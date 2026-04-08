ETV Bharat / politics

যোৰহাটৰ ৪ সমষ্টিত ৭,১১,৭৪৭ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য়

মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ৯০ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।

ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পোলিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিবলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী । গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱৰ কাইলৈ পৰিব অন্ত । ৰাজ্য়জুৰি বৃহস্পতিবাৰে ১২৬টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । সেই বাবে আজিয়েই প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ পুৱাতেই ৰাওনা হৈছে পোলিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী ।

ৰাজ্য়ৰ আন জিলাৰ লগতে যোৰহাটৰ ৪টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈও পোলিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী ইতিমধ্য়েই ৰাওনা হৈছে । যোৰহাটত ৭ লাখ ১১ হাজাৰ ৭ ১১ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ৪ টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ।

যোৰহাটৰ চাৰিটা সমষ্টি ক্ৰমে ১০০নং যোৰহাট সমষ্টিত ১৮২ টা, ৯৯ নং টীয়ক সমষ্টিত ২৪৯ টা, ১০১নং মৰিয়নী সমষ্টিত ২১০ টা আৰু ১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টিত ২৪৫ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰে ৯০ টা ভোটকেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । টীয়ক সমষ্টিত ১৪, যোৰহাট সমষ্টিত ৪৯ ,মৰিয়নীত ১৩ আৰু তিতাবৰ সমষ্টিত ১৪ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলা দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ।

যোৰহাটৰ ৪টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে যোৰহাট জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ১০০ নং যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি তথা বিৰোধী দলৰ উপ দলপতি গৌৰৱ গগৈ ,বিজেপিৰ অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰু ১০১ নং মৰিয়নী সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্য তথা ৰাইজ দলৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰা আৰু বিজেপিৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী , ৯৯ নং টীয়ক সমষ্টিত কংগ্ৰেছ পল্লৱী শইকীয়া গগৈ, অগপৰ বিকাশ শইকীয়া , ১০২ নং তিতাবৰ সমষ্টি বিজেপিৰ ধীৰাজ গোৱালা, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাণ কুৰ্মী আৰু নিৰ্দলীয় ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
গণতন্ত্ৰ
প্ৰিজাইডিং বিষয়া
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.