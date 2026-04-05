ৰাহুল গান্ধী এটা পগলা মানুহ ! অৱশেষত আৱিষ্কাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

ৰাহুল গান্ধী এটা পগলা মানুহ ! অৱশেষত আৱিষ্কাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীক পুনৰ আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । তেওঁ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ ।
Published : April 5, 2026 at 12:57 PM IST
যোৰহাট : "ৰাহুল গান্ধী এটা পগলা মানুহ । ৰাহুল গান্ধী এটা ক্ৰেকপট । কেতিয়াবা দাড়ি ৰাখে কেতিয়াবা কাটে, কেতিয়াবা ডাঙৰ ছাৰ্ট পিন্ধে কেতিয়াবা টি-ছাৰ্ট পিন্ধে । সম্পূৰ্ণ পাগল মানুহ এটা ।" যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজত এই বিস্ফোৰক মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ।
শনিবাৰে যোৰহাটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ডচ কোম্পানী চাৰিআলিৰ পৰা গড়আলি হৈ বৰুৱা চাৰিআলিলৈ এক বৃহৎ ৰ'ড শ্ব সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
এই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মধ্য গুৱাহাটীৰ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক উদ্দেশ্যি পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে । তেওঁ কয়, "কুংকি চৌধুৰীৰ মাক-বাপেকে গৰুৰ মাংস খায় । অসমত সত্ৰাধিকাৰ আছে, কামাখ্যা মন্দিৰ আছে, বটদ্ৰৱা থানা আছে, এই অসমত গৰুৰ মাংস খাব দিম আমি ? মই মিঞাকে গৰুৰ মাংস খোৱা বন্ধ কৰাইছোঁ আৰু এইবাৰ কুংকি চৌধুৰীক গৰুৰ মাংস খাব দিম নেকি ? তেওঁ যদি কয় দেউতা-মা মোৰ নহয় মই তেওঁৰ লগত আছোঁ । কালিৰ পৰা কি কৈ আছে যে মোৰ ককাদেউতাই সংবিধানত চহী কৰিছিল । সেইখন সংবিধানতে লিখা আছে গৰুৰ মাংস খাব নালাগে বুলি ।"
কুংকি চৌধুৰীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰো হুংকাৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ কয়, "নিৰ্বাচনৰ পিছত গো-সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত দেউতাক-মাকৰ ওপৰত মই এক্সন লৈ আছোঁ । বাকী চব মানিম, গৰুৰ মাংস খোৱা মই নামানোঁ । লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ক্ষমা খুজিব লাগে আজি । হিন্দু মানুহক অপমান কৰি আছে । মই পৃথিৱীক টাৰ্গেট কৰিম যদি গৰুৰ মাংস খায় । ধুবুৰীত ঈদত গৰুৰ মাংস অনা কাৰণে মই শ্বুট এত ছাইট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ । আজিকালি মুছলমান মানুহেও মোৰ কথাত গৰুৰ মাংসৰ পৰিৱৰ্তে ম'হৰ মাংস খায় ।"
তেওঁ লগতে গো-মাংস ভক্ষণৰ বিৰোধিতাৰে কয়, "অসমত এনেকৈ দাঁতেৰে গৰুৰ মাংস কামুৰি ইনষ্টাগ্ৰাম দিয়া নচলিব । ইয়াত আইন আছে । কোন এইটো ওলাল চৌধুৰী হিন্দু মানুহক অপমান কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ যে কুংকি চৌধুৰীৰ পিতৃয়ে মাটি দখল কৰে । তেওঁ কয়, "মোৰ সমষ্টিতে ইউনিভাৰ্চিটি আছে । তেওঁৰ বাপেকে কেইদিনমান আগতে মাটি দখল কৰি মাৰপিট কৰিছে ।"
যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে যিয়ে ৰাজনীতি কৰে সেয়া পাপ । এতিয়া নিতৌ আদালতৰ শুনানি চলি আছে । ১০ দিনৰ ভিতৰত ইতিবাচক ৰায় পাবলৈ সক্ষম হ'ম । শীঘ্ৰে চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'বলৈ গৈ আছে । তেওঁলোকে (কংগ্ৰেছ) কৈছে ৩ মাহত ন্যায় দিব । মোৰ ন্যায় তাতকৈ আগতে হৈ যাব । জুবিনে জীয়াই থাকোতে কি কৈছিল 'পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু' । গৌৰৱ গগৈক গানটো শুনাই দিব লাগে ।"
তেওঁ লগতে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ সমৰ্থনত কয়, "যোৰহাটত আজি জনসমুদ্ৰ । মই বিশ্বাস কৰোঁ যোৰহাটৰ ৰাইজ উপ-নিৰ্বাচন আৰু উন্নয়নৰ ভিতৰত উন্নয়নৰ পক্ষত থাকিব । হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীক বিপুল সংখ্যক ভোটত যোৰহাটৰ পৰা ৰাইজে জিকাই পঠাব ।
মুঠতে নিৰ্বাচনে অসমৰ পৰিৱেশ গৰম কৰি ৰাখিছে । এতিয়া সকলোৰে অপেক্ষা ৯ এপ্ৰিললৈ । ৰাইজে সেইদিনাই সিদ্ধান্ত ল'ব তেওঁলোকে কাৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক :
