চাহিল মুণ্ডাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে !
সৰুপথাৰৰ জয় ভাৰত পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী চাহিল মুণ্ডাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিব ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণ ।
Published : March 29, 2026 at 8:59 PM IST
সৰুপথাৰ : নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক দলেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰচাৰ চলাইছে । দেশৰ কিছুমান ৰাজ্যত শাসনত থকা দলেও এইবাৰ নিৰ্দিষ্ট দল বা প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন জনোৱা দেখা গৈছে । নতুনকৈ গঠন হোৱা জয় ভাৰত পাৰ্টীক এইবাৰ সমৰ্থন জনাইছে ঝাৰখণ্ডৰ শাসকীয় দল ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই ।
দুয়োটা দলৰে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে সৰুপথাৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে চাহিল মুণ্ডাই । চাহিল মুণ্ডাই ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰিছে । একেদৰে ঝাৰখণ্ডৰ পৰাও ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ নেতাই অসমলৈ আহি চাহিল মুণ্ডাৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাইছে ।
সৰুপথাৰ নগৰত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থকে বাইক ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গৈছে । ইফালে চাহিল মুণ্ডাৰ সমৰ্থকে জনোৱা মতে সোমবাৰে সৰুপথাৰত উপস্থিত হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ সভাপতি হেমন্ত ছোৰেণ । নেতাগৰাকীয়ে চাহিল মুণ্ডাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এনে পৰিস্থিতি চাহিল মুণ্ডাই ৩৬ হাজাৰ চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰ থকা সৰুপথাৰ সমষ্টিত শাসক-বিৰোধীৰ অংকত আউল লগাব নেকি ? বৰ্তমান সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকল প্ৰায় শাসকীয় পক্ষত আছে । পিছে হেমন্ত ছোৰেণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পিছতেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰসকল চাহিল মুণ্ডাৰ ফালে ধাৱমান হ'ব পাৰে বুলিও বহুতে সন্দেহ কৰিছে । তেনেস্থলত শাসক-বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী জয়ৰ অংকত চাহিল মুণ্ডাই আউল লগাব নেকি ?
উল্লেখ্য যে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ উত্তাল হৈ আছে । এই নিৰ্বাচনী যুঁজত বিশেষ চৰ্চালৈ আহিছে সৰুপথাৰ সমষ্টি আৰু ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা (JMM) । সৰুপথাৰ সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ হৈ নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হোৱা চাহিল মুণ্ডাইও নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে । সৰুপথাৰৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বিশেষকৈ সৰুপথাৰ নগৰত তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে বিশাল বাইক ৰেলীৰে এক প্ৰকাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
