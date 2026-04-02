সৰুপথাৰত চাহ বাগিচাৰ ভোটৰ অংকত আউল লগাব নেকি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই ?
সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব চাহিল মুণ্ডাই ।
Published : April 2, 2026 at 7:07 PM IST
সৰুপথাৰ: বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে শাসক-বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক যুঁজ । সমষ্টিটোত শাসক-বিৰোধীৰ অংকত আউল লগাব নেকি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই ? সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী চাহিল মুণ্ডাই ব্যাপকভাৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।
৩৬ হাজাৰতকৈ অধিক চাহ জনজাতি তথা আদিবাসী ভোটাৰ থকা সৰুপথাৰ সমষ্টিত চাহিল মুণ্ডাই সলনি কৰিব নেকি ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ? বিজেপিৰ পকেট ভোটলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱা চাহ জনজাতিৰ ভোটাৰসকলে যদিহে চাহিল মুণ্ডাক ভোট প্ৰদান কৰে, তেতিয়া বিজেপিৰ অংকত আউল লগাটো স্বাভাৱিক বুলি তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে ক'ব খোজে ।
সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ পকেট ভোট হিচাপে পৰিচিত খ্ৰীষ্টিয়ান, সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মাজতো ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে চাহিল মুণ্ডাই । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলত স্পষ্ট হ'ব । ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে সৰুপথাৰত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা সম্বোধন কৰি চাহিলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
২০২৬-ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰাৰ্থীসমূহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত কৰি তুলিছে । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি । সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব চাহিল মুণ্ডাই । পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সমৰ্থনত জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে চাহিল মুণ্ডাই । একপ্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিছে এইজন প্ৰাৰ্থীয়ে ।
নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা সন্দৰ্ভত চাহিল মুণ্ডাই ই টিভি ভাৰতক কয়, "আপোনালোকে আমাৰ প্ৰচাৰ দেখিছে । আমাৰ বহু সমৰ্থক ওলাইছে । নতুন হ’লেও মই এষাৰ কথা কওঁ, আমাৰ লগত ৰাইজ ওলাই আহিছে ৷ মই বিৰাট বিশ্বাসেৰে আগবাঢ়িছো আৰু ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্দশাত কান্ধত কান্ধ মিলাই যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিগত সময়ত আদিবাসী নেতা বিধায়ক হৈ গৈছে আৰু আগন্তুক দিনত এইবাৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ নেতৃত্বই আমাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে । এইবাৰ কাৰ লগত যুঁজ হ’ব সেইটো সময়ে ক’ব আৰু আদিবাসী সমাজখন কোনফালে ঢাল খায় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ প্ৰধান কিছুমান উদ্দেশ্য আছে যিবিলাক লৈ আমি আগবাঢ়ি গৈছো । প্ৰথমটো হৈছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ৷ তাৰ পিছত আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে । চাহ শ্ৰমিকক ভূমিপট্টা দিব লাগে । সেইবিলাক দাবী লৈ আমি ওলাই আহিছোঁ । বিগত সময়ত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাৰ দাবীবিলাক পূৰণ কৰা নাই । তেওঁলোকে আমাক ‘ঠগবাজি’ কৰি আহিছে । গতিকে এইবাৰ আমি আৰু ৰাইজ মিলি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ । ৰাইজৰ সমৰ্থন দেখি আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ জিকিম ।’’
চাহিলে পুনৰ কয়, "ৰাজনীতিত আমি নতুন । আমি চিধা অংক কৰিছোঁ । আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ । সময়ে উত্তৰ দিব এই নিৰ্বাচনত কাৰ ক্ষতি হ’ব । ক্ষতি কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ হ’বই । কিন্তু আমি জয়ী হোৱাৰ লক্ষ্যৰেই আগবাঢ়িছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰধানতঃ উজনি অসমৰ বহুকেইটা সমষ্টিত আদিবাসী তথা চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ৷ সেইবাবে বিজেপিয়ে এই ভোটখিনি নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ বিভিন্ন পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এইবাৰ নিৰ্বাচনী সংকল্প পত্ৰতো চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী চাহ শ্ৰমিকক পাঁচহাজাৰকৈ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিজেপিয়ে ৷ মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহৰী চাহ বাগিচাত পুৱাতেই একাংশ মহিলা শ্ৰমিকৰ সৈতে ভাব বিনিময় কৰা দেখা যায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ ইয়েই বাগিচাৰ ভোট বিজেপিৰ পকেটলৈ অহাৰ এক ইংগিত বহন কৰিছে ৷
ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই এইবাৰ অসমত ১৬ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ বাগিচাৰ ৰাজনীতিত এই দলটোৱে কিছু পৰিমাণে হ’লেও প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ এই প্ৰেক্ষাপটত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই শাসক বা বিৰোধী কোন দলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে সেয়া নিৰ্বাচনী ফলাফলেহে ক’ব ৷
