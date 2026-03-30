ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰক দুমুখীয়া সাপৰ সৈতে তুলনা হেমন্ত ছোৰেণৰ

অসমত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ ।

Jharkhand CM Hemant Soren campaign in Assam
অসমত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 30, 2026 at 12:04 PM IST

মৰাণ : বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠাৰ সময়তে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণেও দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত ইখনৰ পিচত সিখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে ।

ৰাজ্যৰ বহুকেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই । সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কেইবাটাও সমষ্টিত ভোট যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে দলটো । বিজেপিৰ বাবে শক্তিশালী সমষ্টি হিচাপে বিবেচিত হোৱা টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰথমবাৰলৈ প‌্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই । ফলত ক্ৰমান্বয়ে গৰম হৈছে টিংখাঙত নিৰ্বাচনী বতাহ । দেওবাৰে হেলিকপ্টাৰ লৈ টিংখাঙত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

অধিকাৰ কাঢ়ি আনিব লাগিব : হেমন্ত ছোৰেণ

৯১ নং টিংখাং বিধানসভা সমষ্টিৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী মহাবীৰ বাস্কেৰ হৈ ৰাজগড় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত জনসভাত ভাষণ প্ৰসংগত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰক দুমুখীয়া সাপৰ সৈতে তুলনা কৰে । আন্দোলনৰ পৰা জন্ম হোৱা ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা পাৰ্টী সদায় দলিত-নিষ্পেষিতসকলৰ কণ্ঠ হৈ ঠিয় দি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি অসমৰ চাহ বাগিচাত বসবাস কৰা আদিবাসী লোকসকলে আজিলৈকে আদিবাসীৰ মৰ্যাদা, উন্নত জীৱন ধাৰণৰ ব্যৱস্থা, প্ৰাপ্য মজুৰি আদিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে বুলি কয় ।

অধিকাৰ খুজিলে নাপায়, অধিকাৰ কাঢ়ি আনিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই আদিবাসীসকলক প্ৰকৃত পথ আৰু গন্তব্যস্থান প্ৰদান কৰিব বুলি কয় ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণে ।

বিমল বড়াই চলাইছে ভয় আৰু শংকাৰ ৰাজনীতি : মহাবীৰ বাস্কে

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পাচতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰা টিংখাঙৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী মহাবীৰ বাস্কেই কয়, "অসমত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলক দীৰ্ঘদিনীয়া অন্যায়,দমন নীতি, শোষণ নীতিৰ পৰা মুক্তি দিবৰ বাবে আমাক সাহস ঝাৰখণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে । আদিবাসী ৰাইজক সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা আৰু জয় ভাৰত পাৰ্টীয়ে অসমত ৰাজনৈতিক যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে । আমি সেই আশা লৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো আৰু হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে টিংখাঙত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই ভয় আৰু শংকাৰ ৰাজনীতি চলাই আহিছে । ইয়াৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সকলোকে একত্ৰিত হৈ ওলাই আহিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।

