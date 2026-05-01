কুৰ্মীৰ দেশ দখলৰ সপোন জ্ঞানশ্ৰীৰ, ফলাফলৰ পূৰ্বে কি কয় ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ?

আত্মবিশ্বাসী জ্ঞানশ্ৰী বৰা । অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ মৰিয়নীবাসীৰ সমস্যাৰ বাবে মাত মাতিব ।

Gyanashree Bora
মৰিয়নী সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰা (ETV Bharat)
Published : May 1, 2026 at 3:13 PM IST

যোৰহাট : "তেওঁ জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাত ভাল । মানে বিয়া খালে, সকাম খালে, সভা খালে, তোলনি বিয়া খালে...। সেইটো ৰাজনীতিত তেওঁ পাকৈত । সেই ৰাজনীতিৰ বাবেই তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আছে । নেতাই কেৱল বিয়া-সকাম খাই থাকিলে মানুহৰ জীৱন ভাল নহয় । জনপ্ৰতিনিধিৰ কাম সমস্যা সমাধান কৰা ।" নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ মাজত মাত্ৰ ৩ দিন বাকী থকা সময়তে এই মন্তব্য মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ । দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক এনেদৰে উভতি ধৰিলে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে অহা ৪ মে'ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পূৰ্বে প্ৰতিটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰাৰ্থীসকলেও জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ কৰিছে ।

নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

এইবাৰ নিৰ্বাচনত মৰিয়নী সমষ্টিয়ে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছিল । কিয়নো দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ৰাইজৰ দলৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰা আৰু বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰচাৰ আৰু বাকযুদ্ধ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছিল । যাৰ বাবে এই যুঁজ লক্ষণীয় হৈছিল । এইবাৰ মৰিয়নীত পট পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলিও চৰ্চা চলিছে । তাৰ মাজতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীও এইবাৰ বিজয়ক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী দেখা গৈছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি জ্ঞানশ্ৰী বৰাই কয়, "মৰিয়নী সমষ্টিৰ ফলাফলক লৈ মই যথেষ্ট আশাবাদী । মৰিয়নীবাসী ৰাইজে আমাক এইবাৰ বিধানসভালৈ পঠাব, কাৰণ বিগত সময়বোৰত মৰিয়নীবাসীৰ সপোনবোৰ, আশা-আকাংক্ষাবোৰ, কথাবোৰ বিধানসভাত কেতিয়াও আলোচনা হোৱা নাছিল । সমস্যাবোৰে কেতিয়াও গুৰুত্ব পোৱা নাছিল । যেতিয়া এজন মানুহ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে যায়, তেওঁৰ মূল দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হ'ল ৰাইজৰ আশা-আকাংক্ষাবোৰ উথাপন কৰা । গতিকে জনপ্ৰতিনিধিজনে ৰাইজৰ কথাবোৰ বিধানসভাত উপস্থাপন কৰাটো খুব প্ৰয়োজন । এইবাৰ আমি বিধানসভালৈ যাম । জ্ঞানশ্ৰীয়ে কি বিচাৰিছে সেয়া নকও । ৰাইজে কি বিচাৰিছে, সপোনবোৰ কি, আশা-আকাংক্ষা কি, সমস্যা কি আদি কথা কম ।"

নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথম তিনিটা কাম কি হ'ব বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "প্ৰথম কাম হ'ব বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা । মৰিয়নীবাসীয়ে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত ভুগি আছে । দ্বিতীয়তে ৰাস্তা-ঘাটৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে । পথৰ বিধ্বস্তৰ যদি এখন লিষ্ট বনোৱা হয় অসমৰ ভিতৰতে মৰিয়নী সমষ্টিয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিব আৰু অসম নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা অন্যতম । এই সমস্যাবোৰৰ সমাধানত গুৰুত্ব দিম আৰু সমাধান হ'ব লাগিব । লগতে মাটিৰ পট্টা সমস্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পৰ্যটন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ আদিৰ ওপৰতো কাম কৰিম ।"

বিগত বছৰে মৰিয়নী সমষ্টিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কি কৰিলে বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "মই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক সন্মান জনাই কওঁ যে তেওঁ জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাত ভাল । মানে বিয়া খালে, সকাম খালে, সভা খালে, তোলনি বিয়া খালে...। সেইটো ৰাজনীতিত তেওঁ পাকৈত । সেই ৰাজনীতিৰ বাবেই তেওঁ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ আছে । নেতাই কেৱল বিয়া-সকাম খাই থাকিলে মানুহৰ জীৱন ভাল নহয় । জনপ্ৰতিনিধিৰ কাম সমস্যা সমাধান কৰা । তেওঁ ৰাইজৰ মৌলিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কথাটো কেতিয়াও গুৰত্ব দিয়া নাই । নেতা তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ কামবোৰ হৈছে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি দিয়া । মৰিয়নী সমষ্টিবাসীৰ বাবে তেওঁ যিসমূহ কাম কৰিব লাগিছিল আৰু যি প্ৰকল্পৰ কথা, পৰিকল্পনা কথাবোৰ তেওঁ বিধানসভাত ক'ব লাগিছিল সেইসমূহ আমি কৰা নেদেখিলোঁ । বিয়াখন খালেই ৰাইজে নিৰাপত্তা নাপায় । তেওঁ নিজেই কৈছে ১০ হাজাৰ তোলনি বিয়া খালোঁ বুলি । গতিকে বিয়া খাওতে বেলেগ কাম কৰিবলৈ জানো সময় থাকে ।"

উল্লেখ্য যে এইবাৰ মৰিয়নী সমষ্টিত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিছে যুৱপ্ৰজন্মৰ সবল কণ্ঠ হিচাপে পৰিচিত জ্ঞানশ্ৰী বৰা । বিভিন্ন নিৰ্বাচনী সমীক্ষাৰ মতেও এইবাৰ মৰিয়নীত পৰিৱৰ্তন হ'ব । কিন্তু নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ক'ব মৰিয়নীত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
জ্ঞানশ্ৰী বৰা
মৰিয়নী সমষ্টি
যোৰহাট
