মই ভাগি পৰা নাই, কাৰণ যুঁজিবলৈ আহিছোঁ : কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ?

কলিয়াবৰত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

Assam Assembly Election 2026
কেশৱ মহন্তৰ সমৰ্থনত কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 11:38 AM IST

কলিয়াবৰ : "মোক বহুত জ্বলাইছে । মই বুলি এইবোৰ চম্ভালি আছোঁ । ৰাতি ঘৰ গৈ পাওঁ ল'ৰা-ছোৱালী-পৰিবাৰে কান্দি থাকে । তথাপি মই ভাগি পৰা নাই, কাৰণ মই যুঁজিবলৈ আহিছোঁ ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । কলিয়াবৰত মিত্ৰদল অগপৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । কংগ্ৰেছে বিদেশত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তি থকা বুলি অভিযোগ অনাৰ পিছতে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "৮ তাৰিখে বটদ্ৰৱা থানলৈ আহক । দেশৰ বাহিৰত যদি মোৰ কিবা মাটি-সম্পত্তি আছে, মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী, পত্নীৰ ৭২ ঘণ্টাৰ পাছত মৃত্যু হ'ব । কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে দেশৰ বাহিৰত সম্পত্তি নাই বুলি শপত খাবনে নাই ? মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী, পত্নীক লৈ বহুত অপপ্ৰচাৰ চলিছে । মোৰ পুত্ৰৰ নামত বহুকেইটা কোম্পানী আছে, আছে যদি নামকেইটা দিয়া । মোৰ পত্নীয়ে বোলে শিৰত সেন্দূৰ নলয়, তোমালোকৰ কোনোবাৰ সুধিবলৈ দম আছে, গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীয়ে কিয় নলয় ?" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ৰাইজে যদি অমৃত খাব লাগে, কোনোবাই বিষ খাব লাগিব ।"

কেশৱ মহন্তৰ সমৰ্থনত কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

কেশৱ মহন্তৰ হৈ নিশা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয়, "বিজেপিৰ নামত কেশৱ মহন্তক বিশ্বাসঘাতকতা কৰি নোৱাৰোঁ । কেন্দ্ৰত বিজেপি, ৰাজ্যত বিজেপি আৰু কলিয়াবৰত কেশৱ মহন্ত, তিনিটা ইঞ্জিনে থাকিলে সকলোৰে লাভ ।"

কলিয়াবৰৰ আমবাগানত সভাত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "যোৱা ৫ বছৰত এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ কৰিলোঁ । এতিয়া এই নতুন অসমক আগুৱাই নিয়াৰ সময় । পুৱাৰে পৰা মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছোঁ । তেজপুৰৰ পৰা এতিয়া মই আমবাগানলৈ আহিছোঁ ।"

Assam Assembly Election 2026
কেশৱ মহন্তৰ সমৰ্থনত কলিয়াবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat)

ইফালে সমষ্টিটোৰ এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক লক্ষ্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কোনোবা জিতেন গৌড় উঠিছে বুলি শুনিছোঁ । এতিয়া বিজেপিয়েতো কলিয়াবৰত নিজাকৈ কোন প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই । তেনেহ'লে আকৌ বিজেপিৰ কোনো ওলাল ? যদি কলিয়াবৰত কোনোবাই নিজে-নিজে বিজেপি হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে তাত তেওঁক বাধা দিব লাগিব, নহ'লে বিজেপিক 'গাদ্দাৰ' পাৰ্টী বুলি ক'ব । বিজেপি বিজেপি কৈ পুতৌ লৈছে জিতেন গৌড়ে । বিজেপিৰ ভোট ল'বলৈ ফুলকবিৰ ছবি লয়, কাৰণ দেখাত পদুমৰ দৰে হয় ফুলকবিটো । ফুলকবিয়ে ২ লাখ চাকৰি দিব নোৱাৰে ।"

বিৰোধীক উদ্দেশ্যি তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছে এনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব জানো ? ৰকিবুলে সূতা, কম্বল, আঁঠুৱা, ধুতি, লুঙি দিয়ে । সিদিনা লগ পাওঁতে ৰকিবুলে দুটা কথা ক'লে – কংগ্ৰেছৰ নতুন আঁচনি গেঞ্জী আৰু পায়জামা । ৰকিবুলৰ পৰিয়ালৰ লোক যদি বিধায়ক হয় কাজিৰঙাৰ গঁড়কেইটাই কান্দি থাকিব ।"

সভাত কেশৱ মহন্তৰো উচ্চ প্ৰশংসা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ কয়, "কেশৱ মহন্ত এনে এগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকীয়ে মোৰ প্ৰতিটো কামেই বৰ নিষ্ঠা সহকাৰে কৰি আহিছে । যোৱা দুটা কাৰ্যকালত দক্ষতাৰে কাম কৰি আহিছে । যদি মোক ভালপায়, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভালপায়, তেতিয়াহ'লে হাতীৰ ছবিত ভোট দিব । মই কলিয়াবৰৰ দায়িত্ব লৈছোঁ । কেশৱ মহন্তই মোৰ কোনো কথা পেলাব নোৱাৰে । কলিয়াবৰৰ লগত মই আছোঁ । কিবা থাকিলে মই কৰি দিম । মই কলিয়াবৰলৈ সঘনাই আহি থাকিম ।"

