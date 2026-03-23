কংগ্ৰেছ এৰি নিৰ্দলীয়ভাৱে তিতাবৰ সমষ্টি পৰা মনোনয়ন দাখিল ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ

কংগ্ৰেছ এৰিলে বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই । দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে হোৱা আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণহে আছিল বুলি মন্তব্য বৰুৱাৰ ।

Assam assembly election 2026
মনোনয়ন দাখিলৰ দৃশ্য় (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 6:28 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 6:53 PM IST

যোৰহাট : গৌৰৱ গগৈৰ বুজনিয়েও মন সলাব নোৱাৰিলে বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাৰ । অৱশেষত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে বিধায়ক বৰুৱাই । এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত তিতাবৰ সমষ্টি পৰা নিৰ্দলীয়ভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছে ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা ।

উল্লেখ্য যে, তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব পৰা বঞ্চিত হৈ ৰাইজৰ আহ্বানত পুনৰ নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ কথা ৰাজহুৱা হোৱা পিছত দেওবাৰে নিশা গৌৰৱ গগৈয়ে আলোচনাত মিলিত হৈছিল ভাস্কৰজোতি বৰুৱাৰ সৈতে ।

Assam assembly election 2026
কংগ্ৰেছ এৰিলে বিধায়ক ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই (ETV Bharat)

কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে আলোচনা হোৱাৰ স্বত্বেও সকলোকে আচৰিত কৰি ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে । অৱশেষত তিতাবৰবাসী ৰাইজৰ আৰু একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ আহ্বান প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নিৰ্বাচনী বিষয়া ওচৰত তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

Assam assembly election 2026
মনোনয়ন দাখিলৰ দৃশ্য় (ETV Bharat)

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা প্ৰাকক্ষণত ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই কয়, ''মই নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো । সেইবাবে তিতাবৰ সমষ্টিৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আহিছো নিৰ্দলীয় হিচাপে । দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈ লগত হোৱা আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণহে আছিল আৰু এই সময়ত মই কোনো কথা নকওঁ । অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ সময়লকৈ একো কথা নকওঁ ।''

Assam assembly election 2026
মনোনয়ন দাখিলৰ দৃশ্য় (ETV Bharat)

আনহাতে সোমবাৰে তিতাবৰ সমষ্টি বাবে বিজেপি ধীৰাজ গোৱলা, কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰাণ কৰ্মী আৰু নিৰ্দলীয় হিচাপে কংগ্ৰেছৰ টিকট বঞ্চিত ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যোৰহাট সমষ্টিৰ হৈ কংগ্ৰেছ পৰা গৌৰৱ গগৈ, বিজেপি বৰ্তমান বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে আৰু টীয়ক সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পল্লৱী শইকীয়া গগৈ আৰু অগপৰ বিকাশ শইকীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।

Assam assembly election 2026
মনোনয়ন দাখিলৰ দৃশ্য় (ETV Bharat)

লগতে মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ৰাইজ দলৰ হৈ জ্ঞানশ্ৰী বৰাই মনোনয়ন পত্ৰ ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে ।সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সময়ত যোৰহাটত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি কৰ্মীয়ে বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : বিজেপিৰ জিতু গোস্বামীৰ অত্য়াচাৰ বাঢ়িছে, বঢ়মপুৰত অসহায় হৈ ক'লে ৰাজেন গোঁহাইয়ে

লগতে পঢ়ক : বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ দাবী, ২০ বছৰৰ অভাৱ ৫ বছৰতে কৰি দেখুৱাই দিম

Last Updated : March 23, 2026 at 6:53 PM IST

