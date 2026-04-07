উন্নয়নৰ শ্লোগান আওৰাই এনডিএক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জেপি নাড্ডাৰ

উন্নয়নৰ শ্লোগান আওৰাই এনডিএক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জেপি নাড্ডাৰ
এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে ।
Published : April 7, 2026 at 11:44 AM IST
লখিমপুৰ: ৰাজ্যত পুনৰ বিজেপিক ক্ষমতালৈ অনাৰ স্বাৰ্থত তৰণি হেৰাইছে দলটোৰ ৰাজ্যিক অথবা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ । সোমবাৰে লখিমপুৰৰ নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিত আয়োজিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্রহণ কৰি কংগ্রেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জেপি নাড্ডাই ।
দিল্লী-দিছপুৰৰ পৰা আহি ৰাজ্যৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সোমাই নেতাসকলে দিছে উদাত্ত ভাষণ । প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্রেছক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰি দলীয় প্রার্থীৰ সমৰ্থনত নেতাসকলে বক্তব্য আগবঢ়াই ৰাইজৰ মন জয় কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে বিজেপিয়ে । কেৱল বিজেপিৰে নহয়, কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বয়ো দিল্লীৰ পৰা আহি ৰাজ্যৰ চুকে কোণে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । পৰস্পৰৰ প্ৰতি আক্ৰমণৰ শেল নিক্ষেপ কৰি দলসমূহৰ নেতৃত্বই ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।
এনে প্ৰেক্ষাপটত কংগ্রেছৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ প্ৰচাৰ অধিক জোৰদাৰ হৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডালৈ সকলোৱে আহি উপৰ্যুপৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে । সোমবাৰে লখিমপুৰসহ একাধিক স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামে জেপি নাড্ডা ।
লখিমপুৰৰ ৭৫ নং নাওবৈচা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খাৰকাটিত সমষ্টিটোৰ এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নাড্ডাই ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্রেছক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি কংগ্রেছৰ পৰা দূৰৈত থাকিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় । অগপ তথা এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই জেপি নাড্ডাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কৃতিত্ব দাবী কৰি তেওঁ কয়, "নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকা বগীবিল দলঙৰ কাম মোদীয়ে তিনি বছৰতে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে । অসমত ৫০ টা নতুন ৰে'ল ষ্টেচন নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু সেই ষ্টেচনবোৰ হ'ব বিমান বন্দৰৰ দৰেই উচ্চ মানৰ ।" এইদৰে বিজেপি চৰকাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কাৰ্যদক্ষতাৰ শলাগ লৈ অনাগত সময়ত দেশৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে এনডিএৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ তেওঁ ৰাইজক আহ্বান জনায় ।
কেইদিনমান পূৰ্বে কংগ্রেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই সমষ্টিটোৰ দলীয় প্রার্থী জয় প্ৰকাশ দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যোৱা খাৰকাতিৰ ৰঙানদী দলঙৰ সমীপতে জেপি নাড্ডাই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী বসন্ত দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । এই সভাত মা কামাখ্যা আৰু শংকৰদেৱক নমস্কাৰ জনাই বজেপি নাড্ডাই কয়, "১০ বছৰৰ আগতে অসমত বোমা বাৰুদ আছিল, হিংসা আছিল । নাছিল কোনো উন্নয়ন ; কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত অসমত উন্নয়নৰ ধাৰা তৰান্বিত হ'ল ।"
অসমত এইবাৰ চৰকাৰৰ হেট্ৰিক হ'ব বুলি দাবী কৰি নাড্ডাই কয়," তেওঁলোকে পৰাজয়ৰ চেঞ্চুৰী কৰিছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদত ভাষণ দিলে কোনেও বুজি নাপায় ।" আগন্তুক সময়ত ভাৰত আৰ্থিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তৃতীয় স্থানত উপনীত হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰি জেপি নাড্ডাই কয়," ভাৰত আজি উন্নয়নৰ শিখৰত উঠিছে । যুদ্ধৰ সময়ত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহত তেল -গেছৰ নাটনি হ'ল; কিন্তু ভাৰতত কোনো নাটনি নাই হোৱা । কেৱল এইয়া সম্ভব হ'ল মোদীৰ বিচক্ষণতাৰ বাবেই ।"
