামৰ্মে আজি অসংৰক্ষিত চিচিবৰগাঁও সমষ্টি গঠন হয়’’ - বৰুৱাই পুনৰ কয় ৷
আনহাতে, দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাই এনেদৰেও কয়, ‘‘এতিয়া দুয়োটা সমষ্টিৰ পৰা কিছু অংশ কৰ্তন কৰি ঐতিহাসিক চিচিবৰগাঁও সমষ্টি গঠন হ’ল । কিন্তু এই সমষ্টি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এটা সমষ্টি । বান, খহনীয়া, নিবনুৱা, ভূমি পট্টা, অসম-অৰুণাচলৰ ভূমি বিবাদকে ধৰি জাতি-জনগোষ্ঠীসমূহৰ বিভিন্ন সমস্যা, প্ৰতিটো জাতিৰ ন্যায্য অধিকাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ আজি কোনো এটা জাতিক প্ৰদান কৰা নাই । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি অৰ্থনৈতিক বাবে অনগ্ৰসৰ হৈ আছো । তদুপৰি চিকিৎসা, উচ্চ শিক্ষা, উপযুক্ত খেলপথাৰ, সমজিলা কাৰ্যালয়, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি সকলো সা-সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছো । গতিকে এই সকলোবোৰ সমস্যাক আগত ৰাখি আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হ’লে সমাধানৰ কাম কৰিম ৷’’
ৰাইজৰ সঁহাৰি
‘‘যিহেতু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে নতুন এজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাইজে মোক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিছে, গতিকে বিপুল ভোটত নতুনকৈ গঠিত ঐতিহাসিক ৭৯ নং চিচিবৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত’’ - ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী বৰুৱাই দৃঢ়তাৰে কয় ৷
দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সাংগঠনিক যাত্ৰা
দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাই দীঘলীয়া সময় ধৰি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিভিন্ন স্তৰত নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ আৰু নেতৃত্বগুণেৰে সংগঠনৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।
দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সাংগঠনিক যাত্ৰাৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ
২০০৪ চন : সভাপতি, চিলাপথাৰ আঞ্চলিক টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা
২০০৪ চন : যুটীয়া সম্পাদক, ধেমাজি জিলা সমিতি
২০০৬ চন : নিৰ্বাচিত সভাপতি, ধেমাজি জিলা সমিতি
২০১০ চন : সহঃ সম্পাদক, আটাছু কেন্দ্ৰীয় সমিতি
২০১৪ চন : যুটীয়া সম্পাদক, আটাছু কেন্দ্ৰীয় সমিতি
২০২০ চন : উপ-সভাপতি, আটাছু কেন্দ্ৰীয় সমিতি
২০২১ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ : মুখ্য উপদেষ্টা, আটাছু কেন্দ্ৰীয় সমিতি
দুলাল বৰুৱাই সংগঠনৰ আদৰ্শ, ঐক্য আৰু সমাজসেৱাৰ মূল্যবোধক আগবঢ়াই নিবলৈ সদায় অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
