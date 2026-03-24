এছ ইউ চি আইৰ তিনি প্ৰাৰ্থীসহ নলবাৰীত ১৬ গৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিল

এছ ইউ চি আইৰ তিনি প্ৰাৰ্থীসহ নলবাৰীত ১৬ গৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিল
কোনটো সমষ্টিত কোন কোন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে জানো আহক ৷
Published : March 24, 2026 at 3:02 PM IST
নলবাৰী: নলবাৰীৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিত সোমবাৰে মুঠ ১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ অন্তিম দিনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোমবাৰে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত পুৱাৰে পৰা ভীষণ ব্যস্ততা দেখা যায় । জিলাখনত ক্ৰমে - নলবাৰী, বৰক্ষেত্ৰী আৰু টিহু নামেৰে তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে ৷
শাসক-বিৰোধীৰ লগতে সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ তিনি প্ৰাৰ্থীৰ নলবাৰীত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল ৷ সোমবাৰৰ দিনটো মনোনয়ন দাখিলৰ শেষৰটো দিন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷
সেই অনুসৰি, বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত মুনীন্দ্ৰ দলে, নলবাৰী সমষ্টিত কেনেডী পেগু আৰু নৱগঠিত টিহু সমষ্টিত প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভাগৱতীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন । সীমিত সমৰ্থকৰ সৈতে সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা(SUCI)ৰ তিনি প্ৰাৰ্থীয়ে মনত আশ্বাস আৰু ৰাইজৰ ভিন্ন সমস্যাক ইছ্যু হিচাপে লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ বিজেপি, কংগ্ৰেছ, অগপ সকলোৰে বিৰুদ্ধে বিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰি তিনি প্ৰাৰ্থীয়ে এনেদৰে ৰাজনীতিৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰে । সততে সীমিত সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত ভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি অহা সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মূলতঃ ৰাইজে ভূগি থকা সমস্যাসমূহক নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লৈ প্ৰতিখন ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷
কংগ্ৰেছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি বৰক্ষেত্ৰীত পদুম ফুলোৱাৰ সপোন নাৰায়ণ ডেকাৰ
তৃতীয়বাৰলৈ বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ হকে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ । ২০১৬ চনত প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত ভুমুকি মৰা নাৰায়ণ ডেকাই এইবাৰলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে দাখিল কৰে মনোনয়ন ৷ ডেকাই ২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনত নাৰায়ণ ডেকা পৰাজিত হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ৷
এইবেলি পুনৰ এবাৰৰ বাবে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পণ লৈ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ সৈতে বিশাল ৰেলী বাহিৰ কৰি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সোমবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে । বৰক্ষেত্ৰীৰ মুকালমুৱাৰ দেশভক্ত ময়দানৰ পৰা সমষ্টিটোৰ ভিন্ন অঞ্চলৰ মাজেৰে সমদল কৰি আহি নলবাৰী সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থী ডেকা উপস্থিত হয় ।
মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত ডেকাৰ আশা, ‘‘এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰীত পদুম ফুলিব ।’’ বিগত পাঁচ বছৰত বৰক্ষেত্ৰীৰ উন্নয়ন স্তব্ধ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি সমষ্টিটোৰ সংখ্যলঘু ভোটাৰসকলেও নাৰায়ণ ডেকাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
ৰাইজৰ সঁহাৰিত পুনৰ বিধায়ক হোৱাৰ মন দিগন্ত বৰ্মনৰ
সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে নলবাৰীৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য সমষ্টি ৩৮নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনে । বৰক্ষেত্ৰীৰ মুগদিৰ পৰা ৰেলীযোগে নলবাৰীত প্ৰাৰ্থীগৰাকী উপস্থিত হয় ৷ নলবাৰী সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনে ।
সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা ঠাইসমূহতো দিগন্ত বৰ্মনে নিৰ্বাচনত ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী ৷ আনহাতে সমষ্টিটোত এছ আৰ(SR) ৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম এইবাৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তনৰ অভিযোগ তুলি উচ্ছেদ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো লোকক বাংলাদেশলৈ বিতৰণ কৰা নাই বুলিও দিগন্ত বৰ্মনে অভিযোগ তোলে । এয়া এক অন্যায় হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখযোগ্য যে দিগন্ত বৰ্মনে ২০২১ চনৰ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হ’বলৈ সক্ষম হৈছিল ।
অন্তিমটো দিনত কোনে কোনে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন
সোমবাৰৰ দিনটোত নলবাৰীত ক্ৰমে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ নাৰায়ণ ডেকা, কংগ্ৰেছ দলৰ দিগন্ত বৰ্মন, SUCI দলৰ মুনীন্দ্ৰ দলে আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আমিনুল ইছলামে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
জিলাখনৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ বাবে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বিজেপি দলৰ পৰা, অশোক শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ পৰা, কেনেডি পেগুৱে SUCI ৰ পৰা আৰু মুক্তাৰ হুছেইন, চামচুল হক, চফৰ আলী আৰু হৰিচন্দ্ৰ বড়োই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ।
আনহাতে, নৱগঠিত টিহু সমষ্টিৰ বাবে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিজেপিৰ পৰা, ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা, প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভাগৱতীয়ে SUCI ৰ হৈ, নাৰায়ণ দত্ত ভূঞা আৰু ভাৰত ৰাজবংশীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিজৰ নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰসমূহ সোমবাৰে দাখিল কৰে ।
