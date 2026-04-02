চৰকাৰে নিদিলে আঁজুৰি আনিব লাগিব অধিকাৰ: সৰুপথাৰৰ পৰা চাহ শ্ৰমিকক আহ্বান হেমন্ত ছোৰেনৰ
বৃহস্পতিবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেনে সৰুপথাৰ সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী চাহিল মুণ্ডাৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৷
Published : April 2, 2026 at 11:02 PM IST
সৰুপথাৰ: ৰাজ্যত প্ৰতিটো সমষ্টিত তুংগত দেখা গৈছে শাসক-বিৰোধীৰ ৰাজনৈতিক যুঁজ । ইয়াৰ মাজতে সৰুপথাৰত শাসক-বিৰোধীৰ অংকত আউল লগাইছে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাই । সৰুপথাৰ সমষ্টিত ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী চাহিল মুণ্ডাই চলাইছে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । বৃহস্পতিবাৰে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেন উপস্থিত হৈ ১ নং পাণজান খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় । সৰুপথাৰত হাজাৰ হাজৰ লোকৰ উপস্থিতিয়ে শাসক-বিৰোধীৰ চাহ বাগিচাৰ ভোটৰ অংকত আউল লগোৱাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।
হেমন্ত ছোৰেনে সৰুপথাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী ভাষণ প্ৰসংগত কয়, "অসমত বিজেপি চৰকাৰে কেৱল হিন্দু মুচলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আছে । অদিবাসী লোকসকলৰ বাবে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই । অসমত চাহ বাগন আছে, আদিবাসীসকলৰ পৰশত জীপাল হয় চাহ ৷ কিন্তু চৰকাৰে মাত্ৰ ২৫০ টকা হাজিৰা দিছে । অধিকাৰসমূহ নিদিলে আঁজুৰি আনিব লাগিব ৷ আমি শক্তিশালী হ’লে চৰকাৰ আমাৰ মতে উঠা-বহা কৰিব ।’’
ইফালে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী চাহিল মুণ্ডা প্ৰবল আশাবাদী এই নিৰ্বাচনক লৈ । তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কেৱল অসম জাতীয় পৰিষদ লগত হ’ব, বিজেপিৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয় বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । এইবাৰ নিৰ্বাচনত আদিবাসী সমাজে সঠিক সিদ্ধান্ত ল’ব বুলিও তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থী চাহিল মুণ্ডাই চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষোভ উজাৰি কয়, "আমাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী বহুত ভাল চলি আছে । আমি নিজৰ সমাজ তথা বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ । যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিছিল অসমত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিল ৷ তাৰ আগতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ যি ফাঁকি কথা সেয়া দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে ৷ আজি সমাজখনে সেই ফাঁকি বুজি পাইছে, সেইবাবে আজি সমাজখন ওলাই আহিছে ।’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আমি জিকিম এইটো আমি খাটাং । আমি ১৬ খনকৈ আসনত খেলি আছো বৰ্তমান । সময়ে পৰিৱৰ্তন কৰিব আৰু সময়ে ক’ব আমি কিমান চীট পাম । আমি ৬০,০০০ ৰো অধিক ভোট পাম । আমাৰ লগত 'অসম জাতীয় পৰিষদ'ৰ যুঁজ হ’ব, বিজেপিৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় আমাৰ লগত ।’’
চাহিল মুণ্ডাই আৰু কয়, "আমাৰ মূন সমস্যা হৈছে জনজাতিকৰণ । ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ লাগিব । অসমৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাক আজিলৈকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমাক ৰাখিছে । অসমৰ ৰাইজৰ সৈতে ঠগবাজি কৰিছে । অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ বুজি পাইছে । বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তন নাহে, এইবাৰ নতুন প্ৰজন্মক লাগে, নতুন পৰিৱৰ্তন লাগে । সেইবাবে আমি নতুনকৈ ওলাই আহিছোঁ । চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ বিধায়ক বা সাংসদ আছিল, তেওঁলোক আদিবাসী নহয় । তেওঁলোকৰ গাত আদিবাসীৰ তেজ নাই । তেওঁলোকে বিধানসভাত বা লোকসভাত আদিবাসীৰ হৈ মাত মাতিব নোৱাৰে । তেওঁলোকে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আদিবাসী তথা খিলঞ্জীয়া লোকক বুৰ্বক বনাই ৰাখিছে ।’’
