‘‘মোক ভীষ্ম বুলি কৈছে, গতিকে নিজে যেতিয়া ইচ্ছা কৰিম তেতিয়াহে যাম’’: হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী

‘‘মোক ভীষ্ম বুলি কৈছে, গতিকে নিজে যেতিয়া ইচ্ছা কৰিম তেতিয়াহে যাম’’: হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী
যোৰহাটত এখন আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ হ’ব বুলি আশা কৰিছে সকলোৱে ৷ যোৰহাটত সমুখ সমৰত হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু গৌৰৱ গগৈ ৷
Published : March 29, 2026 at 8:58 AM IST
টীয়ক: সমুখত 2026 ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট যুদ্ধ ৷ গণতন্ত্ৰৰ এই বিৰাট উৎসৱৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ৷ যুদ্ধ গতিত চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷ কি শাসক, কি বিৰোধী, উভয়েই ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ উদাত্ত কণ্ঠৰে প্ৰদান কৰিছে ভাষণ ৷ এইবাৰ ৰাজনৈতিক মহলৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা অন্যতম এটা সমষ্টি হৈছে যোৰহাট ৷ এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ততা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ৷
যোৰহাটত এখন আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ হ’ব বুলি আশা কৰিছে সকলোৱে ৷ ইতিমধ্যেই ৰাজ্য তথা দেশৰ ৰাজনীতিত এক পৰিচিত নাম হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ ৷ সংসদত শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ প্ৰশ্নবাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰা পাকিস্তানৰ সৈতে সংযোগলৈকে বিভিন্ন কাৰকে গৌৰৱ গগৈক পৰিচিত নেতা কৰি তুলিছে ৷ সেয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কেনে হ’ব সেই বিষয়ত নজৰ ৰাখিছে ৰাজনৈতিক মহলে ৷
যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাৱে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ সাধাৰণতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থীয়ে এজনে আনজনক তীব্ৰ কটাক্ষ, কঠোৰ বাক্যবাণ প্ৰক্ষেপ কৰা দেখা যায় যদিও যোৰহাটত দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আচৰণে ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘মই শুনিছোঁ মোক ভীষ্ম বুলি কৈছে গৌৰৱে । তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ কোনো বেয়া ভাৱ নাই ৷’’
‘‘গৌৰৱ গগৈয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত যুঁজ দিবলৈ যোৰহাট সমষ্টি বাচি লৈছে, মই বেয়া পোৱা নাই ৷ তেওঁৰ পিতৃ তৰুণদাৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিল, তৰুণদা থকা হ'লে মোৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন নেখেলে, গৌৰৱ আহিছে আদৰিছোঁ ৷ কিন্তু গৌৰৱক লোকসভাতহে আমি বিচাৰোঁ বা ৰাইজে বিচাৰে । ৰাজনৈতিকভাৱে গৌৰৱে ভুল সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ তেওঁক ৰাইজে লোকসভাতহে বিচাৰে, বিধান সভাত ৰাইজে তেওঁক গ্ৰহণ নকৰে ।’’ গোস্বামীয়ে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মন নাই যদিও কৈছোঁ, গৌৰৱে লোকসভাত আমাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেই কথা কয়, মই কিন্তু বেয়া নাপাওঁ ৷ গৌৰৱহে কৰোঁ অসম ল'ৰা বুলি । কিন্তু দুটা বছৰে সাংসদ হৈ থকাৰ পাছতো যোৰহাট সমষ্টিত বিশেষ একো কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । বৰঞ্চ যোৰহাট নগৰৰ মাজেদি যোৱা নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লওঁতে তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিল । সেইটো মই বেয়া পাইছোঁ । দৰাচলতে উন্নয়নত বাধা দিব নালাগে । তথাপিও তেওঁলৈ মোৰ শুভেচ্ছা আছে । যুঁজ এখন হ'ব, বাকী ৰাইজে বিচাৰ কৰিব ।’’
হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে লগতে কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰথমেই নিজৰ দলটো ঠিক কৰি ল’ব লাগিছিল ৷ এই কথা সকলোৰে জ্ঞাত যে, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত তীব্ৰ অন্তঃকন্দলে দেখা দিছে ৷ প্ৰথমে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু তাৰ পাছত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছৰ সংগ ত্যাগ কৰে ৷ দুয়োগৰাকী এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ৷ আন কেবাগৰাকীও নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দলত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছক একপ্ৰকাৰ বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে ৷ অৱশ্যে তাৰ পাছতো নিৰ্বাচনী যুঁজৰ বাবে দৃঢ়তাৰে সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ ৷
অহা ৯ এপ্ৰিলত অসমৰ ১২৬ টা সমষ্টিত একক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ তাৰ পাছতেই ৪ মে’ত ভোটগণনা তথা নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ৷ এই নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিছপুৰ দখলৰ লক্ষ্য লোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে গেৰুৱা দলটোক ওফৰাই পুনৰ শাসনলৈ অহাৰ প্ৰয়াস চলাইছে ৷
