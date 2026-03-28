ETV Bharat / politics

অগপৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতা বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ দৰে ! সম্পৰ্কক নতুন মাত্ৰা দিলে তাছাই

সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লয় সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ।

Assam Assembly Election 2026
সৰুপথাৰত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ: অসম বিধাসভা নিৰ্বাচনক লৈ সৰুপথাৰ সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ ব্যাপক প্ৰচাৰৰ মাজতেই অসম গণ পৰিষদৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ মন্তব্য কৰিছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই ৷ তেওঁ কয়, ‘‘এটা আঞ্চলিক দলৰ সৈতে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলে যেতিয়া মিত্ৰতা কৰে, এই মিত্ৰতাক আপুনি যদি কাগজে-পত্ৰই থকা বুলি ভাবে, তেতিয়াহলে মিত্ৰতাই নাথাকিব । ইয়াক যদি আন্তৰিকতাৰ লয় তেতিয়াহে থাকিব আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কটোও তেনেকুৱাই ।’’

সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈছে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই । প্ৰতি দিনেই সমষ্টিটোত ৬/৭ খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিছে বিজেপিয়ে । পূৰ্বৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ সৰুপথাৰ সমষ্টি ২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ হাতলৈ আহে । লগে লগে সমষ্টিটোত বিশ্বজিৎ ফুকন শক্তিশালী হৈ পৰে । বৰ্তমান ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিশ্বজিৎ ফুকনে । যাৰ বাবে সমষ্টিটোত সকলো ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে । বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ জীৱন চুতীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সমষ্টিটোত ।

কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কয়, ‘‘এগৰাকীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বিশ্বজিৎ ফুকনে জনসাধাৰণৰ লগত যি ধৰণৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছে, এয়া আচলতে নিৰ্বাচনী সভা নহয় এক সম্পৰ্ক সভাৰ নিচিনাহে হৈছে । কাৰণ বেলেগকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব বুলি মই ভবা নাই । কেইবাখনো সভাত উপস্থিত আছোঁ আৰু সৰুপথাৰলৈ মই সঘনে আহি থাকোঁ ৷ জনসাধাৰণৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আছে সেই সম্পৰ্কটো পুনৰ ইয়াত নবীকৰণহে হৈছে । এই কাৰণে ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আছে ৷ কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক নাই, কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাই, মানুহৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই আৰু জনসাধাৰণে তেখেতৰ কাম-কাজক লৈ সুখী, চৰকাৰৰ কাম-কাজক লৈ সুখী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বক লৈ সুখী । গতিকে মই নাভাবোঁ যে ইয়াতে কিবা অসুবিধা থাকিব পাৰে বা নিৰ্বাচনী সভা কৰিব লাগিব ।”

সাংসদজনে পুনৰ কয়, “প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অকল এজন মানুহৰ লগত নহয়, বাকী সকলৰ লগতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব । এজন মানুহৰ নাম ক’লে ভুল হ’ব । এজনে যদি এটা ভোট পায় সেইটোকো আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি কয় । মই নাভাবোঁ যে সৰুপথাৰ সমষ্টিত বা আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিবোৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো, তাত নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি শব্দটো নাথাকিব । পুনৰ অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব । আমি এটা হিচাপ কৰি চাইছোঁ এইটো প্ৰায় ৭০ হাজাৰৰ ওপৰত হিচাপ কৰিব লাগিব । প্ৰায় ৭০ হাজাৰকৈ জনসাধাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছে, আমি এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ । মই বিভিন্ন সমষ্টিলৈ গৈছোঁ, বিভিন্ন ঠাইত যি দেখিছোঁ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত নাই নাই বুলিও ২০০০ ৰ ওপৰত মানুহ হৈছে ৷ তাৰমানে এই হিচাপটো যদি কৰি চাওঁ এটা সমষ্টিত আমি ন্যূনতম ৭০ হাজাৰ মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।”

অগপৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত সাংসদজনে কয়, “এলায়েন্স মানে কি ? ইয়াক আচলতে বহুত জটিল অৰ্থত চাবলৈ যদি যায় কাৰিকৰীভাৱে এইটো এলায়েন্স নহয় এইটো একদম ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ৷ কাৰণ অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ মই জিকিছোঁ আৰু সম্পৰ্কটো বৰ মধুৰ । এটা আঞ্চলিক দলৰ সৈতে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলে যেতিয়া মিত্ৰতা কৰে, এই মিত্ৰতাক আপুনি যদি কাগজে-পত্ৰই থকা বুলি ভাবে, তেতিয়াহলে মিত্ৰতাই নাথাকিব । ইয়াক যদি আন্তৰিকতাৰ লয় তেতিয়াহে থাকিব আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কটোও তেনেকুৱাই ।’’

লগতে পঢ়ক:

ভাগিনে চেনেহেৰে দলিয়াই দিয়া আপেল খালে, ডিঙিৰ গামোচা ৰাইজক দিলে... জনসমুদ্ৰত অব্যাহত হিমন্তযাত্ৰা

প্ৰশান্ত মহাসাগৰত মই নাও মেলি দিছো যদিও, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো খাটাং : ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা

TAGGED:

কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা
সৰুপথাৰ
বিশ্বজিৎ ফুকন
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.