আদানি পাৱাৰৰ সৈতে চুক্তি কৰি বিজেপি চৰকাৰে লুণ্ঠনৰ বাট মুকলি কৰিছে : হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখু

অব্যৱহৃত বিদ্যুতৰ বাবেও চৰকাৰে আদানি পাৱাৰক কিয় ধন দিব ? চৰকাৰক প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ ।

Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu slams BJP led govt regarding Agreement with Adani Power
আদানি পাৱাৰৰ সৈতে চুক্তি সন্দৰ্ভত সৰৱ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখু (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 6, 2026 at 7:52 AM IST

গুৱাহাটী : "বিগত দহ বছৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে কেনেদৰে চৰকাৰ চলালে তাক লৈ আজি অসমৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ এইখন চৰকাৰে মানুহক কেৱল প্ৰলোভন দিছে ।"এই মন্তব্য হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে কয় হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

৬৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ চুক্তি :

সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে কয়, "২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত এইখন চৰকাৰে এক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । বিদ্যুতক লৈ এই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে । অসমত আগন্তুক ৫ বছৰৰ বাবে আদানি পাৱাৰক সকলো গতাই দিয়া হৈছে । এই মেগাপাৱাৰ প্ৰজেক্টক লৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে যে ৬ টকা ৩০ পইছা দৰত ৰিভাৰ্চ বিডিঙৰ দ্বাৰা বিদ্যুত ক্ৰয় কৰা হ’ব । এই চুক্তি মুঠ ৬৫ হাজাৰ কোটি টকাৰ । তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ এই চুক্তি ।"

২৫০০ মেগাৱাটৰ পৰিৱৰ্তে ৬ হাজাৰ মেগাৱাট কিয় ?

অসমৰ বহু এলেকা সমতল, সেয়েহে এনে চুক্তিৰ প্ৰয়োজন নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সুখুৱে পুনৰ কয় যে সৌৰ শক্তি প্ৰকল্পযোগে এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন । যদি সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিলেহেঁতেন তেন্তে প্ৰতি ইউনিটত ডেৰ টকাৰ পৰা দুই টকা মূল্য হ্ৰাস হ’লহেঁতেন । আদানি পাৱাৰৰ সৈতে ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত যি চুক্তি কৰা হৈছে আৰু ২০২৫ বৰ্ষৰ নৱেম্বৰত এই প্ৰকল্পৰ ঠিকা আদানি পাৱাৰক আৱণ্টন দিয়া হৈছে । এই সময়ছোৱাত অসমক বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন আছে ২৫০০ মেগাৱাট; কিন্তু ঠিকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে ৬ হাজাৰ মেগাৱাটৰ । বৰ্তমান সময়ত অসমক এনেদৰে বিদ্যুৎ লোৱাৰ দৰকাৰ নাই ।

অব্যৱহৃত বিদ্যুতৰ বাবেও চৰকাৰে আদানি পাৱাৰক দিব ধন :

মুখ্যমন্ত্ৰী সুখুৱে কয়,"আগন্তুক ৫ বছৰৰ বাবে প্ৰয়োজন হ’ব ২৫০০ মেগাৱাটৰ পৰা ৩ হাজাৰ মেগাৱাটৰ । যদি সেই বিদ্যুৎ খৰচো নহয় তেন্তে প্ৰতিবছৰে আদানি পাৱাৰক ২৫০০ কোটি টকা আদায় দিয়া হ’ব । যদি আপোনাক বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজনেই নাই তেন্তে আপুনি চুক্তি কৰিছে কিয় । ২৫০০ মেগাৱাটৰ ঠাইত ৬ হাজাৰ মেগাৱাটৰ বাবে ঠিকা দিলে কিয় । এই চুক্তিত বৃহৎ দুৰ্নীতি জড়িত হৈ আছে । পিপিএ চুক্তি ২৫ বছৰৰ আৰু লকিং পিৰিয়ড ১০ বছৰৰ বাবে কৰিছে । যিমান বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনিৰ বাবে তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প স্থাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতন । অব্যৱহৃত বিদ্যুতৰ বাবেও চৰকাৰে আদানি পাৱাৰক টকা আদায় দিব; কিন্তু এয়া এনে এক চুক্তি যে বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু চৰকাৰে টকা আদায় দিব । তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ঠাইত সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিলে বিদ্যুৎ উদপাদন কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ।"

হিমাচল প্ৰদেশে কিমান উৎপন্ন কৰে বিদ্যুৎ ?

বিদ্যুৎ অতি জৰুৰীভাৱে প্ৰয়োজন হোৱা সময়ছোৱাত বিদ্যুৎ কোম্পানীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়," দিনত সৌৰ শক্তিৰ পৰা আৰু ৰাতি বিদ্যুতৰ বাবে অন্য ৰাজ্যৰ সৈতে চুক্তি কৰিব পাৰেলহেঁতেন । হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে ৬ টকা ৩০ পইছাৰ ঠাইত ৬ টকা দৰত বিদ্যুৎ দিলোহেঁতেন । আমি ১৪ হাজাৰ মেগাৱাট জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা উৎপন্ন কৰো । ইয়াৰে পৰা হিমাচল প্ৰদেশৰ সকলো পৰিয়ালে প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুৎ লাভ কৰে । আমি একোটা পৰিয়ালক ২৫০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰো ৷ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক আমি ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ দিম । আমাক জাৰৰ দিনত বেছি বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজন । তেতিয়া আমি কম দামৰ সৌৰ শক্তিৰ পৰা বিদ্যুৎ লওঁ । জৰুৰী সময়ত যিকনো ঠাইৰ পৰা বিদ্যুৎ লওঁ ।"

"অসম চৰকাৰে ৬৩ হাজাৰ কোটি টকাৰ চুক্তি কৰিছে আৰু চুক্তিত কোৱা হৈছে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ নহ’লেও চৰকাৰে টকা আদায় দিব । প্ৰতিবছৰে ২৫০০ কোটি টকা আদায় দিব । ১০ বছৰে এই টকা দি থাকিব । এই চুক্তি সম্পন্ন কৰি ৰাজ্যখনৰ টকা লুণ্ঠন কৰিছে ।"এইদৰে চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে এই চুক্তিক লৈ কৰিব তদন্ত :

মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়,"বিগত ১০ বছৰে অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে । বিজেপিয়ে কেৱল জাতি, ধৰ্ণ, বৰ্ণৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আহিছে । লোকতন্ত্ৰত বিৰোধী দল আছে । বিৰোধী দলে ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষাক দাঙি ধৰিব । অসমত মুখ্য বিৰোধী দল হৈছে কংগ্ৰেছ । কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ বাবে কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু গেৰাণ্টী ৰাইজৰ মাজত দাঙি ধৰিছে । আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমলৈ আহি বাৰে বাৰে কৈছে যে অসমৰ সম্পদ যিসকলে লুণ্ঠন কৰি আহিছে তেওঁলোকক জে'লত ভৰোৱা হ’ব । মই আজি প্ৰশ্ন কৰিব খোজো যে বিজেপিৰ চৰকাৰে বিগত ১০ বছৰত অসমৰ অৰ্থিক অৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নে ? যুৱ প্ৰজন্মক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে নে ? কেৱল শ্ল’গান আৰু ধাৰ্মিক উন্মাদনাৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ বাবে বিজেপিয়ে যি প্ৰয়াস কৰে সেই প্ৰয়াস এইবাৰ সফল হ’ব নোৱাৰিব । আদানি পাৱাৰৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰা চুক্তিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাজ্যৰ মানুহৰ টকা লুণ্ঠন কৰা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে এই চুক্তিক লৈ তদন্ত কৰা হ’ব আৰু যিসকল এই চুক্তিত জড়িত তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব ।"

২০৩২ চনত ধনী ৰাজ্য হ’ব হিমাচল প্ৰদেশ :

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়,"আমাৰ ৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশত আমাৰ আঁচনিসমূহ জনতাৰ পদূলিলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছো । হিমাচলত জনমূৰি আয় ১ লাখ ১০ হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে । আমি মানুহৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছো । জীয়াই থাকিবলৈ সুন্দৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে । এয়া চৰকাৰৰ প্ৰথম কাম ৷" অসমৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে দৰমহা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই বুলি উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ উত্তৰ দি সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে কয়,"মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিমাচল প্ৰদেশক লৈ ভালদৰে অধ্যয়ন কৰক । হিমাচল প্ৰদেশ আজি আত্মনিৰ্ভৰ ৰাজ্য । যিখন ৰাজ্যৰ ৮ হাজাৰ কোটি টকা আৰটিজিৰ মাধ্যমেৰে কৰ্তন কৰি ৰাখিছে সেইখন ৰাজ্যত আজিলৈ কোনো মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ দৰমহা বন্ধ হোৱা নাই । ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ সম্পত্তি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হয় । মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছো যে ২০৩২ চনত সকলোতকৈ ধনী ৰাজ্য হ’ব হিমাচল প্ৰদেশ। ২০২৭ চনত সম্পূৰ্ণ আত্মনিৰ্ভৰশীল ৰাজ্য হ’ব হিমাচল প্ৰদেশ । আমি দৰমহা দিব নোৱাৰাৰ কথাই নাহে। সকলোৱে সময় মতে দৰমহা পাই আহিছে আৰু পাই থাকিব ।"

সুখী ৰাজ্য হিমাচল প্ৰদেশ :

মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয়, "পুঁজিৰ খৰচ আৰু ৰাজহ দুটা বেলেগ বিষয় । আমি দুয়োটা বিষয়ত সঠিকভাবে আগবাঢ়ি আছো । কোনো ৰাজ্যই কৰিব নোৱৰা কাম আমি কৰিছো । আমাৰ ৰাজ্যত ৫৯ বছৰৰ উৰ্ধৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক ১৫০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰো । বৃদ্ধ পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত প্ৰতিমাহে ১৫০০ টকা প্ৰদান কৰা হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় সূচাংক চালে দেখা পাব যে হিমাচল প্ৰদেশ সুখী ৰাজ্য । যিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এই কথা কৈছে তেওঁক এবাৰ হিমাচলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।"

কি কি ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া হিমাচল প্ৰদেশ ?

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, "আমি জনতাৰ টকাৰ অযথা ব্যয় নকৰো । আমি দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি আছো । অসমৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক ক’ব খোজো যে আগতে হিমাচল প্ৰদেশক অধ্যয়ন কৰক । আমি উত্তৰ ভাৰতৰ হাঁওফাঁও । আমাৰ ৬৮ শতাংশ বনভূমি । আমি পানীৰ দাতা । আমাৰ ৫ নদীৰ পানীয়ে দিল্লী, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱক পানী দিয়ে । বহু বিষয়ত আমি বহুত শীৰ্ষত থাকো । স্বাস্থ্য খণ্ডত আমি বহু ওপৰত আছো । পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আমি সফলতা লাভ কৰিছো । কেতিয়াবা ব্যৱস্থাটোক সংস্কাৰ কৰিবলগীয়া হয় । এনে ৰাজ্যৰ কথা কওক য’ত জ্যেষ্ঠজনে ১৫০০ টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰে । আমি ঘাতমাউৰা শিশুক মাহেকত ৪ হাজাৰ টকা দিও । খোৱা-বোৱা, থকাৰ সুব্যৱস্থা আছে । ২৭ বছৰ বয়সলৈকে অনাথৰ বাবে চৰকাৰেই হৈছে পিতা-মাতা । আমি একমাত্ৰ ৰাজ্য য’ত গাখীৰত এমএছপি দিয়া হয় । ৬১ টকা আৰু ৭১ টকাত গাখীৰ ক্ৰয় কৰো । আমি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি মজবুত কৰিছো । সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰা যুৱকক ৰাজসাহায্য দিও । পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিছো । আমি শাসন উপভোগ কৰিবলৈ অহা নাই । আমি ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আহিছো ।"

