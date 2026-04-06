এআইইউডিএফ নহয়, সংখ্য়ালঘুৰ বিকল্প এতিয়া অগপ : কেশৱ মহন্ত

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেশৱ মহন্তৰ ।

Keshav Mahanta's campaign in Kaliabor Assembly constituency
কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত কেশৱ মহন্তৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 3:18 PM IST

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ দখল কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই । পুৱাৰে পৰা কেইবাখনো গাঁও, চাহ বাগিচা, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত সমৰ্থকসকলক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্য়াহত ৰাখিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

চাহ বাগিচাৰ বাবে কৰা কামৰ খতিয়ান :

কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত কেশৱ মহন্তৰ প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰচাৰৰ মাজতেই প্ৰাৰ্থী মহন্তই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "চাহ বাগিচা অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উন্নয়ন হৈছে । আমি তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিছো । তেওঁলোকৰ ২০০ বছৰীয়া পূৰ্তি হিচাপে উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি কাম হাতত লৈছো কোনো কালে কেতিয়াও এই কাম হোৱা নাছিল । তিনি শতাংশ চৰকাৰী চাকৰি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । এইবাৰ প্ৰায় ১২শ গৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে একেলগে চাকৰি পাইছে । কলিয়াবৰত অগপৰ শাসনকালত আৰু যোৱা চৰকাৰৰ দিনত কোনো সংখ্যালঘু লোকে কোনোধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ।"

Wife of Keshav Mahanta's campaign in Kaliabor Assembly constituency
কেশৱ মহন্তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পত্নী চয়নিকা মহন্ত (ETV Bharat Assam)

অগপ সংখ্য়ালঘুৰ বিকল্প দল :

কলিয়াবৰত সংখ্যালঘূসকলৰ সমৰ্থন সন্দৰ্ভত মহন্তই কয়, " আগৰে পৰা সংখ্যালঘুসকল অগপৰ সমৰ্থক আছিল । মাজখিনিতে এআইইউডিএফ বা আন কাৰণত কিছু আঁতৰিছিল; কিন্তু এতিয়া অগপ তেওঁলোকৰ বিকল্প দল ৰূপে অনুভৱ কৰিছে । কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলৰ এজন, দুজনকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে; কিন্তু কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলৰ কোনো সংগঠন নাই ।"

কলিয়াবৰৰ ভোটাৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট দি নিজৰ ভোটটো নষ্ট নকৰে বুলি আশাবাদী কেশৱ মহন্ত । এইক্ষেত্ৰত মহন্তই কয় ,"কিয়নো ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব । গতিকে কলিয়াবৰত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটাৰসকলে ভোট দিব, যাতে এজন চৰকাৰৰ বিধায়কে কলিয়াবৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।"

কেশৱ মহন্তৰ পত্নীৰ জখলাবন্ধাত প্ৰচাৰ :

কলিয়াবৰৰ অন্যতম সদাব্যস্ত বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ জখলাবন্ধাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেশৱ মহন্তৰ পত্নী চয়নিকা মহন্তই । ৫৭ নম্বৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত জখলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় চাৰি শতাধিক মহিলাক লগত লৈ চলোৱা প্ৰচাৰত জখলাবন্ধাৰ ব্যৱসায়ীসকলে সহযোগিতা আগবঢ়ায় । স্বামী কেশৱ মহন্ত পুনৰ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী চয়নিকা মহন্তই কয়, "কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ তেওঁৰ প্ৰতি থকা মৰম ভালপোৱাৰ বাবে সকলোৰে মনত আনন্দ দেখিছো । সেই আনন্দত মই ভাগ ল'বলৈ আহিছো । তেওঁ ইয়াত ২০ বছৰ বিধায়ক হৈ আছে । এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ ঘৰৰ এইজন সদস্যক আদৰি আনিব, সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা পাইছো । সেই কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে ।

বৰষুণৰ মাজতেই কলিয়াবৰত গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ চলাইছে কেশৱ মহন্তই

