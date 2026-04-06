এআইইউডিএফ নহয়, সংখ্য়ালঘুৰ বিকল্প এতিয়া অগপ : কেশৱ মহন্ত

এআইইউডিএফ নহয়, সংখ্য়ালঘুৰ বিকল্প এতিয়া অগপ : কেশৱ মহন্ত
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেশৱ মহন্তৰ ।
Published : April 6, 2026 at 3:18 PM IST
কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ দখল কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে অগপ-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই । পুৱাৰে পৰা কেইবাখনো গাঁও, চাহ বাগিচা, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত সমৰ্থকসকলক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্য়াহত ৰাখিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
চাহ বাগিচাৰ বাবে কৰা কামৰ খতিয়ান :
এই প্ৰচাৰৰ মাজতেই প্ৰাৰ্থী মহন্তই সাংবাদিকৰ আগত কয়, "চাহ বাগিচা অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত উন্নয়ন হৈছে । আমি তেওঁলোকক মাটিৰ পট্টা দিছো । তেওঁলোকৰ ২০০ বছৰীয়া পূৰ্তি হিচাপে উন্নয়নৰ বাবে যিখিনি কাম হাতত লৈছো কোনো কালে কেতিয়াও এই কাম হোৱা নাছিল । তিনি শতাংশ চৰকাৰী চাকৰি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । এইবাৰ প্ৰায় ১২শ গৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে একেলগে চাকৰি পাইছে । কলিয়াবৰত অগপৰ শাসনকালত আৰু যোৱা চৰকাৰৰ দিনত কোনো সংখ্যালঘু লোকে কোনোধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ।"
অগপ সংখ্য়ালঘুৰ বিকল্প দল :
কলিয়াবৰত সংখ্যালঘূসকলৰ সমৰ্থন সন্দৰ্ভত মহন্তই কয়, " আগৰে পৰা সংখ্যালঘুসকল অগপৰ সমৰ্থক আছিল । মাজখিনিতে এআইইউডিএফ বা আন কাৰণত কিছু আঁতৰিছিল; কিন্তু এতিয়া অগপ তেওঁলোকৰ বিকল্প দল ৰূপে অনুভৱ কৰিছে । কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলৰ এজন, দুজনকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে; কিন্তু কলিয়াবৰত ৰাইজৰ দলৰ কোনো সংগঠন নাই ।"
কলিয়াবৰৰ ভোটাৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট দি নিজৰ ভোটটো নষ্ট নকৰে বুলি আশাবাদী কেশৱ মহন্ত । এইক্ষেত্ৰত মহন্তই কয় ,"কিয়নো ৰাজ্যত তৃতীয়বাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব । গতিকে কলিয়াবৰত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটাৰসকলে ভোট দিব, যাতে এজন চৰকাৰৰ বিধায়কে কলিয়াবৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।"
কেশৱ মহন্তৰ পত্নীৰ জখলাবন্ধাত প্ৰচাৰ :
কলিয়াবৰৰ অন্যতম সদাব্যস্ত বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ জখলাবন্ধাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় কেশৱ মহন্তৰ পত্নী চয়নিকা মহন্তই । ৫৭ নম্বৰ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত জখলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় চাৰি শতাধিক মহিলাক লগত লৈ চলোৱা প্ৰচাৰত জখলাবন্ধাৰ ব্যৱসায়ীসকলে সহযোগিতা আগবঢ়ায় । স্বামী কেশৱ মহন্ত পুনৰ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী চয়নিকা মহন্তই কয়, "কলিয়াবৰৰ ৰাইজৰ তেওঁৰ প্ৰতি থকা মৰম ভালপোৱাৰ বাবে সকলোৰে মনত আনন্দ দেখিছো । সেই আনন্দত মই ভাগ ল'বলৈ আহিছো । তেওঁ ইয়াত ২০ বছৰ বিধায়ক হৈ আছে । এইবাৰ আকৌ নতুনকৈ ঘৰৰ এইজন সদস্যক আদৰি আনিব, সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা পাইছো । সেই কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে ।
লগতে পঢ়ক:আদানি পাৱাৰৰ সৈতে চুক্তি কৰি বিজেপি চৰকাৰে লুণ্ঠনৰ বাট মুকলি কৰিছে : হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখু
বৰষুণৰ মাজতেই কলিয়াবৰত গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ চলাইছে কেশৱ মহন্তই