বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনত নব্বৈ শতাংশ সুৰক্ষিত তথা বিকশিত হৈছে অসম: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

বিজেপিৰ চৰকাৰৰ দিনত নব্বৈ শতাংশ সুৰক্ষিত তথা বিকশিত হৈছে অসম: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
দেওবাৰে নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৷ শনিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷
Published : March 28, 2026 at 10:17 PM IST
নলবাৰী: শনিবাৰে নলবাৰীস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মন্ত্ৰী তথা বৰ্তমান নলবাৰী সমষ্টিৰ পৰা এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰা প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । সংবাদমেলযোগে দেওবাৰে নলবাৰীলৈ দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব বুলিও অৱগত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
সংবাদমেলযোগে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অহাৰ পূৰ্বে কেনেকুৱা অশান্তিময় আৰু অসুৰক্ষিত পৰিৱেশ আছিল । এইখন অসম আলফা-ছালফাৰ ৰক্তাক্ত ভূমি আছিল । এইখন অসমতে ৩০ শতাংশৰ ওপৰত শিশু কন্যা বিবাহৰ তথ্য আছিল । এইখন অসম অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ বহনকাৰী ৰাজ্য হিচাপে জনাজাত আছিল । অসমত সংস্থাপনক লৈ নতুন প্ৰজন্মই হতাশাত ভুগিছিল ৷ অশান্ত অসমখন পৰিৱৰ্তন হ'ল যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা হয় । এই এন ডি এ চৰকাৰৰ সময়তে পূৰ্বৰ অশান্তিময় অসমখনক সুৰক্ষিত আৰু বিকাশিত অসমলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল । এতিয়া নব্বৈ শতাংশ অসম সুৰক্ষিত আৰু বিকশিত হৈছে ।’’
‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত অসমত বাৰখনকৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰ শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে । কেইবা শতাধিক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কেইবা সহস্ৰাধিক মাৰাণাস্ত্ৰ চৰকাৰক চমজাই দি মূল সূঁতিলৈ উভতি আহি ৰাইজৰ লগত স্বাভাৱিক জীৱন যাপন চলাবলৈ লৈছে । এইখন চৰকাৰে অসমলৈ অহা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক পুনৰ নিজ দেশলৈ উভতাই পঠিওৱা ব্যৱস্থা কৰিছে । এইখন চৰকাৰৰ দিনতে ড্ৰাগছমুক্ত অসম কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে ।’’ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে দেওবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে নলবাৰীলৈ আহিব দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । নলবাৰীৰ চামতাত এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব গৃহমন্ত্ৰীজনে । এইখন চৰকাৰৰ দিনত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত নিৰ্বাচনকলৈ ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে বুলি দাবী কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । ইয়াৰ লগতে অসমৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোও উন্নতি হ’বলৈ ধৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । লগতে মন্ত্ৰীজনে কয় যে ৩১ মাৰ্চ আৰু ১ এপ্ৰিলত নলবাৰীলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷
সংবাদমেলযোগে মন্ত্ৰীজনে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ অসমৰ ক’লা অধ্যায় সন্দৰ্ভত ব্যক্ত কৰাৰ লগতে এন ডি এ চৰকাৰৰ দিনত কেনেকৈ বিকাশিত অসমলৈ ৰূপান্তৰিত হয় সেই বিষয়ে অৱগত কৰে ৷ লগতে ৰাইজ সদায় বিকশিত আৰু সুৰক্ষিত অসমৰ লগত আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ লগতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এ চৰকাৰক আশীৰ্বাদ দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায় মন্ত্ৰীজনে ।
এই সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত উপস্থিত থাকে জিলা বিজেপিৰ সভাপতি জয়ন্ত বুজৰবৰুৱা, উপ-সভাপতি পুতুল কলিতা, পৌৰপতি জয়শ্ৰী তালুকদাৰ, নলবাৰী বিজেপিৰ সংবাদ বিভাগৰ আহ্বায়ক কুলদ্বীপ কলিতাৰ লগতে জিলা বিজেপিৰ অন্য বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যসকল ।
