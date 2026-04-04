ETV Bharat / politics

অসমত ১৮৯ খনলৈ বৃদ্ধি পাব বিধানসভাৰ আসন !

অসমত ৬৩খন বৃদ্ধি পাব বিধানসভাৰ আসন । নাজিৰাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ময়ুৰ বৰগোঁহাইৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই কথা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

Himanta Biswa Sharma conducted election campaigning on behalf of Mayur Barguhain
ময়ুৰ বৰগোঁহাইৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 10:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আমগুৰি: উজনিৰ মাহমৰা আৰু সোণাৰিৰ পাছত নাজিৰাত ৰণদুন্দুভি বজাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । নাজিৰাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ময়ুৰ বৰগোঁহাইৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত অখিল গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । অখিল গগৈয়ে ক'ৰ পৰা টকা বিলাইছে বুলিও কৰিলে প্ৰশ্ন ।

অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ বাহিৰত প্ৰচাৰ চলোৱা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ তেওঁ ক'ৰ পৰা নাজানোঁ, ভালকৈ টকা-পইচা বিলাইছে । বাঁওপন্থী মানুহে ইমান টকা-পইচা ক'ৰ পৰা পাইছে এইটো চাবলগীয়া । শিৱসাগৰত টকা-পইচা বিলাই তেওঁ এটা প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁ এগৰাকী আদৰ্শহীন মানুহ । যিটো এসময়ত মানুহে ভাবিছিল । সেইকাৰণে মই শিৱসাগৰৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, চুমা বাবাক এইবাৰ আমি হৰুৱাব লাগে ।"

ময়ুৰ বৰগোঁহাইৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

ইফালে উজনি অসমত বিজেপিৰ বিজয় সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত ক্লীন চুইপ । অকণমান যোৰহাট আদি দুই-এটা জেগাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব । গোলাঘাটৰো ৫খনৰ ৫খনেই পাম ।"

আমগুৰি সমষ্টি পুনৰ ঘূৰি আহিব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰত্যেক ৰাজ্যত ৫০% লোকসভা আৰু বিধানসভা ছিট বাঢ়িব । লোকসভাত এই সন্দৰ্ভত ১৪ তাৰিখে বিল উত্থাপন হ'ব । ৰাজ্যত বিধানসভা ছিট ৬৩ টা বাঢ়িব । গতিকে আমগুৰি সমষ্টি পুনৰ ঘূৰি অহাটো অসম্ভৱ নহয় ।"

ধোদৰ আলিৰ নিৰ্মাণকাৰ্য লেহেমীয়া গতিত চলি থকা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অসমত কিমান কাম চলি আছে তাৰ মাজত এটা-দুটা কাম লেহেমীয়া হোৱাটো স্বাভাৱিক । শিৱসাগৰৰ ৰাইজে যদি পুনৰ অখিল গগৈক বিজয়ী হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে, তেন্তে শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন আকৌ স্থবিৰ হৈ পৰিব ।"

পুনৰ অখিল গগৈৰ প্ৰসংগৰে তেওঁ কয়, "অখিল গগৈ আৰু আমাৰ চিন্তাৰ মাজত আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য আছে । অখিল গগৈৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক ভাল । কেতিয়াবা মাহত দুই তিনিবাৰ আৰু কেতিয়াবা সপ্তাহত দুই তিনিবাৰ তেওঁ মোক ফোন কৰে । কেতিয়াবা তেওঁ ৰাতিপুৱা-গধূলিও তেওঁ মোৰ লগত টেলিফোনত কথা পাতে । তেওঁৰ লগত কাম কৰিব নোৱাৰি । তেওঁ আৰু মোৰ চিন্তাৰ মাজত-আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য ।"

ইফালে কুশল দুৱৰীৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে নতুন অভিযোগ একো নাই । তেওঁতো দুবাৰ বিধায়ক হ'লেই । নতুনকৈ কুশল দুৱৰীয়ে কোনোবা এজন মানুহৰ গাত হাত দিছে নেকি ? তেওঁৰ অতীতৰ গহ্বৰৰ পৰা কথাবোৰ আনিছে । সেই সময়ত ঘটনাবোৰৰ দায়িত্ব পৰেশ বৰুৱাই নিজেই লৈ থৈছে, তেন্তে বাকী মানুহৰ গাত কেনেকৈ দায়িত্ব আহিব পাৰে ? প্ৰদীপ হাজৰিকাক নাইবা কুশল দুৱৰী যিকোনো এজনক জয়ী কৰিলেও মোৰ আপত্তি নাই । আমাৰ আপীলটো হ'ল চুমা বাবাক হৰুৱাব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক: বিজেপিৰ মুখত ৰাম; কিন্তু পিছফালৰ পৰা চুৰিৰে কৰে আঘাত : ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পাহাৰে-ভৈয়ামে ঘূৰিছে হাতী, সমানেই চলিছে হাত

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
বিজেপি
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ময়ুৰ বৰগোঁহাই
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.