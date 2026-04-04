অখিল গগৈয়ে কিয় বাৰে বাৰে ৰূপজ্যোতিক টাৰ্গেট কৰে নাজানোঁ : মুখ্যমন্ত্ৰী

পাকিস্তানৰ সংবাদমাধ্যমত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হোৱাৰ অভিযোগ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

Himanta Biswa Sharma conducted election campaigning on behalf of Rupjyoti Kurmi
৯০ ৰ পৰা ১০০ খন আসন দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 8:50 PM IST

যোৰহাট: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে নিৰন্তৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । শনিবাৰে বিয়লি মৰিয়নী সমষ্টিত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলায় । এই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেঁপাহ পলুৱাই নাচে সমৰ্থকৰ লগত । ৰূপজ্যোতিৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে তেওঁ । ইপিনে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত বিৰোধীক তুলাধূণা দি এইবাৰ ৯০ ৰ পৰা ১০০ খন আসনতে জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"অখিল গগৈয়ে কিয় বাৰে বাৰে ৰূপজ্যোতিক টাৰ্গেট কৰে নাজানোঁ । টাৰ্গেট কৰিব লাগে, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, পীযুষ হাজৰীকা বা মোক, কিন্তু কিয় বছৰ বছৰ ধৰি টাৰ্গেট কৰি থাকে ৰূপজ্যোতিক ? ৰাইজৰ জনসমাগম দেখি ক'ব পাৰোঁ বিপুল ভোটত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী জয়ী হ'ব ।"

আনহাতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক অখিল গগৈয়ে আক্ৰমণ কৰা বিষয়ত সাংবাদিকক অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । একেদৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ আসন কেইখন এইবাৰ বোনাচ হিচাপে ধৰিছে বুলি সদৰী কৰি তেওঁ কয়,"তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰকে আদি কৰি সকলোতে ফলাফল ভাল হ'ব আৰু বিটিএডিত বাঢ়িব আসন সংখ্যা ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত কয়,"পাকিস্তানী নিউজ চেনেলে গৌৰৱক সহায় কৰাৰ বাদে অসমৰ ৰাইজ, সামাজিক মাধ্যমে সহায় নকৰে । পাকিস্তানত অসমৰ ইলেকচনৰ ওপৰত টক শ্ব' হয়, তেওঁৰ বিষয়ক লৈও আলোচনা চলে, সেই উত্তৰ গৌৰৱ গগৈয়ে দিব লাগে ।"

আনহাতে অখিল গগৈয়ে তেওঁলৈ ফোন কৰাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয়,"সুখ-দুখৰ খবৰৰ লগতে ৰাজনৈতিক বিষয়ত মোক মাহত ১০ ৰ পৰা ১৫ বাৰ পৰ্যন্ত ফোন কৰে । যেতিয়া বিৰোধী একত্ৰিত হৈছিল তাৰ আগদিনা মোৰ লগত কথা পাতিছিল তেওঁ ।"

আনহাতে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমক পুনৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয়,"অসমীয়া মিডিয়া শেষ হৈ যোৱা নাই নহয় । যেতিয়া অসমৰ মিডিয়া নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া লগ কৰিম আৰু সেই সংবাদমাধ্যমটো অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে চাই জানো ?" উল্লেখ্য যে মৰিয়নীৰ বৈছাহাবি খেলপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বৈছাহাবি খেলপথাৰত সংকল্প সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বিজেপি
ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

